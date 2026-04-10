„Cel mai puternic atu al iranienilor”. JD Vance, în fața unui test al abilităților sale de negociere în cadrul discuțiilor cu Iranul

La câteva săptămâni după ce vicepreședintele american JD Vance l-a avertizat în particular pe președintele Donald Trump cu privire la consecințele unui război pe scară largă între SUA și Iran, acesta conduce acum eforturile de negociere pentru a pune capăt celei mai grave crize de politică externă cu care s-a confruntat liderul de la Casa Albă de la preluarea mandatului, notează The New York Times.

Vance, alături de Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, și de Jared Kushner, ginerele lui Trump, urmează să se deplaseze vineri în Pakistan pentru a purta discuții cu partea iraniană, în contextul în care armistițiul dintre Statele Unite și Iran se află sub presiune. Aceasta ar fi cea mai înaltă întâlnire la nivel oficial dintre SUA și Iran din 1979.

Miza este enormă atât pentru Trump, cât și pentru Vance, ale cărui misiuni cele mai importante încredințate de cel de-al 47-lea președinte al SUA au vizat politica internă, cel mai recent în calitate de „țar al fraudei” al liderului de la Casa Albă.

Înainte de izbucnirea războiului, vicepreședintele american intenționa să se concentreze intens pe vizitele în toată țara în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, încercând să contracareze îngrijorările generalizate legate de costul vieții și accesibilitatea serviciilor prin atacarea democraților, pe care îi acuza că sunt departe de realitate și extremiști din punct de vedere politic. Războiul a dat peste cap această strategie de comunicare. Blocada impusă de Iran în jurul Strâmtorii Ormuz, o rută petrolieră esențială, a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

„Faptul că este un an electoral de mijloc de mandat reprezintă cel mai puternic atu al iranienilor, iar ei sunt conștienți de asta”, a declarat Marc Short, care a ocupat funcția de șef de cabinet al vicepreședintelui Mike Pence, predecesorul lui Vance din primul mandat al lui Trump. „Aceasta reprezintă o provocare pentru echipa de negociatori a președintelui.”

El a adăugat: „Există un scenariu optimist, în care negocierile se încheie cu succes și se generează o acoperire mediatică favorabilă. Dar oare Iranul nu știe că poate încălca termenii acordului, așa cum a făcut-o și în trecut?”

Vance, în vârstă de 41 de ani, s-a menținut în mare parte la marginea altor misiuni de politică externă de mare miză, inclusiv a operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro și de destituire a acestuia din funcția de lider al Venezuelei. Se afla în deplasare în Azerbaidjan în luna februarie, când premierul israelian Benjamin Netanyahu a ținut un discurs prin care solicita implicarea Statelor Unite într-un război cu Iranul.

Marți, în timp ce Donald Trump amenința la Washington că va distruge civilizația iraniană, JD Vance se afla în Ungaria, unde făcea campanie pentru premierul ungar Viktor Orban. Acum, el va conduce eforturile de a convinge iranienii să mențină strâmtoarea deschisă, chiar dacă israelienii continuă campania de bombardamente împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran, în Liban – un conflict despre care Statele Unite au afirmat că nu face parte din actualul acord de încetare a focului, dar care amenință să-l submineze.

Opoziția sa inițială față de război a fost pe placul oficialilor pakistanezi, care i-au cerut lui Witkoff ca Vance să se implice, potrivit a două persoane la curent cu aceste discuții. Trump i-a cerut apoi vicepreședintelui american să conducă eforturile de pace.

Zilele următoare ar putea reprezenta un exercițiu de echilibru delicat pentru Vance, care trebuie să colaboreze îndeaproape cu Witkoff și Kushner, două persoane cu legături strânse cu Trump, care au călătorit prin toată lumea în numele acestuia, în încercarea sa de a pune capăt războiului.

Aliații lui Vance afirmă că prezența sa conferă un caracter mai oficial și mai multă greutate negocierilor conduse de Witkoff și Kushner, a căror activitate intensă se desfășoară adesea prin convorbiri telefonice constante cu Washingtonul, precum și prin redactarea, revizuirea și distribuirea unui val de propuneri. Vicepreședintele SUA se alătură, de asemenea, celor doi negociatori care nu au reușit să prevină războiul încă din prima rundă de discuții.

