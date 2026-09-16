Cinci persoane au fost puse sub acuzare în SUA pentru presupuse comploturi de asasinat susţinute de Rusia

Departamentul de Justiţie al SUA a pus sub acuzare cinci persoane în legătură cu presupuse comploturi ruseşti care implică supraveghere, recrutare şi asasinate ţintite, potrivit unui act de acuzare făcut public marţi.

Cele cinci persoane ar fi lucrat pentru serviciile de informaţii ruseşti pentru a „desfăşura atacuri şi asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite”, a declarat Departamentul Justiţiei în actul de acuzare, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Persoanele respective se află încă în libertate, a mai precizat Departamentul de Justiție.

Cetăţeanul rus Yuri Khrameev, în vârstă de 63 de ani, fiul său, Kirill Khrameev, în vârstă de 27 de ani, cetăţenii cubanezi Oemis Romagoza Durruthy, în vârstă de 35 de ani, şi Yaidel Delgado Suarez, în vârstă de 35 de ani, precum şi cetăţeanul venezuelean Angel Eduardo Castro, în vârstă de 22 de ani au fost acuzaţi de o presupusă conspiraţie în vederea finanţării terorismului, potrivit sursei citate.

Khrameev, Suarez şi Castro au fost, de asemenea, acuzaţi de conspiraţie în vederea comiterii de asasinate la comandă.

Procurorul general Todd Blanche a declarat reporterilor că planurile includeau „eforturi de a-l ucide pe un disident rus despre care anchetatorii credeau că se afla în zona Washington, D.C.”

Potrivit Departamentului de Justiţie, reţeaua ar fi recrutat mai multe persoane în Statele Unite pentru a supraveghea disidenţii ruşi, inclusiv unul care locuia în SUA şi unul în Lituania.

Unuia dintre recruţi i s-ar fi oferit „40.000 de dolari pentru a «elimina» sau a «face să dispară»” o persoană care locuia în SUA, potrivit Departamentului Justiţiei.

Anul trecut, unui alt recrut din SUA i s-ar fi oferit 25.000 de dolari pentru a ucide o persoană care locuia în Lituania, se precizează în comunicat.

Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Rusia a negat anterior că ar fi pus la cale astfel de comploturi pe teritoriul străin, inclusiv în Statele Unite.

Editor : B.P.