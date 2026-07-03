Cel mai avansat avion de vânătoare din Armata SUA și NATO va fi echipat cu arme europene

Marina SUA a acordat companiei Lockheed Martin o modificare a contractului în valoare de 74,2 milioane de dolari pentru a permite avioanelor de vânătoare stealth F-35 Lightning II să transporte o varietate de noi sisteme de arme britanice și italiene, menite să facă aparatele mai ușor de adaptat în forțele aeriene ale aliaților europeni ai SUA.

F-35 primește arme noi

Conform contractului, Lockheed Martin va lucra la integrarea sistemelor de armament britanice și italiene în avioanele de vânătoare F-35A și F-35B Lightning II, ca parte a modernizării Block 4, aflată în prezent în curs de dezvoltare, potrivit revistei The National Interest.

Deși atribuirea contractului nu specifică ce muniții vor deveni compatibile cu modernizarea Block 4, Regatul Unit și Italia au testat racheta aer-aer cu rază lungă de acțiune Meteor de la MBDA și racheta de croazieră aer-sol SPEAR 3 pe F-35.

Forțele Aeriene Regale (RAF) și Marina Regală ale Regatului Unit și-au exprimat dorința de a achiziționa 138 de avioane de vânătoare F-35A și F-35B. Forțele Aeriene Italiene și Marina Italiană au comandat 75 de avioane F-35A și 40 de avioane F-35B.

„Această modificare definește patru linii contractuale pentru a oferi Regatului Unit și Italiei o integrare unică a sistemelor de armament, prin revizuirea funcțională a sistemului până la finalizarea testelor de dezvoltare pe aeronavele F-35A și F-35B, în sprijinul dezvoltării continue a capabilităților critice de luptă F-35 Block Four pentru programul Joint Strike Fighter”, a declarat Departamentul Apărării în contractul de atribuire.

Lucrările din cadrul contractului sunt așteptate să fie finalizate până în decembrie 2032.

F-35 este un avion de vânătoare stealth multirol de a cincea generație. Cel mai recent pachet de modernizare, „Block 4”, este „cea mai ambițioasă modernizare a modelului F-35 de până acum”, potrivit Lockheed Martin. Scopul modernizării este de a se asigura că F-35 este în continuare competitiv pe cer, chiar dacă adversarii implementează apărări aeriene și amenințări aeriene din ce în ce mai periculoase.

Avioanele de vânătoare F-35 din Block 4 vor putea transporta mai multe rachete și muniții mai avansate și vor fi dotate cu capacități avansate de război electronic non-cinetic pentru a contracara rachetele care se apropie, precum și pentru a neutraliza funcțiile de război electronic ale adversarului. Mai mult, noile aeronave vor avea senzori îmbunătățiți, cum ar fi radarul AN/APG-85, și capacități îmbunătățite de recunoaștere a țintelor, crescând și mai mult viteza lanțului de distrugere.

Chiar și așa, modernizarea Block 4 nu este lipsită de controverse. Inițial, Lockheed Martin se aștepta ca modernizarea să fie operațională până în 2026, amânând ulterior data estimată de finalizare până în 2029. Cu toate acestea, evaluările actuale au plasat data lansării și mai târziu, cel mai devreme în 2031. Această întârziere de cinci ani - dacă Lockheed Martin o poate respecta - și creșterea costurilor au afectat oarecum imaginea modernizării.

Programul F-35 este răspândit în multe națiuni

Baza industrială de apărare a SUA a fost, din punct de vedere istoric, împărțită între mai multe state diferite, în loc să rămână într-o singură regiune a țării. Există beneficii evidente ale acestei diversificări, dar cinicii au sugerat că există și un aspect politic: dacă fiecare stat produce piese pentru o anumită aeronavă, acest lucru oferă fiecărui stat (și oficialilor săi aleși) un stimulent pentru a menține aeronava finanțată, chiar dacă se confruntă cu întârzieri în producție sau dacă eficacitatea acesteia este pusă la îndoială.

Pentru F-35, acest principiu a devenit global. Joint Strike Fighter este cu adevărat un program internațional, cu mulți participanți activi printre aliații SUA. Peste 50% din lucrările pentru recentul contract vor avea loc în Samlesbury, în Regatul Unit, în timp ce restul vor fi finalizate în cinci state diferite din SUA.

În total, 20 de țări participă la programul F-35, cu peste 3.000 de comenzi pentru cele trei variante ale modelului F-35. Armata SUA (Forțele Aeriene, Marina și Corpul Pușcașilor Marini) este cel mai mare client. Lockheed Martin a livrat peste 1.335 de avioane de vânătoare stealth până în iunie, în timp ce flota globală de F-35 a acumulat peste 1 milion de ore de zbor și un număr considerabil de misiuni de luptă.

Editor : Ș.R.