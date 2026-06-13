Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali

Experții în sănătate cu care a stat de vorbă The Independent și-au exprimat îngrijorarea că problemele comandantului suprem în vârstă de 79 de ani sunt mai profunde decât toate acele afecțiuni fizice aparente care au apărut în ultimul an

Președintele Donald Trump împlinește 80 de ani duminică, după mai mult de un an în care a prezentat simptome vizibile tipice pentru un octogenar, inclusiv vânătăi pe mâini, gleznele și picioarele umflate, precum și așternerea somnului în timpul ședințelor și evenimentelor de mare anvergură.

Experții medicali avertizează, totuși, că nu atât aceste simptome evidente și vârsta sa ar trebui să îi îngrijoreze cel mai mult pe americani, cât comportamentul afișat în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial.

„Nu e vorba că are 80 de ani, dar să nu ignorăm semnalele de alarmă de pe teren”, a declarat pentru The Independent dr. Henry Abraham, profesor emerit de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Tufts și laureat al Premiului Nobel. „Există oameni de 80 și 90 de ani care sunt în deplinătatea facultăților mintale.”

Dar Abraham, care a subliniat că nu l-a examinat niciodată personal pe președinte și că nu oferea un diagnostic, este îngrijorat de faptul că Trump are acces la codurile nucleare.

„Dacă ne uităm doar la tot ce a spus și a făcut, și la ce a fost observat că face de-a lungul a zeci de ani, apar anumite semne și simptome care constituie semnale de alarmă cu privire la modul în care își va desfășura mandatul prezidențial în viitor”, a spus el.

„Insomnie, agresivitate, controlul slab al furiei”

„Control slab al impulsurilor, control slab asupra furiei, insomnie noaptea, agresivitate neîncetată față de cei pe care îi percepe ca dușmani”, a spus Abraham. „Ei bine, puneți toate astea laolaltă și dați-i valiza nucleară, și veți înțelege de ce suntem îngrijorați.”

Casa Albă nu a răspuns la întrebările privind sănătatea președintelui când a fost contactată pentru comentarii de The Independent, dar a respins îngrijorările experților medicali într-o declarație.

„Dacă arată ca o rață, s-ar putea să fie de fapt doar un doctor democrat de mâna a doua”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle. „Președintele Trump este cel mai perspicace, cel mai accesibil și cel mai energic președinte din istoria Americii, iar orice așa-ziși profesioniști din domeniul medical care se angajează în diagnostice de pe scaunul de birou sau speculații false în scopuri politice încalcă în mod clar Jurământul lui Hipocrate pe care l-au depus.”

Fotografii

În ultimul an, speculațiile privind starea de sănătate a lui Trump au fost alimentate de fotografii cu mâinile lui vânătate, gleznele umflate și o erupție cutanată pe gât.

În martie, Trump a fost fotografiat cu ceea ce părea a fi o erupție cutanată de un roșu aprins pe partea laterală a gâtului, care se întindea de la ureche până la ceafă. „Președintele Trump folosește o cremă foarte obișnuită pe partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe”, a declarat la acea vreme medicul președintelui, căpitanul de marină Sean Barbabella, într-o declarație pentru The Independent.

Iar anul trecut, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a dezvăluit că Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică după ce, în fotografii, picioarele sale păreau umflate, stârnind întrebări cu privire la starea sa de sănătate.

Afecțiunea apare atunci când venele picioarelor se deteriorează și au dificultăți în a trimite sângele înapoi la inimă, provocând acumularea de sânge în picioare și umflarea acestora.

Leavitt a abordat, de asemenea, vânătăile de pe mâinile lui Trump, pe care le-a explicat ca fiind cauzate de „strângerile frecvente de mână și de utilizarea aspirinei, care este luată ca parte a unui regim standard de prevenire cardiovasculară”.

„Ia prea multă aspirină”

Dr. Rosanne Leipzig, profesoară emerită de geriatrie și medicină paliativă la Școala de Medicină Icahn de la Mount Sinai, a declarat pentru The Independent că „nu este excesiv de îngrijorată” de niciunul dintre aceste simptome, care sunt toate frecvente la persoanele în vârstă. „Ia prea multă aspirină, iar pielea persoanelor în vârstă devine mai subțire”, a spus ea referindu-se la vânătăi.

„Pierzi grăsimea de sub piele, așa că ești mult mai predispus la vânătăi. Și oricine a petrecut o parte din viață stând în picioare o perioadă are o problemă în ceea ce privește dilatarea venelor”, a spus ea referindu-se la umflături.

