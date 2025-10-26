Live TV

CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)

Data publicării:
trump si putin isi strang mana razand
Donald Trump și Vladimir Putin fac fotografii pe pista aeroportului din baza militară americană din Alaska. Foto: Profimeia
Din articol
Demisii după evaluările pesimiste

Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a avut o evaluare mai optimistă.

Potrivit WSJ, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, oficialii americani au solicitat în repetate rânduri analiștilor de informații informații despre situația din Ucraina, pentru a determina obiectivele lui Putin și a evalua disponibilitatea acestuia de a negocia încetarea războiului.

Analiștii CIA au concluzionat că Trump ar putea găsi oportunități de negociere cu Putin, au declarat surse pentru WSJ.

În schimb, analiștii de la Biroul de Informații și Cercetare (INR) al Departamentului de Stat au citat propriile remarci ale lui Putin, în care acesta a subliniat prioritatea „demilitarizării” și „denazificării” Ucrainei.

Departamentul de Stat a concluzionat că liderul Kremlinului nu va fi în cele din urmă dispus să renunțe la cererile sale maximaliste. Aceste evaluări au fost pregătite înainte de întâlnirea planificată între Putin și Trump în Alaska, notează ziarul.

Demisii după evaluările pesimiste

Conducerea INR le-a spus ulterior analiștilor că evaluarea lor divergentă dăuna reputației Biroului în rândul oficialilor guvernamentali. Ulterior, mai mulți analiști au fost concediați, iar unul și-a dat demisia.

În ultimele săptămâni, Trump și-a exprimat public frustrarea față de refuzul lui Putin de a opri acțiunile militare în Ucraina.

Recent, el a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, pe care o anunțase după ultima lor convorbire telefonică, și a declarat că este dezamăgit de ritmul lent al negocierilor cu Rusia.

Președintele SUA a declarat că nu se va întâlni cu liderul de la Kremlin până când nu se va ajunge la un acord pentru asigurarea păcii între Rusia și Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
salvador dali
3
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
autostrada soarelui
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea...
Ultimele știri
Ciocniri în apropierea frontierei cu Afganistanul, anunță Pakistanul. Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk avertizează că Rusia are un „mare avantaj” în fața Occidentului
vladimir putin-donald trump
Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin
North Korean Foreign Minister Choe Son Hui
Şefa diplomaţiei nord-coreene merge în Rusia şi Belarus, anunță Phenianul
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik”
bloc in flacari dupa ce a fost lovit de o drona ruseasca, la kiev
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev. Trei oameni au murit, alți zeci au fost răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Este bine să prăjești cu ulei de măsline? Ce spun nutriționiștii despre alegerea corectă a uleiului de gătit
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Au făcut anunțul despre Simona Halep, după ce ”a pierdut” 18.000.000 $: ”S-a îndrăgostit și a plătit 600.000...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...