Cele două Americi: Rata mortalității în cazul unor boli este cu aproape 20% mai mare în statele care l-au votat pe Trump

Rata mortalității este cu 19,2% mai mare în statele americane care l-au votat pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024 („Statele Roșii”), comparativ cu cele care au susținut-o pe Kamala Harris. Diferențele sunt deosebit de mari în cazul bolilor cardiovasculare și al cancerului, potrivit unei analize realizate de cercetători de la Universitatea California din San Francisco, relatează publicația germană FOCUS.

Cercetătorii Brandon Yan, Maddie Feldmeier și Renee Y. Hsia au analizat statisticile privind decesele din Statele Unite și au identificat diferențe importante între regiunile care votează majoritar republican și cele care susțin Partidul Democrat.

Potrivit datelor, în statele câștigate de Donald Trump în 2024 au fost înregistrate 774 de decese la 100.000 de locuitori, față de 649 în statele câștigate de Kamala Harris. Valorile au fost ajustate pentru a ține cont de diferențele de vârstă ale populației.

Diferențele sunt tot mai mari în cazul bolilor de inimă și al cancerului

Analiza arată că decalajul dintre cele două categorii de state s-a accentuat în ultimele decenii.

În 2016, rata mortalității în statele care aveau să îl voteze pe Trump era cu aproximativ 17% mai mare decât în cele care aveau să o susțină pe Harris.

Între 2016 și 2024, mortalitatea provocată de bolile cardiovasculare a scăzut cu 9,1% în statele democrate, dar numai cu 2,9% în cele republicane.

Și în cazul cancerului au fost observate diferențe: mortalitatea a scăzut cu 12,9% în statele democrate și cu 9,1% în cele republicane.

O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul supradozelor de droguri. În 2024, rata mortalității din această cauză era cu aproximativ 2% mai mică în statele câștigate de Trump.

De ce există diferențe atât de mari între statele americane

Cercetătorii indică mai mulți factori care ar putea explica decalajul, printre care accesul la servicii medicale, educația, veniturile și condițiile economice.

Un exemplu este programul public de asigurări medicale Medicaid. Zece state americane nu au extins accesul la acest program pentru mai mulți adulți cu venituri reduse, iar toate cele zece au votat majoritar pentru Donald Trump în 2024.

În plus, în regiunile rurale, unde sprijinul pentru republicani este mai ridicat, închiderea unor spitale și distanțele mari până la unitățile medicale pot îngreuna accesul la tratament.

Cercetătorii subliniază că diferențele existau cu mult înaintea pandemiei de COVID-19, însă aceasta le-a accentuat temporar.

Autorii descriu situația drept apariția a două Americi care se îndepărtează tot mai mult una de cealaltă în privința modelelor de mortalitate.

Totuși, studiul nu demonstrează că opțiunea politică individuală influențează direct riscul de deces. Rezultatele reflectă diferențe între state și populațiile acestora, nu între alegătorii republicani și democrați luați individual.

Editor : Sebastian Eduard