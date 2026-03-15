CIA i-a spus lui Trump că fostul lider suprem al Iranului era reticent ca fiul său să preia puterea: „Nu era perceput ca inteligent”

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
Problemele lui Khamenei Jr Lider suprem Iranul, fără lider Recompensă

Serviciile secrete americane au comunicat preşedintelui Trump şi unui cerc restrâns din anturajul său că fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, avea rezerve în privinţa înlocuirii sale cu fiul său, Mojtaba Khamenei, au declarat pentru CBS News mai multe surse familiarizate cu această chestiune.

Potrivit analizei făcute de spionajul american, Khamenei senior era reticent faţă de preluarea puterii de către fiul său, ayatollahul Mojtaba Khamenei.

Problemele lui Khamenei Jr

Acesta nu era perceput ca fiind foarte inteligent şi era considerat necalificat pentru a fi lider, potrivit surselor.

Informaţiile indicau, de asemenea, că tatăl ştia că fiul său avea probleme în viaţa personală, potrivit surselor din cadrul administraţiei, comunităţii de informaţii şi persoanelor apropiate preşedintelui Trump.

Lider suprem

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost ales în cele din urmă să devină liderul suprem al Iranului la sfârşitul săptămânii trecute de către consiliul clerical al ţării, după ce a fost un apropiat al tatălui său timp de ani de zile. Cu opt zile mai înainte, Ali Khamenei fusese ucis într-un atac cu rachete israeliene în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Mojtaba Khamenei, despre care se credea că a fost rănit în acel atac, ar fi rămas în cercul restrâns al tatălui său.

Iranul, fără lider

Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance şi alţi înalţi oficiali au fost ţinuţi la curent cu informaţiile de securitate referitoare la Khamenei cel tânăr.

În conversaţii private, Trump le-a spus persoanelor apropiate lui că nu ştie dacă informaţiile care i-au fost transmise despre Mojtaba Khamenei sunt relevante. El consideră că Iranul este, în esenţă, fără lider în acest moment, tânărul Khamenei fiind posibil mort.

Casa Albă consideră că Garda Revoluţionară Islamică din Iran deţine controlul, o schimbare semnificativă faţă de dictatura teocratică care a existat de la revoluţia din 1979.
Vineri, Trump a făcut aluzie în mod public la lipsa de încredere a lui Ali Khamenei în fiul său. „Conducerea lor a dispărut. A doua conducere a lor a dispărut. Acum, a treia conducere a lor este în dificultate şi nu este cineva pe care tatăl să-l fi dorit”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Preşedintele american l-a numit pe noul lider suprem o persoană „neînsemnată” care ar fi un lider „inacceptabil” pentru Iran. El a sugerat, de asemenea, că doreşte să aibă un anumit control asupra viitorului lider al Iranului.

Recompensă

Vineri, guvernul federal a oferit până la 10 milioane de dolari pentru informaţii despre locul unde se află Mojtaba Khamenei şi alţi nouă oficiali iranieni cheie.

Mojtaba Khamenei este al treilea lider suprem al Iranului de la Revoluţia Islamică din 1979, după tatăl său şi ayatollahul Ruhollah Khomeini. Succesiunea de la tată la fiu este remarcabilă, deoarece revoluţia a răsturnat o monarhie ereditară.

Statele Unite, aflate acum de mai bine de două săptămâni în război cu Iranul, au încercat să distrugă regimul iranian. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri reporterilor că fiul lui Khamenei este „rănit şi probabil desfigurat”, iar Vance a spus că a fost aparent un atac care l-a lăsat rănit. Starea lui nu este clară.

 

