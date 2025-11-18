Ce sunt dosarele Jeffrey Epstein și la ce întrebări ar putea răspunde. Misterul unei presupuse liste a clienților

Zeci de mii de documente au fost publicate de membrii Congresului în legătură cu Jeffrey Epstein, pedofilul, care aruncă lumină asupra comunicărilor sale cu și despre persoane influente, inclusiv președintele, scrie The Guardian.

Săptămâna trecută, membrii democrați ai Congresului au publicat trei e-mailuri referitoare la Trump și Epstein, apoi membrii republicani au publicat peste 20.000 de alte e-mailuri.

Dar problema nu s-a încheiat – și ar putea apărea în curând și alte documente.

Poziția lui Trump s-a schimbat

Trump și-a schimbat acum poziția cu privire la publicarea dosarelor, solicitând Camerei Reprezentanților să voteze marți pentru a obliga Departamentul de Justiție să publice mai multe documente despre Epstein. Anterior, el s-a opus acestei idei și a calificat problema drept „farsa Epstein”.

În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Dar, de la preluarea mandatului, Trump pare să fi încălcat această promisiune, nemulțumind aliații ferventi ai mișcării Maga, care au cerut ani de zile publicarea documentelor.

Epstein cunoștea persoane influente din toate spectrele politice și îi considera prieteni. Publicarea documentelor a devenit un strigăt de luptă pentru a dezvălui mai multe detalii despre Epstein, inclusiv modul în care a câștigat banii și gradul de implicare al celor care l-au susținut în activitatea sa penală, în special cei cu avere și influență politică.

La începutul lunii iulie, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că nu va publica mai multe documente, afirmând că acest lucru ar putea dăuna victimelor și insistând că nu există o „listă de clienți”.

Refuzul de a publica documentele a stârnit furia dreptei, unii republicani insistând puternic pentru ca dosarele să fie făcute publice, în timp ce alții au minimizat problema sau s-au aliat cu Trump. Democrații au profitat de această divizare, cerând Congresului să oblige publicarea documentelor și denunțând ipocrizia lui Trump.

Ce sunt „dosarele”? Ce fel de documente?

Guvernul federal deține o „mulțime” de documente de la și despre Epstein legate de cazurile sale penale, potrivit comentariilor raportate de Pam Bondi, procurorul general al SUA. Acestea includ jurnalele de zbor ale avioanelor private și contactele sale, denumite uneori „cartea neagră” – care a fost deja publicată online.

O notă publicată de Departamentul de Justiție în iulie menționa că agenția a căutat în bazele sale de date, hard disk-uri și spații fizice pentru a găsi informații legate de Epstein, găsind „peste 300 de gigaocteți de date și dovezi fizice”.

În aceste dosare se aflau imagini și videoclipuri cu Epstein și victimele sale, dintre care unele sunt minore, și peste 10.000 de videoclipuri și imagini descărcate cu „material ilegal cu abuzuri sexuale asupra copiilor și altă pornografie”.

Unele documente legate de Epstein sunt sigilate prin ordin judecătoresc. De exemplu, un judecător federal a respins săptămâna aceasta o cerere a Departamentului de Justiție de a desigila transcrierile marelui juriu într-o anchetă penală din sudul Floridei. Unele dintre cele care au fost sigilate au fost desigilate, inclusiv unele desigilate la începutul anului 2024, care identificau numele persoanelor incluse în depoziții și moțiuni care anterior erau listate ca John Doe.

„O mare parte din material este supus sigilării dispuse de instanță”, se arată în nota Departamentului de Justiție. „Doar o mică parte din acest material ar fi fost făcută publică dacă Epstein ar fi fost judecat, deoarece sigilarea a servit doar pentru a proteja victimele și nu a expus alte părți terțe la acuzații de fapte ilegale.”

Există, de asemenea, îngrijorări serioase cu privire la identificarea victimelor în cazul în care unele documente ar fi făcute publice. Departamentul a declarat că Epstein a făcut rău mai mult de 1.000 de victime, unele minore, toate „suferind traume unice”.

„Informații sensibile referitoare la aceste victime sunt intercalate în toate materialele. Acestea includ detalii specifice, cum ar fi numele și înfățișarea victimelor, descrieri fizice, locuri de naștere, asociați și istoricul profesional”, se arată în memoriu.

Există o „listă de clienți”?

În nota sa, departamentul afirmă că nu a existat o „listă de clienți”, în ciuda faptului că aceasta a fost o afirmație de lungă durată și un apel la mobilizare pentru cei implicați în cazul Epstein, în special din partea dreptei.

„De asemenea, nu s-au găsit dovezi credibile că Epstein ar fi șantajat persoane proeminente în cadrul acțiunilor sale”, se arată în nota departamentului. „Nu am descoperit dovezi care să justifice o anchetă împotriva unor terți neacuzați.”

Julie K Brown, jurnalistă de investigație la Miami Herald, care a dezvăluit cazul Epstein de ani de zile, a declarat la începutul acestui an că „nu există nicio listă de clienți a lui Jeffrey Epstein. Punct. Este o născocire a imaginației internetului – și un mijloc de a calomnia oamenii”.

Într-un interviu acordat Atlantic, Brown a spus că ideea listei era o „pistă falsă” care pare să fi luat naștere dintr-un registru telefonic compilat de iubita lui Epstein, Ghislaine Maxwell, adesea numit „cartea neagră”. Persoane precum Trump și alte celebrități se aflau în registru, dar la fel și grădinarii, frizerii și alții ai lui Epstein, a spus Brown.

