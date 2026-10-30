Christa Pike, primele declarații la o lună de la eșecul execuției: „Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte”

Christa Pike a marcat o lună de la eșecul execuției sale de către statul Tennessee și a dat publicității o declarație în care deplânge „incompetența” care a dus la această situație, adăugând că, în ciuda procesului de recuperare în curs, continuă să sufere de dureri fizice constante și de suferință psihică, relatează The Guardian.

În declarațiile făcute publice vineri de echipa sa de avocați, deținuta a afirmat că, de când i s-a administrat o doză masivă de pentobarbital, un sedativ, nu a existat niciun moment în care să nu fi simțit durere. „Mă doare tot corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă îmi este greu să vorbesc. Iar durerea nu este doar fizică. Simt durere și în minte, și în suflet”, a spus ea.

Deși nu menționează autoritățile statale care au încercat să o omoare acum o lună, injectându-i în brațe o doză întreagă de 5 g de pentobarbital, ea aduce o critică directă, îndreptată în mod clar împotriva acestora. „Sunt profund rănită de incompetența care a pus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a spus ea.

Pe 30 septembrie, Pike a fost legată de o targă în camera de execuție din Tennessee, urmând să fie condamnată la moarte pentru uciderea, în 1995, a unei colege de clasă, Colleen Slemmer, când avea 18 ani. Membrii echipei de execuție au petrecut aproape o oră încercând să-i pună o perfuzie intravenoasă prin care să-i administreze sedativul, dar procedura a eșuat, iar deținuta a supraviețuit.

Experții medicali au declarat pentru The Guardian că au fost șocați de nivelul evident de incompetență manifestat în camera de execuție, după ce avocatul lui Pike, care a fost prezent în încăpere, a făcut publică o relatare detaliată a evenimentelor.

Pike se află internată la infirmeria centrului de reabilitare Debra Johnson din Nashville, unde a fost readusă după 10 zile de tratament intensiv în spital. Ea a declarat că este ținută în mare parte în izolare, „departe de ceilalți oameni și de legăturile umane care înseamnă atât de mult pentru mine”.

Această izolare a fost o formă de suferință în sine, a spus ea, având în vedere că și-a petrecut primii 28 de ani în celula de izolare din aripa condamnaților la moarte.

Evenimentele din 30 septembrie au zguduit statul Tennessee și au provocat valuri de șoc în Statele Unite. Guvernatorul republican al statului, Bill Lee, a dispus suspendarea execuțiilor până la efectuarea unei evaluări independente.

Nu este clar ce intenționează statul Tennessee să facă în cazul lui Pike. La începutul acestei săptămâni, Lee a declarat că se așteaptă ca sentința ei la moarte să rămână neschimbată, cu excepția cazului în care instanțele vor decide altfel.

Pike, dictându-și declarația avocaților săi, a spus că era pregătită să moară în acea noapte. „Mă împăcasem cu gândul”.

De când s-a trezit, „singură într-un spital, dezorientată și chinuită de durere”, a căutat să înțeleagă ce i s-a întâmplat. „Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte. Nu știu ce mă așteaptă în continuare. În unele zile, îmi este mai greu decât în altele să găsesc speranță. Deocamdată, încerc să mă vindec, zi după zi”.

Ea a spus că, pe parcursul lungului său drum spre recuperare, a găsit putere în „dragostea și sprijinul extraordinare pe care le-am primit de la oameni din întreaga lume. Să știu că atât de mulți oameni țin la mine, că mă văd ca pe un om a cărui viață contează, mă face să mă simt copleșită”.

Ea le-a mulțumit echipelor de intervenție rapidă, medicilor și asistentelor medicale care au avut grijă de ea în spital, precum și avocaților săi și celor care „au luptat pentru mine, mi-au fost alături și au refuzat să renunțe la mine”.

Ea a adăugat: „Mă agăț de dragostea și bunătatea atâtor oameni care mi-au reamintit că nu sunt singură”.

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Editor : A.M.G.