CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)

Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a avut o evaluare mai optimistă.

Potrivit WSJ, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, oficialii americani au solicitat în repetate rânduri analiștilor de informații informații despre situația din Ucraina, pentru a determina obiectivele lui Putin și a evalua disponibilitatea acestuia de a negocia încetarea războiului.

Analiștii CIA au concluzionat că Trump ar putea găsi oportunități de negociere cu Putin, au declarat surse pentru WSJ.

În schimb, analiștii de la Biroul de Informații și Cercetare (INR) al Departamentului de Stat au citat propriile remarci ale lui Putin, în care acesta a subliniat prioritatea „demilitarizării” și „denazificării” Ucrainei.

Departamentul de Stat a concluzionat că liderul Kremlinului nu va fi în cele din urmă dispus să renunțe la cererile sale maximaliste. Aceste evaluări au fost pregătite înainte de întâlnirea planificată între Putin și Trump în Alaska, notează ziarul.

Demisii după evaluările pesimiste

Conducerea INR le-a spus ulterior analiștilor că evaluarea lor divergentă dăuna reputației Biroului în rândul oficialilor guvernamentali. Ulterior, mai mulți analiști au fost concediați, iar unul și-a dat demisia.

În ultimele săptămâni, Trump și-a exprimat public frustrarea față de refuzul lui Putin de a opri acțiunile militare în Ucraina.

Recent, el a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, pe care o anunțase după ultima lor convorbire telefonică, și a declarat că este dezamăgit de ritmul lent al negocierilor cu Rusia.

Președintele SUA a declarat că nu se va întâlni cu liderul de la Kremlin până când nu se va ajunge la un acord pentru asigurarea păcii între Rusia și Ucraina.