Ce a spus Trump despre dosare?

După moartea lui Epstein prin sinucidere, Trump a distribuit un tweet în care susținea că familia Clinton a fost implicată în moartea sa. De asemenea, el a declarat reporterilor la acea vreme că avea întrebări cu privire la faptul dacă Bill Clinton a fost pe insula infamă a lui Epstein.

În timpul campaniei pentru alegerile din 2024, Trump a declarat, când a fost întrebat, că va declasifica dosarele Epstein, deși le-a acordat prioritate mai mică decât dosarelor referitoare la 11 septembrie și asasinarea lui John F. Kennedy. „Nu vrei să afectezi viețile oamenilor dacă există informații false acolo, pentru că există multe informații false în întreaga lume”, a spus el atunci.

Bondi a declarat la începutul acestui an că Departamentul de Justiție va publica o listă cu clienții lui Epstein, spunând pentru Fox News că „se află chiar acum pe biroul meu pentru a fi analizată” – deși ulterior a spus că se referea la dosarele cazului și nu la lista clienților. Departamentul a publicat unele informații, numite „prima fază a dosarelor”, către influențatori de dreapta, deși aceste dosare nu conțineau prea multe informații noi.

Trump a devenit din ce în ce mai supărat pe cei care cer publicarea dosarelor și a respins întreaga controversă ca fiind „plictisitoare” și o „farsă”, ceva de care „nimănui nu-i pasă”.

„Am avut mai mult succes în șase luni decât probabil orice alt președinte din istoria țării noastre, iar tot ce vor să discute acești oameni, sub presiunea puternică a știrilor false și a democraților înfometați de succes, este farsa Jeffrey Epstein”, a scris el pe Truth Social pe 16 iulie.

Pe 16 noiembrie, Trump a declarat că dosarele ar trebui făcute publice.

„Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns și este timpul să trecem peste această farsă a democraților, pusă la cale de lunaticii radicali de stânga pentru a distrage atenția de la marele succes al Partidului Republican, inclusiv de la recenta noastră victorie asupra „blocajului” democraților”, a scris el pe Truth Social.

Trump este menționat în dosare?

Da. Trump este cunoscut ca fiind un fost prieten al lui Epstein. Includerea numelui său în documente nu înseamnă că a fost implicat în vreuna dintre activitățile criminale ale lui Epstein.

Documentele publicate de membrii democrați ai comitetului de supraveghere al Camerei Reprezentanților includeau un e-mail trimis de Epstein biografului lui Trump, Michael Wolff, în care Epstein spunea despre Trump: „Desigur, el știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să se oprească”. În alt e-mail, el l-a numit pe Trump „câinele care nu a lătrat”.

Epstein trimitea regulat e-mailuri despre Trump, de obicei în termeni jignitori. „Am întâlnit niște oameni foarte răi”, scria el într-un e-mail. „Niciunul atât de rău ca Trump. Nu are niciun celulă decentă în corp.”

La ce întrebări ar putea răspunde aceste dosare?

Există multe întrebări legitime la care dosarele ar putea aduce răspunsuri despre Epstein și cercul său.

Modul în care Epstein a câștigat banii este încă de mare interes, la fel și modul în care a finanțat operațiunea sa extinsă de trafic sexual. Adesea numit finanțator, el avea o avere vastă, deținând proprietăți imobiliare scumpe, inclusiv două insule private și un avion privat.

Ron Wyden, senatorul democrat din Oregon, care este democratul cu cel mai înalt rang din comisia de finanțe a Senatului, a declarat pentru New York Times că patru bănci importante „au semnalat tranzacții în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari – inclusiv mii de transferuri bancare pentru cumpărarea și vânzarea de opere de artă pentru prieteni bogați, comisioane plătite domnului Epstein de către persoane înstărite și plăți către numeroase femei”.

Întrebările continuă să planeze asupra potențialelor legături cu comunitatea de informații. Bondi a declarat reporterilor: „Nu am nicio informație despre faptul că ar fi fost agent. Vom reveni cu un răspuns în acest sens”. Fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a negat că Epstein ar fi fost agent israelian, o afirmație frecventă făcută fără dovezi. „Acuzația că Jeffrey Epstein ar fi lucrat cumva pentru Israel sau Mossad, conducând o rețea de șantaj, este categoric și total falsă”, a declarat Bennett.

Și suspiciunile cu privire la modul în care a murit Epstein sunt încă prezente. Departamentul de Justiție a publicat un videoclip de 11 ore cu imagini din închisoare din orele dinainte și după moartea sa, deși se pare că lipsesc aproape trei minute de înregistrare, ceea ce duce la o examinare mai atentă. Bondi a spus că imaginile lipsă se datorează faptului că Biroul Penitenciarelor a resetat înregistrarea video.

De asemenea, sunt multe de descoperit despre modul în care Epstein a reușit să se sustragă justiției atât de mult timp. Brown, reporterul Miami Herald, a declarat pentru Atlantic că „întrebarea care o frământă” datează din 2008, când Departamentul de Justiție a decis să nu-l urmărească pe Epstein după ce autoritățile locale și statale au început să investigheze crimele sale.

„Cine erau oamenii din spatele acestei decizii la început?”, a spus Brown. „Pentru că, dacă și-ar fi făcut treaba, dintre toți acești oameni din 2006, 2007 și 2008 – dacă toți acești oameni care lucrează pentru noi, publicul american, și-ar fi făcut treaba, nu am fi aici acum. Multe dintre aceste victime nu ar fi fost niciodată victimizate.”

