„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat din deșert la 50 de ore după ce avionul său a fost doborât în Iran

Un colonel din cadrul forțelor aeriene americane, care a fost salvat în luna aprilie din Iran, a dezvăluit într-un interviu pentru CBS News că „cel mai îngrozitor moment” din cele două zile în care a trebuit să supraviețuiască în spatele liniilor inamice a fost când s-a prăbușit spre pământ cu o parașută avariată, după ce avionul de luptă F-15E cu care zbura a fost doborât de o rachetă iraniană.

Aviatorul american a căzut în gol cu o viteză estimată între 110 și 160 de kilometri la oră, după ce parașuta lui a fost avariată de o rachetă iraniană lansată dintr-un sistem portabil.

El ocupa locul din spate în avionul F-15E, fiind ofițerul responsabil de sistemele de armament, având numele de cod „Bravo”. Pilotul era „Alpha”.

„La un moment dat, când m-am uitat în sus și nu am văzut nicio parașută, acela a fost cel mai îngrozitor lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus Bravo în prima sa relatare publică a incidentului.

„Așa că m-am oprit, chiar atunci, și m-am rugat: ‘Doamne, facă-se voia Ta. Dar dacă reușesc să supraviețuiesc, o să am nevoie de ajutor’.”

Ajutorul a venit două zile mai târziu. Bravo, care și-a fracturat coloana și s-a accidentat la braț și la umăr după ce s-a izbit de pământ cu mare viteză, a rămas ascuns până când a fost salvat de forțele americane - un moment pe care l-a numit un „miracol modern”.

Bravo, al cărui nume real nu a fost dezvăluit din motive de siguranță, a spus că faptul că a fost ferit de „răni catastrofale” ce i-ar fi putut compromite șansele de supraviețuire este o „dovadă” că Dumnezeu i-a purtat de grijă în acel moment.

Un avion de 30 de milioane de dolari doborât cu o rachetă de 100.000 de dolari

Armata Statelor Unite a desfășurat 13.000 de misiuni aeriene până acum în războiul contra Iranului, potrivit amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, care conduce forțele americane în Orientul Mijlociu.

Misiunea echipajului „Dude 44” a avut loc în noaptea de 2 aprilie deasupra unei zone muntoase de la sud de orașul iranian Isfahan, care se află în apropiere de instalațiile unde Iranul își ține o mare parte din materialul său nuclear îmbogățit.

Țintele lor erau instalații industriale asociate cu programul de drone și rachete al Iranului, potrivit lui Cooper. „Aveam superioritate aeriană, dar evident că nu era ca și când am fi zburat pe deasupra statului Kansas.”

La scurt timp după doborârea avionului F-15E, imagini cu resturile aeronavei americane au ajuns în presa din Iran. Foto: Profimedia Images

Avionul de luptă F-15E de 30 de milioane de dolari a fost doborât de iranieni cu o rachetă lansată de la umăr, care costă în jur de 100.000 de dolari.

„A fost o zi de război ca oricare alta pentru noi, până în momentul în care am fost loviți de arma iraniană”, a spus Bravo.

Când racheta a lovit, moment în care Bravo a spus că s-a simțit ca și când ar fi fost „loviți de un tren marfar”, cei doi aviatori au făcut tot posibilul pentru a salva avionul militar.

În scurt timp, însă, a devenit clar că avionul nu mai putea fi salvat, astfel că cei doi s-au catapultat.

O cădere violentă de la înălțime în „inima Iranului”

Alpha s-a catapultat în siguranță și a fost salvat înainte de Bravo; el s-a întors deja la muncă și desfășoară din nou misiuni pentru forțele aeriene americane.

Bravo a avut o aterizare violentă, după ce a întâmpinat probleme cu parașuta sa avariată, la aproximativ 8 kilometri depărtare de locul în care Alpha a aterizat.

„Eram rănit, dar cu toții ne antrenăm să ne adaptăm și să depășim obstacolele pe care le întâmpinăm”, a spus Bravo. „M-am mișcat cât de repede am putut, în ciuda rănilor, ca să mă îndepărtez de locul unde am aterizat.”

Afară era întuneric, dar Bravo a spus că a început să distingă lucruri din jurul său odată cu răsăritul soarelui, ca la o partidă de vânătoare în zorii zilei.

„În inima Iranului, acolo unde eram noi, sunt văi deșertice înalte, dar și stânci abrupte, spectaculoase. Eu mă găseam în una dintre aceste văi cu stânci de ambele părți.”

