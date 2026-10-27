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Cearta președinților. Reacția furioasă a lui Trump după ce Obama a râs de decorațiunile lui de la Casa Albă. „De doi bani”

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donald trump si barak obama in biroul oval de la casa alba
Sentimentele lui Obama față de Trump sunt binecunoscute, dar rareori au fost raportate în detalii atât de clare, remarcă jurnaliștii de la The Guardian. Foto: Profimedia Images
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Donald Trump l-a atacat pe Barack Obama în timpul unui miting electoral în Mississippi, după ce fostul preşedinte democrat i-a jignit decorul de la Casa Albă, comparându-l cu un restaurant „Cheesecake Factory”.

„A spus: «Asta nu e un restaurant Cheesecake Factory». Vă vine să credeţi?”, a spus Trump mulţimii luni seara, aparent încă iritat de remarca sarcastică a lui Obama din weekend, potrivit MSN, preluată de News.ro.

„Care este o companie de mare succes”, a continuat Trump. „Lui nu-i plac companiile de succes.”

Comentatorii au remarcat pe reţelele sociale că Trump era „FOARTE SUPĂRAT” după ce Obama a ridiculizat modificările aduse Casei Albe - inclusiv detaliile aurii, o sală de bal şi o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud.

„Tipul ăsta construieşte o sală de bal mai mare decât Casa Albă”, a spus Obama sâmbătă, la un miting din Ohio. „A asfaltat Grădina Trandafirilor. A amenajat o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud, iar aurul e peste tot. Ce-i cu aurul ăsta? Totul, mai mult aur!”

„A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory!”, a glumit Obama.

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Era a doua oară luni când preşedintele se înfuria din cauza glumei lui Obama.

„Am avut grijă de Casa Albă”, a spus Trump mai devreme, în drum spre miting. „Am renovat-o cu cei mai buni meşteri din lume. I-am schimbat aspectul. Era într-o stare îngrozitoare.”

„Faptul că spui că arată ca un Cheesecake Factory... asta arată exact de ce ai fost un preşedinte de doi bani”, a spus el.

Editor : B.P.

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