China ia măsuri privind fentanilul înaintea summitului Trump-Xi. Beijingul înăsprește regulile și controlul exporturilor

China a emis un set de linii directoare pentru gestionarea cazurilor penale care implică substanţe legate de fentanil, pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a legii, potrivit autorităţilor sale judiciare şi de securitate publică, citate de Reuters.

Liniile directoare au fost publicate cu o zi înainte ca preşedintele chinez Xi Jinping să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, la Washington, pentru cel de-al doilea summit al acestora din acest an.

Administraţia Trump a îndemnat în repetate rânduri Beijingul să depună mai multe eforturi pentru a stopa fluxul de precursori chimici destinaţi sintetizării fentanilului, un opioid letal, către SUA.

Liniile directoare vizează clarificarea criteriilor cantitative pentru condamnare şi stabilirea pedepselor şi clasifică substanţele în categorii medicinale şi nefarmaceutice, conform unei declaraţii comune a Curţii Populare Supreme a Chinei, a Parchetului Popular Suprem şi a Ministerului Securităţii Publice.

Autorităţile vor investiga actele de contrabandă, trafic, transport, fabricare şi deţinere ilegală, precum şi utilizarea internetului pentru comiterea infracţiunilor conexe.

Marţi, China a adăugat, de asemenea, două substanţe chimice pe lista sa de control al exporturilor pentru precursori chimici ai drogurilor, impunând obţinerea de autorizaţii pentru exporturile către SUA, Mexic şi Canada.

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Editor : C.A.