CIA, Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite şi Biroul Directorului Informaţiilor Naţionale (DNI) au suferit recent un atac informatic care a vizat informaţii neclasificate, a relatat marţi presa americană.

CIA şi biroul directorului DNI, Jay Clayton, au descoperit recent această intruziune informatică, a indicat mai ales jurnalul New York Times, citând sub protecţia anonimatului oficiali americani şi surse apropiate dosarului, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Atacul a vizat o reţea informatică de analiză a informaţiilor aşa-numite din „surse deschise” (OSINT), adică accesibile publicului, au precizat aceste surse apropiate dosarului.

Săptămâna trecută, presa americană a semnalat atacuri informatice care au vizat Departamentul Agriculturii şi FBI, acesta din urmă fiind al doilea suferit de poliţia federală din luna septembrie încoace, potrivit CNN.

Editor : B.P.