Trump pare să fi stabilit un nou record luna trecută în cadrul examenului său medical, când, potrivit rapoartelor, a fost examinat de 22 de specialiști, aproape dublând numărul față de controalele sale anterioare. Prin comparație, Biden a fost consultat de o echipă de 20 de medici la evaluarea sa medicală din 2024, în timp ce George W. Bush a fost consultat de 12 medici la primul său control prezidențial, potrivit The Washington Post.

Barbabella a scris după examenul medical din mai că Trump „se bucură în continuare de o sănătate excelentă, demonstrând o funcție cardiacă, pulmonară, neurologică și fizică generală puternică”.

„Poate dezvălui ce informații medicale dorește”

Jeffrey Kuhlman, medicul de la Casa Albă al fostului președinte Barack Obama, subliniază că nu există nicio cerință constituțională ca președinții să-și dezvăluie informațiile medicale. „Trump, ca persoană fizică, este protejat de HIPAA și poate alege să dezvăluie sau nu orice informații medicale dorește”, a declarat Kuhlman pentru The Independent

Examenul medical anual îi oferă, în teorie, lui Trump „o evaluare sinceră pentru poporul american cu privire la capacitatea sa fizică de a-și exercita funcția”, a explicat Kuhlman, autorul cărții Transforming Presidential Healthcare.

„Lucrul care mă îngrijorează cel mai mult aici...”

Dar criticii au afirmat că memorandumul publicat de Casa Albă, care detaliază rezultatele examenului medical al lui Trump, nu conține detalii esențiale și nu oferă americanilor o imagine completă.

„Evaluarea sa medicală este o modalitate oarecum superficială de a analiza dacă este apt să ocupe o funcție”, a spus Leipzig, autorul cărții Honest Aging: An Insider’s Guide to the Second Half of Life.

„Bănuiesc că întrebările la care oamenii ar dori să primească răspunsuri din ceva de genul acesta sunt: Este probabil ca el să-și poată duce mandatul până la capăt? Sau este probabil să aibă vreun fel de problemă medicală debilitantă, un accident vascular cerebral major sau ceva de genul acesta”, a spus Leipzig, subliniind că nu l-a examinat pe președinte și nu oferă un diagnostic.

„Cred că este destul de clar din testul pe care l-au făcut că, din punct de vedere fizic, el pare să fie — dacă credeți tot ce scrie aici — într-o formă rezonabilă”, a spus Leipzig. „Lucrul care mă îngrijorează cel mai mult aici este examenul stării mentale.”

Abraham și Leipzig au făcut parte dintr-un grup de 36 de profesioniști din domeniul medical care au semnat o scrisoare luna trecută, avertizând că, în opinia lor, Trump era „din ce în ce mai periculos pentru public. ”

Trump a fost fotografiat în timp ce părea să ațipească în timpul ședințelor și al evenimentelor de mare anvergură, inclusiv la finala campionatului NBA de la Madison Square Garden (AP)

„ Să scoatem calul din grajd”

Abraham, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea cognitivă a lui Trump pe Substack, împărtășește îngrijorarea lui Leipzig cu privire la examenul stării mentale a președintelui. „Cei 22 de medici care l-au examinat pe acest om, unde sunt? Ce au descoperit? Ce au spus?”, a întrebat el.

El a pus la îndoială „notele perfecte” obținute de Trump la Testul cognitiv de la Montreal, un test comun utilizat pentru diagnosticarea demenței. Conform memoriului lui Barbabella, Trump a obținut 30 din 30 de puncte la testul scurt.

„Cine primește trei sau patru [evaluări] în 18 luni?”, a spus Abraham. „Din punct de vedere clinic, acest lucru nu este indicat. Ar trebui să continuăm cu evaluări neuropsihologice mult mai atente și exhaustive, iar dacă acestea au fost efectuate, foarte bine. Să scoatem calul din grajd și să vedem ce culoare are.”

„Dacă ești cu adevărat îngrijorat de funcțiile cognitive, ai nevoie de o serie de teste mai aprofundate”, a adăugat Leipzig. Ea a spus că, atunci când efectuează aceste teste, medicii vor afla mai multe despre un pacient și prin aspectul său, comportamentul, contactul vizual, postura, vorbirea și starea de spirit. Geriatra a spus că nota lui Barbabella „nu a vorbit cu adevărat despre” cum era starea de spirit a lui Trump în acea zi sau „unde se află”.

