Cearta președinților. Reacția furioasă a lui Trump după ce Obama a râs de decorațiunile lui de la Casa Albă. „De doi bani”

Donald Trump l-a atacat pe Barack Obama în timpul unui miting electoral în Mississippi, după ce fostul preşedinte democrat i-a jignit decorul de la Casa Albă, comparându-l cu un restaurant „Cheesecake Factory”.

„A spus: «Asta nu e un restaurant Cheesecake Factory». Vă vine să credeţi?”, a spus Trump mulţimii luni seara, aparent încă iritat de remarca sarcastică a lui Obama din weekend, potrivit MSN, preluată de News.ro.

„Care este o companie de mare succes”, a continuat Trump. „Lui nu-i plac companiile de succes.”

Comentatorii au remarcat pe reţelele sociale că Trump era „FOARTE SUPĂRAT” după ce Obama a ridiculizat modificările aduse Casei Albe - inclusiv detaliile aurii, o sală de bal şi o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud.

„Tipul ăsta construieşte o sală de bal mai mare decât Casa Albă”, a spus Obama sâmbătă, la un miting din Ohio. „A asfaltat Grădina Trandafirilor. A amenajat o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud, iar aurul e peste tot. Ce-i cu aurul ăsta? Totul, mai mult aur!”

„A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory!”, a glumit Obama.

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Era a doua oară luni când preşedintele se înfuria din cauza glumei lui Obama.

„Am avut grijă de Casa Albă”, a spus Trump mai devreme, în drum spre miting. „Am renovat-o cu cei mai buni meşteri din lume. I-am schimbat aspectul. Era într-o stare îngrozitoare.”

„Faptul că spui că arată ca un Cheesecake Factory... asta arată exact de ce ai fost un preşedinte de doi bani”, a spus el.

Editor : B.P.