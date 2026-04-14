Cea mai populară persoană din America. Un fost președinte SUA are un scor pozitiv, rar pentru politicieni. Unde se situează Trump

Volodimir Zelenski este unul dintre politicienii preferați ai publicului american, potrivit unui nou clasament de popularitate – dar toți liderii mondiali au fost surclasați de supervedeta muzicii country Dolly Parton.

Cântăreața și actrița în vârstă de 80 de ani a obținut un rating net de aprobare de 65%, comparativ cu rezultatul de 12% al președintelui ucrainean, care s-a clasat pe locul al treilea.

Pe locul al doilea în clasamentul personalităților publice realizat de Universitatea din Massachusetts și institutul de sondaje YouGov s-a situat fostul președinte american Barack Obama, care a obținut un rating net de aprobare de 14%.

Actualul șef al statului american, Donald Trump, s-a clasat pe ultimul loc, cu -18%, cu doar un punct procentual înaintea predecesorului său, Joe Biden.

La polul opus față de Parton s-a situat președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu un scor net de aprobare de -65%.

Fără concurență

Dolly Parton a lăsat concurența la peste 50 de puncte în urmă, obținând o aprobare de 70% în rândul celor 1.000 de persoane chestionate, în timp ce doar 5% aveau o impresie negativă despre ea. Scorul net de aprobare se calculează prin scăderea procentului negativ din cel pozitiv.

Popularitatea câștigătoarei a 11 premii Grammy a fost atribuită numeroaselor sale hituri, inclusiv clasicelor country precum „Jolene” și „Islands in the Stream”, precum și activității sale filantropice și fundației caritabile.

Un alt factor al succesului ei a fost probabil imaginea sa publică, care a rămas în mod constant apolitică.

„Toată lumea știe că nu mă implic în politică”, a declarat ea odată pentru Fox News. „Mama mea era democrată, iar tatăl meu era republican, așa că eu sunt o „hipocrată”. Am la fel de mulți fani republicani cât și democrați și nu vreau să supăr pe niciunul dintre ei, așa că nu mă implic în politică.”

Poate că și timpul a fost de partea lui Dolly. Are în spate aproape șapte decenii de carieră în showbiz, cu o bază de fani pe măsură.

Relativ nou-venită pe scena muzicală internațională, Taylor Swift a obținut doar un scor net de aprobare de 3%.

