Chipul lui Donald Trump pe o monedă? Momentul din istorie când un alt lider a vrut același lucru și ce a urmat

O monedă de un dolar, pe care apare președintele SUA Donald Trump, propusă pentru a fi emisă în 2026, provoacă agitație în rândul clasei politice americane, dar și discuții în lumea numismaticii (studiul monedelor, n.r) romane antice, scrie Peter Edwell, profesor asociat de istorie antică la Universitatea Macquarie din Sydney, Australia, într-un articol pentru The Conversation.

Moneda propusă îl înfățișează pe Trump în profil pe una dintre fețe (aversul). Pe cealaltă față (reversul), președintele ridică pumnul în semn de sfidare, însoțit de cuvintele „luptă, luptă, luptă” (imagine devenită simbol după ce a supraviețuit tentativei de asasinare din 2024, n.r.).

Deși este doar o propunere preliminară, moneda ar putea fi bătută în 2026 pentru a marca 250 de ani de la declarația de independență a Statelor Unite. Însă o lege veche interzice „reprezentarea oricărei persoane în viață” pe „orice obligațiuni, titluri de valoare, bancnote, monede fracționare sau poștale ale Statelor Unite”.

Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, reprezentarea unor personaje în viață pe monedele romane a provocat tulburări similare.

Acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care Republica Romană se afla în dificultate. Republica s-a prăbușit complet la scurt timp după aceea, marcând începutul unei lungi perioade în care Roma a fost condusă de împărați-regi care se considerau aproape ca niște zei.

Poate că republica americană se află într-o etapă similară.

Imaginea deja iconică cu Donald Trump imediat după ce a fost ținta unei tentative de asasinare, în 2024. Foto: Profimedia

Imaginea lui Sulla pe o monedă

Se spune că Roma a fost fondată de miticul rege Romulus, care și-a ucis propriul frate geamăn (Remus). Statul nou-înființat a fost condus de șapte regi înainte de a deveni republică în jurul anului 509 î.Hr.

La sfârșitul secolului al II-lea î.Hr., era condus de generalul și politicianul roman Gaius Marius. Marius și rivalul său ulterior, Lucius Cornelius Sulla Felix, au încălcat multe dintre convențiile de lungă durată ale republicii. De asemenea, ei au purtat primul război civil important al Romei.

În 88 î.Hr., în timp ce era consul, Sulla a condus o armată asupra Romei pentru a apăra orașul de „tirani” (prin care se referea la facțiunea lui Marius, care îl înlăturase). După ce Sulla a câștigat războiul civil care a urmat, el a deținut dictatura între 82 și 79 î.Hr. Dictaturile urmau să fie exercitate doar pentru șase luni în situații de urgență. Sulla a susținut că situația de urgență era în continuare valabilă.

În acest context, el a ordonat întocmirea unei liste (cunoscută sub numele de proscripții) cu dușmanii săi. Sute sau chiar mii de oameni au fost uciși și li s-au confiscat proprietățile.

În același an, a fost bătută o monedă de argint (numită denarius) în numele lui Sulla. Pe una dintre fețe era reprezentat Sulla însuși, într-un car tras de patru cai.

Era pentru prima dată când o persoană în viață era reprezentată pe o monedă romană. Până atunci, doar zeii și personajele mitologice aveau această onoare.

Era ceva extrem de neobișnuit.

Provocarea lui Cezar la adresa vechii republici

Sulla a fost primul, dar nu a fost ultimul lider al Republicii Romane care a avut imaginea sa pe o monedă.

În 44 î.Hr., Iulius Cezar a făcut un pas mai departe. Cu doar câteva luni înainte de asasinarea sa, au apărut monede cu bustul lui Cezar pe avers. Unele aveau inscripția dict perpetuo, care înseamnă „dictator pe viață”.

Până la acel moment, Cezar și mulți alții înaintea lui, inclusiv Marius și Sulla, rupseseră tiparele vechii republici.

La începutul anului 44 î.Hr., Cezar a preluat dictatura pe viață.

Între 46 și 44 î.Hr., el a deținut funcția de consul, care era destinată să fie deținută doar pentru un mandat de un an. (Sulla a deținut dictatura timp de trei ani consecutivi, ceea ce a pregătit parțial terenul pentru apariția ulterioară a lui Cezar și prăbușirea finală a republicii.)

Pentru mulți la acea vreme, părea că Cezar îndrepta republica în direcția monarhiei. În ianuarie 44 î.Hr., când o mulțime l-a aclamat ca „rex” (rege), Cezar a răspuns: „Eu sunt Cezar, nu rege”. Numele său era acum mai puternic.

Monedele din 44 î.Hr. care conțineau un profil al lui Cezar erau o parte importantă a programului său public și o parte a provocării sale la adresa convențiilor republicane.

Sulla a deschis calea cu 40 de ani înainte.

Paralelele cu Trump sunt greu de ignorat

Unii subliniază că Cezar nu a ordonat direct ca imaginea sa să fie plasată pe monede. Cei care doreau să-i câștige favorurile au citit atmosfera și Cezar nu s-a opus.

Un scenariu similar pare să se desfășoare cu designul monedei care poartă imaginea lui Trump.

Paralelele cu Trump sunt greu de ignorat. Trump a semnat peste 200 de ordine executive în mai puțin de nouă luni. Predecesorul său, Joe Biden, a emis 162 pe durata întregii sale președinții.

Desfășurarea trupelor federale de către Trump în orașele americane în baza unor decrete de urgență provoacă strigăte de tiranie. Marșul lui Sulla asupra Romei și proscripțiile care au urmat au stârnit o reacție similară.

Posibilitatea unei monede de un dolar cu imaginea lui Donald Trump pe ambele fețe face ecou monedelor lui Sulla și Cezar.

Poate că, din punct de vedere tehnic, nu ar încălca legea, dar ar încălca convențiile. În același timp, ele simbolizează o schimbare notabilă în SUA, de la democrație la autocrație.

Când au avut loc demonstrațiile „Fără regi!” în SUA la începutul acestui an, ele au reamintit de una dintre motivațiile cheie pentru declarația de independență.

O monedă care sărbătorește 250 de ani de existență ar putea foarte bine să simbolizeze drumul său către dispariție, conchide profesorul Peter Edwell.

Editor : B.E.