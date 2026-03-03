Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice

Cercetătorii din domeniul autismului şi lideri ai mişcării de susţinere a persoanelor cu autism au anunţat marţi că vor înfiinţa un nou comitet independent care să contribuie la stabilirea priorităţilor în cercetările ce vizează autismul, oferind astfel o alternativă bazată pe date ştiinţifice la informările oficiale transmise de administraţia din Statele Unite în legătură cu această afecţiune, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a reorganizat complet un comitet federal care ghidează politica naţională în domeniul autismului, denumit Comitetul de Coordonare Inter-Instituţională pentru Autism. Printre cei 21 de membri nou numiţi se află şi unii care au legături cu grupuri care promovează afirmaţii ce asociază vaccinurile cu autismul, contrar dovezilor ştiinţifice, aşa cum procedează Kennedy însuşi de mulţi ani încoace.

Noul grup, autointitulat Comitetul Independent de Coordonare pentru Autism, intenţionează să funcţioneze în mod similar cu comitetul federal, creând un plan strategic pentru cercetările în domeniul autismului care prioritizează descoperirile ştiinţifice şi îmbunătăţirea îngrijirilor acordate persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.

Noua structură include foşti membri ai comitetului federal, directori de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite, oameni de ştiinţă şi susţinători ai cauzei persoanelor cu autism. Un grup similar de organizaţii medicale şi experţi foarte respectaţi din domeniul vaccinurilor lucrează deja pentru a combate ceea ce ei au denumit dezinformări din partea administraţiei Trump în ceea ce priveşte vaccinarea.

Obiectivele iniţiale ale comitetului

Comitetul federal pentru autism a fost creat în 2006 pentru a oferi Guvernului american recomandări non-obligatorii cu privire la strategii şi oportunităţi de finanţare guvernamentală a cercetării în domeniul autismului, în valoare de 2 miliarde de dolari în fiecare an.

În mod tradiţional, comitetul a fost alcătuit din părinţi ai unor persoane cu autism, persoane cu autism care îşi apără propriile drepturi şi oameni de ştiinţă, alături de oficiali guvernamentali.

Majoritatea cercetărilor din domeniul autismului au fost finanţate de către Guvern în ultimii ani, potrivit comitetului federal. Grupul independent se va concentra pe definirea priorităţilor pentru cercetările care nu sunt finanţate de Guvern. Comitetul federal revizuit de Kennedy include membri care au promovat în trecut tratamente pentru autism ce au fost infirmate de practica ştiinţifică, cum ar fi terapia de chelare, care elimină metalele grele din organism. Robert F. Kennedy Jr., un activist anti-vaccinare de multă vreme, a asociat vaccinurile cu autismul şi a susţinut că niciun vaccin nu este sigur.

„A trebuit să luăm măsuri concrete pentru a asigura un progres continuu al cercetărilor din domeniul autismului”, a declarat Alison Singer, preşedinta Fundaţiei pentru Cercetarea Autismului şi membră a noului comitet. „Aşadar, este esenţial ca finanţatorii non-guvernamentali să colaboreze”, a adăugat ea.

Comitetul independent intenţionează să imite programul de întâlniri al grupului numit la nivel federal. Agenda primei sale întâlniri, din 19 martie, prevede abordarea îngrijorărilor legate de reapariţia tratamentelor nefundamentate ştiinţific şi potenţial periculoase, care sunt susţinute de unii dintre membrii comitetului federal, a precizat Alison Singer.

