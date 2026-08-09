La puțin timp după Al Doilea Război Mondial, filosoful politic evreu, de origine germană, Leo Strauss, a inventat termenul „reductio ad Hitlerum”. Acesta sugerează că simpla comparare a unui lucru cu Adolf Hitler nu îl contaminează inevitabil cu crimele teribile ale dictatorului nazist. Hitler era vegetarian, dar asta nu-i face pe toți vegetarienii oameni răi, se arată în începutul analizei profesorului de comunicare Matthew Ricketson, publicată pe platforma The Conversation.

Discuții revelatoare cu Trump

Când internetul a apărut câteva decenii mai târziu, avocatul Mike Godwin a adus o completare la Strauss: „Pe măsură ce o discuție online se prelungește”, a spus el, „probabilitatea unei comparații care îi implică pe naziști sau pe Hitler” crește.

În zilele noastre, puțini sunt dispuși să compare pe cineva sau ceva cu Hitler, de teamă să nu le invalideze argumentul. Acest lucru poate avea efectul de a bloca comparații care ar putea fi revelatoare.

Nicăieri nu este acest lucru ilustrat mai izbitor decât în ​​scena finală a cărții „Regime Change” a autorilor Maggie Haberman și Jonathan Swan, despre primul an al celei de-a doua administrații Trump, care a primit recenzii elogioase și în care autorii au obținut, cu greu, un interviu cu președintele pentru a verifica faptele materialelor compromițătoare pe care le-au adunat.

Haberman a relatat despre Trump încă din perioada în care actualul lider al SUA era dezvoltator imobiliar în New York, iar Swan a relatat despre ambele sale președinții. Jurnaliștii de la New York Times știau din experiență că Trump avea două moduri principale de a interacționa cu jurnaliștii: discursul său superficial, de tip „comercial”, și intimidarea flagrantă.

Cu câteva zile înainte de interviul lor, Trump se descărcase pe Haberman prin intermediul contului său Truth Social, în termeni personali, amenințând că o va include în cel mai recent proces împotriva ziarului.

Când s-au întâlnit în Biroul Oval pe 16 martie anul acesta, la 17 zile de la începutul războiului prost conceput și ilegal al lui Trump împotriva Iranului, președintele a vrut să vorbească despre arțarii pe care îi comandase pentru Casa Albă, ca parte a renovărilor la scară largă care erau contestate în instanță. A vrut să vorbească despre cele 339 de miliarde de vizualizări TikTok ale clipurilor sale: „Ce număr impresionant, nu-i așa?”

Și voia să le spună că, în opinia unui istoric, el este „fără îndoială, cel mai puternic om pe care l-a cunoscut vreodată planeta – de departe”. Mai puternic, în opinia istoricului, decât Alexandru cel Mare, Cezarii, William Cuceritorul, Ginghis Khan, Attila Hunul, Tamerlan, Mao, Stalin – și, da, Hitler.

Lăsând la o parte singura ipoteză din lumea lui Trump și că „istoricul” s-a dovedit a fi jucătorul de golf Gary Player, pentru fostul mogul imobiliar ceea ce conta era că, deși liderii anteriori aveau o putere imensă, el avea mai multă.

Ceea ce a fost revelator nu a fost neapărat faptul că Trump era de acord cu teza, ci modul în care a trăit în ea: plăcerea evidentă pe care a simțit-o în compania lui Mao, Hitler și Stalin, stăpâni ai controlului statal prin crimă, tortură și detenție – și ușurința netulburată cu care a acceptat un loc printre oamenii care au remodelat lumea prin cucerire și frică. Nu a făcut nicio distincție între cei care au construit și cei care au distrus, între cei care au eliberat și cei care au înrobit.

Trump și abuzul de putere

Este o revelație care te înfioară până în măduva oaselor. Și dă sens modului în care s-a comportat Trump în al doilea mandat, nestăvilit de „adulții din încăpere” care l-au sfătuit sau i-au blocat impulsurile între 2017 și 2021.

Autorii arată cum Trump a răsturnat de bunăvoie, dacă nu chiar intenționat, decenii de drept internațional, tratate și convenții pentru a exercita cât mai multă putere posibil – în plan intern și, mai ales, în străinătate. Această putere este exercitată fără milă, uneori capricios, împotriva inamicilor politici, percepuți ori reali. Țintele lui Trump au variat de la persoane trans la mass-media și națiuni întregi, cum ar fi Venezuela, Iranul și Groenlanda.

De asemenea, conform Regime Change și relatărilor exhaustive ale lui David Kirkpatrick de la New Yorker, Trump a abuzat de puterea sa pentru a se îmbogăți pe sine și pe familia sa.

Cea mai alarmantă este aversiunea profundă a lui Trump față de orice luare în considerare a moralității acțiunilor sale. Există puține, sau chiar deloc, dovezi că lui Trump îi pasă de suferința altor oameni. Narcisismul său, evident de ani de zile, este subliniat în cartea Regime Change (Schimbarea de regim).

Haberman și Swan relatează un incident din timpul procesului din 2024 privind acuzațiile conform cărora Trump ar fi falsificat documente comerciale înainte de alegerile prezidențiale din 2016, pentru a ascunde o plată către actrița porno Stephanie Clifford (alias Stormy Daniels) pentru a mușamaliza presupusa sa aventură cu ea. În a patra zi, un bărbat bolnav mintal, consumat de teorii ale conspirației, și-a dat foc în parcul de vizavi de sala de judecată.

„Crezi că a făcut-o pentru mine?”, a întrebat Trump un consilier. Răspunsul nu a contat. „Hai să le spunem oamenilor că a făcut-o pentru mine”, a spus Trump.

Editor : Ș.R.