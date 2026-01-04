Live TV

China pune presiune pe SUA: „Eliberați-l imediat pe Maduro”. Apel ferm către Trump să rezolve situaţia din Venezuela „prin dialog”

Data publicării:
Inauguration of President Maduro in Venezuela
Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores. Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său web, ministerul a indicat că Statele Unite ar trebui, de asemenea, să asigure securitatea personală a lui Nicolas Maduro şi a Ciliei Flores, afirmând că expulzarea lor încalcă dreptul internaţional, anunță Xinhua.

Ministerul de Externe chinez a declarat că „Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri”.

„China cere SUA să garanteze securitatea personală a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, să-i elibereze imediat şi să înceteze să caute să răstoarne guvernul Venezuelei”, afirmă MAE chinez într-un comunicat.

Sâmbătă, China a condamnat acţiunea Statelor Unite în Venezuela într-o declaraţie emisă de Ministerul de Externe care foloseşte termeni categorici.

„China este profund şocată şi condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forţei de către SUA împotriva unui stat suveran şi trece la acţiune împotriva preşedintelui său, Nicolas Maduro”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului într-o postare pe X.

Anterior, China îşi avertizase cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe.

Primul bilanț al victimelor din Venezuela, în operațiunea de capturare a lui Maduro. Câți morți anunță presa americană