Implicarea sa scoate în evidență natura complexă a funcției moderne de vicepreședinte: spre deosebire de alți membri ai cabinetului, Vance nu are un rol definit constituțional și nici o agenție pe care să o conducă. Pentru unii dintre cei care au deținut această funcție, lipsa unui rol bine definit poate fi destabilizatoare și frustrantă. În calitate de vicepreședinte, JD Vance s-a mulțumit să fie un „cuțit elvețian”, dispus să meargă acolo unde este nevoie de el, mai degrabă decât să ceară sarcini specifice, potrivit unei persoane apropiate lui, care nu era autorizată să vorbească public.

Însă vicepreședintele este singura persoană din administrație care poate fi împuternicită imediat să preia o misiune diplomatică de mare importanță și să acționeze în calitate de emisar direct al președintelui.

„Deoarece vicepreședintele poate coordona toate aspectele ca niciun alt membru al cabinetului, el este practic oglinda perfectă a președintelui”, a declarat Philip H. Gordon, fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei Kamala Harris. „Vicepreședintele nu trebuie să ocupe un rol central în toate aspectele, dar atunci când i se cere să îndeplinească o misiune diplomatică importantă, el dispune de o putere considerabilă.”

În 2021, Kamala Harris a fost trimisă în Franța pentru a aplana conflictul cu președintele Emmanuel Macron, după ce Statele Unite, Australia și Marea Britanie au anulat brusc un contract lucrativ și important din punct de vedere strategic privind submarinele, pe care francezii îl aveau cu australienii. La rândul său, Trump are obiceiul de a-și trimite numărul doi pentru a rezolva disputele geopolitice spinoase.

În 2019, Donald Trump l-a chemat pe Mike Pence, care nu bănuia nimic, în Biroul Oval și i-a cerut să se deplaseze la Ankara, capitala Turciei, pentru a-l convinge pe președintele țării, Recep Tayyip Erdogan, să-și retragă forțele din nordul Siriei. Pence a ieșit, după cinci ore de discuții, cu un acord de încetare a focului pe care Statele Unite l-au prezentat ca pe o victorie. În realitate, Erdogan a refuzat să se retragă din enclavă, câștigând teritoriu și strămutând zeci de mii de kurzi din regiune fără a plăti un preț diplomatic.

Vance are acum sarcina de a contribui la soluționarea unui conflict de o amploare și o complexitate mult mai mari decât cel cu care s-a confruntat Pence. Înainte de a se întoarce în Statele Unite miercuri, vicepreședintele SUA le-a spus reporterilor că a petrecut mult timp la telefon încercând să contribuie la asigurarea unui armistițiu, dar a precizat că Donald Trump va relua luptele dacă armistițiul nu va fi respectat.

„Am petrecut mult timp la telefon”, a spus Vance. El a adăugat: „Cred că președintele a încheiat un acord avantajos pentru poporul american, dar, în esență, iranienii trebuie să facă următorul pas; altfel, președintele are numeroase opțiuni pentru a reveni la război.”

Pentru Vance, acest rol sporit i-ar putea consolida, dar și complica viitorul politic.

„Acest lucru îi reduce orice posibilitate de a se distanța de această politică, în cazul în care va fi negociatorul principal”, a declarat Gordon.

În diferite momente ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, Vance și-a exprimat în privat dezacordul față de politica externă a președintelui american. Într-un mesaj trimis pe aplicația Signal către alți înalți funcționari din administrația Trump la începutul anului trecut, Vance a afirmat că, în opinia sa, momentul ales pentru o viitoare operațiune în Yemen era o „greșeală” și părea să se întrebe dacă Trump înțelegea consecințele potențiale ale acțiunii, potrivit publicației The Atlantic, care a publicat fragmente din această conversație.

Vance are, de asemenea, legături strânse cu unii dintre cei mai vocali opozanți ai războiului, printre care Tucker Carlson, pe care liderul de la Casa Albă l-a atacat joi alături de un grup de critici conservatori, afirmând că aceștia au „un coeficient de inteligență scăzut” și că sunt „niște nebuni care gesticulează fără sens”.

În timp ce Vance își cultivă ambițiile politice, Donald Trump l-a propus în repetate rânduri pe Marco Rubio, secretarul său de stat și consilierul pentru securitate națională, ca un alt potențial candidat la președinție. Rubio, în schimb, a fost mult mai aliniat și mai important în agenda de politică externă a lui Trump.

La Islamabad, Vance va avea de trecut cea mai importantă probă de negociere pe scena internațională, iar experții avertizează că îl așteaptă o sarcină dificilă.

„Deși armistițiul a fost prezentat ca un acord, acesta a fost de fapt un acord foarte restrâns privind încetarea focului, toate celelalte aspecte rămânând de stabilit”, a declarat Gordon.

El a adăugat: „Va fi un proces urât, haotic și incomplet”.

