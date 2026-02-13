Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld.

Sondajul realizat de institutul global de sondare a opiniei publice YouGov i-a acordat șefului statului ucrainean, care a fost ținta criticilor frecvente ale lui Donald Trump, un scor total de favorabilitate de 42% (22% foarte favorabil, 20% oarecum favorabil) față de un scor de nefavorabilitate de 29% (14% foarte nefavorabil, 15% oarecum nefavorabil), rezultând o favorabilitate netă de +14%. Alți 29% au declarat că nu știu/nu răspund.

Pe locul al doilea în clasament s-a situat Mark Carney, prim-ministrul canadian, cu un scor net de 6%, urmat de Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, cu un scor net de 5%.

Topul primilor cinci a fost completat de regele Charles al III-lea (3% net) și de prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi (3% net).

Citește și

Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale

Cei mai puțin apreciați lideri mondiali

Cel mai puțin apreciat lider mondial în rândul americanilor a fost liderul nord-coreean Kim Jon Un, cu un rating net de -73%, cu un punct în urma lui Vladimir Putin din Rusia (net -72%), care s-a clasat în urma lui Nicolás Maduro (-53%), fostul președinte al Venezuelei, Xi Jinping din China (-44%) și liderul Iranului, Ali Khamenei (-29%).

YouGov a realizat sondajul pe un eșantion reprezentativ de 2.274 de cetățeni americani adulți între 22 și 26 ianuarie.

Citește și

Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico







Editor : Sebastian Eduard