Windrunner ar trebui să ofere de 12 ori mai mult spațiu de marfă decât Boeing C-17 Globemaster III, principalul avion de transport greu al Pentagonului, potrivit Radia, producătorul său cu sediul în Boulder, Colorado.
Compania a declarat, săptămâna trecută, într-un comunicat de presă, că își propune produsul ca o „aeronavă de transport aerian ultra-mare” pentru mutarea platformelor și transporturilor de arme. Inițial, a construit Windrunner pentru a transporta aerian pale de ventilator de turbine eoliene de până la 100 de metri.
Cu o anvergură a aripilor de 76 de metri și o lungime de 106 de metri, Windrunner ar trebui să transporte încărcături utile de până la 106 de metri lungime, 10 metri lățime și aproape 9 metri înălțime.
Asta ar face ca avionul Radia să fie mai mare decât Antonov An-225 Mriya, singurul avion de marfă gigantic al Uniunii Sovietice cu șase motoare. An-22 deținea recordul de cea mai mare aeronavă din lume, dar a fost distrus în timpul unei bătălii din Ucraina, în aprilie 2022.
Radia menționează greutatea utilă a modelului Windrunner ca fiind de aproximativ 73 de tone, mai puțin decât greutatea de cca 78 de tone a modelului C-17 mai mic.
Însă firma a scris în comunicatul de presă că încearcă să rezolve problema volumului de marfă pentru armată.
„Capacitățile moderne rămân frecvent fără spațiu înainte de a rămâne fără portanță”, a scris Radia.
Compania a declarat că dimensiunile avionului Windrunner îi vor permite să transporte până la patru avioane de vânătoare, precum F-16 Fighting Falcon sau F-35C Lightning II Joint Strike Fighter.
Alternativ, Windrunner ar trebui să transporte șase elicopotere CH-47 Chinook fără dezasamblarea aparatelor care au o lungime de circa 36 de metri. În prezent, acestor elicoptere înalte de aproximativ 5,5 metri trebuie să li se scoată rotoarele pentru a fi transportate pe calea aerului, altfel ar fi prea înalte pentru a încăpea în elicopterele C-5 Super Galaxy și C-17 ale armatei americane.
Se pare că firma a publicat doar reprezentări grafice ale modelului Windrunner și nu este clar dacă a construit aeronava sau vreun prototip. Echipa de presă a companiei nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise de Business Insider.
Cu toate acestea, Radia a anunțat în luna mai un parteneriat de cercetare cu Comandamentul Transporturilor al SUA, indicând faptul că Departamentul Apărării studiază avionul mai atent pentru a determina dacă ar putea fi fezabil pentru armată.
Fondatorul și CEO-ul Radia, Mark Lundstrom, a declarat pentru BreakingDefense că firma își dorește ca Windrunner să înceapă „operațiunile inițiale” până în 2030. Pentru a facilita certificarea, intenționează să îl construiască cu piese de aeronave deja existente, gata de instalare.
Șeful departamentului de apărare al companiei, Kenneth Bibb, este un general-maior în retragere al Forțelor Aeriene Americane, care a supravegheat Comandamentul Mobilității Aeriene din 2020 până în 2022, forța de transport aerian responsabilă pentru evacuarea armatei din Afganistan în 2021.