Privind înapoi la imagini cu Trump de acum 30 de ani, acesta folosea un limbaj sofisticat și cuvinte cu multe silabe, a remarcat Abraham. „Nimic din toate acestea nu mai este prezent acum”, a spus el.

Amintiri false

Un alt semnal de alarmă pentru Abraham este potențiala confabulație – când cineva creează involuntar amintiri false – așa cum se întâmplă în timpul discursurilor lungi și sinuoase ale lui Trump. „Președintele suferă de iluzii sau confabulează?”, a întrebat Abraham. „Nu pot răspunde la această întrebare, dar știu că este un semnal de alarmă.”

Abraham a recunoscut „stresul fizic enorm” pe care îl implică funcția, dar nu este de acord cu introducerea unei limite maxime de vârstă pentru președinție. În schimb, el a sugerat o „evaluare onestă și transparentă a stării fizice și cognitive înainte ca cineva să devină președinte”.

„Se amăgește singur”

Leipzig a explicat că, pe măsură ce o persoană îmbătrânește, aceasta afectează nivelul rezervei sale fiziologice — capacitatea de a-și menține funcționarea fizică în ciuda vârstei, a bolilor sau a leziunilor. „Când ești copil, ai multă. Pe măsură ce îmbătrânești, folosești din ce în ce mai mult din aceasta pentru a-ți îndeplini funcțiile zilnice”, a spus ea. „Așadar, pentru oricine, pe măsură ce îmbătrânește, este mai probabil să aibă un rezultat negativ în urma oricărui stres care apare.”

„Cred că se amăgește singur crezând că corpul său nu a îmbătrânit”, a adăugat Leipzig. „Nu mai poate face acum ceea ce putea face acum 20 de ani.”

Recent, au apărut videoclipuri în care Trump pare să adoarmă în timpul întâlnirilor și evenimentelor. La meciul de luni din campionatul NBA dintre Knicks și Spurs, de la Madison Square Garden, camerele de filmat l-au surprins pe președinte, care părea să fi ațipit din nou în loja de lux.

Trump, care a susținut că s-a descurcat întotdeauna cu puțin somn, are adesea sesiuni nocturne intense pe Truth Social, postând uneori în miezul nopții și din nou dimineața devreme.

Leipzig a spus că obiceiurile de somn se schimbă odată cu înaintarea în vârstă, dar în cazul lui Trump, statul treaz până în zori pe Truth Social nu este normal pentru un om de 80 de ani. „Există schimbări în obiceiurile de somn pe măsură ce îmbătrânești. Aceasta nu este una dintre ele”, a spus Leipzig despre obiceiurile președintelui pe rețelele de socializare. „Oamenii nu stau de obicei treji toată noaptea și nu adorm în timpul zilei la întâlniri importante, unde sunt priviți de ceilalți.” Timpul de somn recomandat pentru un bărbat de vârsta lui Trump este între 7 și 8 ore pe noapte, a adăugat Leipzig.

Dar durata medie de somn a președinților este între patru și cinci ore pe noapte, a subliniat Abraham. „Este o slujbă solicitantă, iar lumea o ia razna, iar sarcina ta este să încerci să ții lucrurile sub control”, a spus el, calificând lipsa de somn a lui Trump drept „de înțeles”.

„Prima întrebare care îmi vine în minte, pe lângă faptul că îmbătrânește în mod normal și poate că stă treaz noaptea din motive fiziologice, este dacă suferă de o tulburare de somn?”, a spus Abraham. „Are apnee de somn?”

Mai presus de toate, Abraham a spus că este cel mai îngrijorat de modul în care președintele manifestă „un grad de egocentrism care ar fi făcut ca ochii lui Narcis să devină sticloși”, citându-l pe dramaturgul Tom Stoppard. „Asta îl descrie perfect pe președinte.”

„Pe lângă faptul că este egocentric, are o viziune grandioasă și omnipotentă despre sine”, a continuat Abraham. „«Pot face orice vreau», a spus el. Ei bine, asta include și declanșarea unui război nuclear.”

Când Trump a fost întrebat miercuri ce și-ar dori de ziua lui de 80 de ani, a făcut o pauză.

„Pace pentru lume, bine? Pace pentru lume”, a spus el, în aceeași zi în care a amenințat că va „bombarda naibii” Iranul.

Editor : Sebastian Eduard