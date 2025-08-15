Cel mai recent sondaj arată ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” în conflictul ruso-ucrainean

Americanii par că nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui sondaj publicat joi.

Aproape 60% dintre respondenți au declarat într-un sondaj realizat de Pew Research Center că nu sunt „prea încrezători” sau „deloc încrezători” că Trump poate lua „decizii înțelepte” cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Democrații și-au exprimat o încredere semnificativ mai mică în capacitatea președintelui de a lua decizii decât republicanii, potrivit sondajului realizat la începutul lunii august. Dar Trump a pierdut încrederea și republicanilor, 73% dintre aceștia declarând Pew că sunt oarecum sau foarte încrezători în capacitatea lui Trump de a gestiona războiul, comparativ cu 81% în iulie 2024.

Casa Albă a încercat să tempereze așteptările înaintea summitului de vineri din Alaska, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”. Cu toate acestea, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, amenințând cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu va fi de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului.

Responsabilitatea SUA

Americanii sunt împărțiți în mod egal în ceea ce privește responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina să se apere în război, democrații fiind mult mai înclinați să-și exprime sprijinul pentru asistența acordată Ucrainei de către SUA. Cu toate acestea, mai puțin de 1 din 3 americani consideră războiul o amenințare majoră la adresa intereselor SUA, o scădere drastică față de 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă a țării vecine.

Totuși, americanii sunt mai puțin înclinați acum decât în martie să spună că Trump favorizează prea mult Rusia în război. Schimbarea survine în contextul în care Trump și-a modificat poziția publică față de război în ultimele luni, adoptând un ton din ce în ce mai critic.

Sondajul a fost realizat online și prin telefon în perioada 4-10 august, pe un eșantion aleatoriu de 3.554 de adulți. Marja de eroare este de plus sau minus 1,8 puncte procentuale.

Editor : Sebastian Eduard