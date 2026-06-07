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Video Cel puțin 12 răniți la un festival din Ohio, SUA, după ce doi suspecți au deschis focul în mulțime: poliția încă îi caută

Data publicării:
Digi 24_2026_06_07_07_11_59

Poliţia a anunţat că este în căutarea unui „suspect sau a unor suspecţi” după ce mai multe persoane au fost împuşcate la un festival stradal din Toledo, în statul ameriocan Ohio. Cel puţin 12 persoane au fost rănite, iar două se află în stare gravă.

„Doisprezece persoane au fost împuşcate”,iar două sunt grav rănite, a declarat adjunctul şefului poliţiei din Toledo, Joseph Heffernan, adăugând că niciun suspect nu a fost încă reţinut, scrie News.ro.

Cel puţin două persoane par a fi responsabile pentru împuşcături, a spus el. „Probabil au tras unul asupra celuilalt”, a spus el.

Departamentul de poliţie din Toledo a declarat că a intervenit în urma unei sesizări privind o împuşcătură în apropierea festivalului Old West End, în jurul orei 17:37, ora locală, şi a găsit „mai multe victime ale împuşcăturilor”, „multe dintre acestea” fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Imaginile distribuite online par să arate oameni care aleargă şi ţipă în timp ce se aude o rafală de focuri de armă.

Festivalul Old West End se descrie ca fiind „un eveniment de două zile care sărbătoreşte unul dintre cele mai mari cartiere istorice din ţară, cu muzică live, numeroase târguri gastronomice, o terasă cu bere, vizite la case, cumpărături şi multe altele”.

Poliţia spune că ancheta include în prezent zona dintre Delaware Avenue şi Robinwood Avenue. O hartă de pe site-ul festivalului sugerează că la acea intersecţie se afla o zonă dedicată muzicii şi mâncării.

Alte clipuri distribuite online par să arate două persoane transportate pe targă şi mai mulţi răniţi întinşi pe o zonă cu iarbă lângă un cort.

„Sunt profund îngrijorat de situaţia din Toledo din această seară”, a declarat guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, într-o declaraţie pe reţelele de socializare.

Editor : B.E.

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