Bravo și-a dat seama că, în ciuda rănilor de care suferea, cel mai bine era să se ascundă cât mai sus, pe o creastă montană aflată la 2.100 de metri altitudine.

Un complex de tuneluri din provincia Isfahan, unde a fost doborât avionul american F-15E. Foto: Profimedia Images

„A fost un schimb de focuri continuu atât la dus, cât și la întoarcere”

Imagini cu epava avionului american au ajuns imediat în presa din Iran, iar videoclipuri cu grupuri de persoane înarmate, care au pornit să vâneze echipajul avionului, au apărut pe internet.

În căutările lor, iranienii au ajuns la câteva sute de metri de Bravo, potrivit surselor militare americane. Forțele terestre iraniene au făcut eforturi mari pentru a-i prinde pe cei doi aviatori.

După doar șase ore, Statele Unite au reușit să îl salveze pe Alpha în urma unui raid riscant pe timp de zi. Elicopterele americane folosite în timpul misiunii au fost atacate de la sol.

„A fost un schimb de focuri continuu atât la dus, cât și la întoarcere”, a spus și Pete Hegseth, secretarul apărării al SUA. „Dar l-au recuperat pe Alpha.”

Misiunea era doar pe jumătate terminată, întrucât echipele de salvare nu au reușit să îl găsească și pe Bravo, fiind nevoite să se retragă.

O tehnologie ultrasecretă și prima misiune terestră a trupelor americane în Iran din ultimii 46 de ani

Odată cu căderea nopții, Bravo a reușit să trimită un mesaj care a fost recepționat de armata SUA. Cu toate acestea, misiunea de salvare nu a fost lansată decât peste alte 24 de ore.

„A fost o decizie foarte grea”, a spus Hegseth. Bravo a supraviețuit încă o zi fără să aibă aproape deloc acces la apă și hrană, stând ascuns în deșertul friguros, la mare altitudine.

Elicopter MH-6M Little Bird asemănător cu cele folosite în timpul operațiunii de salvare a aviatorului american. Foto: Profimedia Images

CIA a jucat un rol crucial în salvarea lui Bravo. Agenția de spionaj americană a lansat o campanie de dezinformare complexă pentru a induce în eroare forțele iraniene care îl căutau pe aviatorul american.

Mai mult, CIA a folosit o tehnologie ultrasecretă ca să detecteze locația exactă a lui Bravo. Bombardiere și drone americane au atacat, apoi, forțele iraniene care se apropiau de locul în care s-a ascuns Bravo.

Peste 90 de militari americani au operat de la sol, fiind prima prezență a trupelor americane în Iran din ultimii 46 de ani, potrivit lui Cooper. Alte sute de persoane au participat la misiune din aer, iar alte mii au susținut operațiunile de la distanță.

Peste 90 dintre „cei mai buni membri ai forțelor de elită” au rămas blocați în deșert

Forțele americane au aterizat pe o pistă improvizată din deșert folosind două avioane mari de transport. Apoi, au lansat elicoptere „Little Bird” care au zburat până la creasta montană unde se ascunsese Bravo, la câțiva kilometri depărtare.

Bravo a spus că a fost „unul dintre cele mai grozave momente din viața mea”, atunci când i-a văzut pe militarii veniți să îl salveze. Primul lucru pe care l-a spus când au ajuns la el a fost: „Să mergem.”

Problemele nu s-au încheiat, însă, întrucât avioanele cu care americanii au aterizat în Iran s-au împotmolit în nisipul deșertului și nu au mai putut decola. Peste 90 dintre „cei mai buni membri ai forțelor de elită” americane erau blocați în deșert, a povestit Cooper.

O unitate clandestină a forțelor aeriene a venit să îi salveze, iar cele două avioane împotmolite, care valorau fiecare 100 de milioane de dolari, precum și elicopterele Little Bird, au fost distruse pentru a nu ajunge pe mâna iranienilor.

La 50 de ore după ce avionul său a fost doborât, Bravo se afla în siguranță. Ofițerul american le-a transmis un mesaj americanilor: „Este o poveste despre munca în echipă, antrenamentul, credința, deciziile și capacitatea de conducere necesare pentru a face ceva ce va rămâne în istorie ca un exemplu a ceea ce este dispusă America să facă pentru a-și onora promisiunea să nu lase niciun om în urmă.”

Editor : Raul Nețoiu