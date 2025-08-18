Live TV

Ce vestimentație a ales Zelenski pentru întâlnirea cu Trump, după ce consilierii SUA au cerut ca liderul ucrainean să poarte costum

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va renunța, din nou, la costumul tradițional atunci când se va întâlni, luni, cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, optând, în schimb, pentru o ținută în stil militar - deja devenită „uniforma sa de război”, a declarat unul dintre designerii săi pentru Politico.

Zelenski, care a purtat hanorace, tricouri tip polo, dar și alte tipuri de ținute în stil militar în aparițiile sale publice, de la invazia pe scară largă asupra Ucrainei, din urmă cu trei ani, a fost criticat anterior de unii republicani, susținători ai lui Trump, pentru că nu s-a îmbrăcat elegant atunci când s-a întâlnit cu președintele SUA.

„De data aceasta, președintele Zelenski va purta un costum, dar stilul rămâne în continuare unul militar, cu același simbolism: el este șeful statului, care se află în război”, a declarat Elvira Gasanova, o femeie de afaceri ucraineană și designer al brandului Damirli, care produce una dintre ținutele caracteristice ale lui Zelenski.

„În același timp, este important să subliniem că Volodimir Zelenski este cel care decide personal ce să poarte”, a adăugat ea. „Președintele se află acum într-o situație în care fiecare detaliu contează - aspectul său, starea de spirit, emoțiile. Prin urmare, în calitate de lider al Ucrainei, el alege imaginea care se potrivește cel mai bine rolului și momentului său”.

Alegerile vestimentare ale lui Zelenski, care transmit solidaritate cu forțele armate ucrainene și cu țara sa devastată de război, au atras atât laude, cât și critici.

Atunci când a vizitat Casa Albă în februarie, purtând un polo negru cu stema Ucrainei, Trump l-a întâmpinat cu o remarcă sarcastică: „Ești foarte elegant astăzi”.

Un reporter l-a luat la rost pe Zelenski în timpul întâlnirii tensionate cu Trump din Biroul Oval: „De ce nu porți costum? Ești la cel mai înalt nivel în funcția din această țară și refuzi să porți costum”, a întrebat Brian Glenn de la rețeaua de cablu Real America’s Voice, favorabilă mișcării MAGA (n.r. mișcarea lui Trump, „Să facem America măreață din nou”).

„Voi purta costum după ce se va termina războiul, da. Poate ceva asemănător cu al tău, da, poate ceva mai bun”, a replicat Zelenski.

Potrivit Financial Times, Zelenski a promis în 2022 că nu va reveni la costum și cravată și nu se va rade pe barbă până la victoria Ucrainei în război.

