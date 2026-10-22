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Video „Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar

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Elon Musk
Elon Musk. Foto: Profimedia
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Elon Musk i-a ameninţat pe democraţii americani, miercuri, după  dezvăluiri de presă potrivit cărora aceştia intenţionează să multiplice anchetele parlamentare împotriva miliardarului, în cazul unei victorii în alegerile legislative din SUA de la 3 noiembrie, relatează AFP.

„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”, ameninţă pe reţeaua sa X cel mai bogat om din lume, patronul Tesla şi fondatorul SpaceX, donatorul numărul unu al campaniei republicane în vederea alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Cei care mă atacă trebuie să înţeleagă că voi afla cine trage cu adevărat sforile şi că-i voi ataca, nu doar pe marionetele lor”, ameninţă Elon Musk.

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El proferează aceste ameniţări după ce site-ul american Politico a publicat un articol în care scrie că ”membri de rang înalt (ai Partidului Democrat) se gândesc la modul în care diverse comisii l-ar putea lua drept ţintă pe Elon Musk şi o serie largă dintre întreprinderile sale”, în cazul unei victorii la 3 noiembrie.

Site-ul enumeră mai multe subiecte ale unor posibile anchete - rolul lui Elon Musk în recenta limitare în Ucraina a reţelei sale satelitare Starshield, tăierile drastice operate în 2025 în Guvern de către Comisia sa a Eficacităţii Guvernamentale (DOGE) sau eventuale conflicte de interese în contracte federale şi subvenţii acordate SpaceX sau Tesla.

Editor : B.E.

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