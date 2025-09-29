Live TV

Reprezentare grafică a avionului Windrunner, dezvoltat de compania Radia. Foto: Profimedia

Un startup aflat în fază avansată de dezvoltare a celui mai mare avion din lume, inițial destinat transportului palelor gigantice ale turbinelor eoliene, dorește acum ca aeronavele sale să transporte elicoptere Chinook și avioane de vânătoare pentru armata americană, potrivit Business Insider.

Windrunner ar trebui să ofere de 12 ori mai mult spațiu de marfă decât Boeing C-17 Globemaster III, principalul avion de transport greu al Pentagonului, potrivit Radia, producătorul său cu sediul în Boulder, Colorado.

Compania a declarat, săptămâna trecută, într-un comunicat de presă, că își propune produsul ca o „aeronavă de transport aerian ultra-mare” pentru mutarea platformelor și transporturilor de arme. Inițial, a construit Windrunner pentru a transporta aerian pale de ventilator de turbine eoliene de până la 100 de metri.

Cu o anvergură a aripilor de 76 de metri și o lungime de 106 de metri, Windrunner ar trebui să transporte încărcături utile de până la 106 de metri lungime, 10 metri lățime și aproape 9 metri înălțime.

Asta ar face ca avionul Radia să fie mai mare decât Antonov An-225 Mriya, singurul avion de marfă gigantic al Uniunii Sovietice cu șase motoare. An-22 deținea recordul de cea mai mare aeronavă din lume, dar a fost distrus în timpul unei bătălii din Ucraina, în aprilie 2022.

,

Radia menționează greutatea utilă a modelului Windrunner ca fiind de aproximativ 73 de tone, mai puțin decât greutatea de cca 78 de tone a modelului C-17 mai mic.

Însă firma a scris în comunicatul de presă că încearcă să rezolve problema volumului de marfă pentru armată.

„Capacitățile moderne rămân frecvent fără spațiu înainte de a rămâne fără portanță”, a scris Radia.

Compania a declarat că dimensiunile avionului Windrunner îi vor permite să transporte până la patru avioane de vânătoare, precum F-16 Fighting Falcon sau F-35C Lightning II Joint Strike Fighter.

Alternativ, Windrunner ar trebui să transporte șase elicopotere CH-47 Chinook fără dezasamblarea aparatelor care au o lungime de circa 36 de metri. În prezent, acestor elicoptere înalte de aproximativ 5,5 metri trebuie să li se scoată rotoarele pentru a fi transportate pe calea aerului, altfel ar fi prea înalte pentru a încăpea în elicopterele C-5 Super Galaxy și C-17 ale armatei americane.

Se pare că firma a publicat doar reprezentări grafice ale modelului Windrunner și nu este clar dacă a construit aeronava sau vreun prototip. Echipa de presă a companiei nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise de Business Insider.

Cu toate acestea, Radia a anunțat în luna mai un parteneriat de cercetare cu Comandamentul Transporturilor al SUA, indicând faptul că Departamentul Apărării studiază avionul mai atent pentru a determina dacă ar putea fi fezabil pentru armată.

Fondatorul și CEO-ul Radia, Mark Lundstrom, a declarat pentru BreakingDefense că firma își dorește ca Windrunner să înceapă „operațiunile inițiale” până în 2030. Pentru a facilita certificarea, intenționează să îl construiască cu piese de aeronave deja existente, gata de instalare.

Șeful departamentului de apărare al companiei, Kenneth Bibb, este un general-maior în retragere al Forțelor Aeriene Americane, care a supravegheat Comandamentul Mobilității Aeriene din 2020 până în 2022, forța de transport aerian responsabilă pentru evacuarea armatei din Afganistan în 2021.

