Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial reprezintă un test major pentru Donald Trump și Partidul Republican. Democrații încearcă să profite de fragilitatea majorității republicane din Congres și de nemulțumirea alegătorilor față de situația economică și politicile administrației. Rezultatul scrutinului va decide cine va controla cele două camere ale legislativului american în următorii doi ani, anunță BBC.

În întreaga țară au loc mii de alegeri pentru diferite funcții din administrația publică. Principala miză pentru alegători este însă alegerea membrilor Camerei Reprezentanților și ai Senatului, cele două camere care alcătuiesc Congresul Statelor Unite.

Ambele sunt controlate în prezent de republicani, partidul președintelui. Rezultatul scrutinului va influența decisiv capacitatea lui Trump de a-și pune în aplicare agenda politică în ultimii doi ani ai mandatului.

Iată principalele elemente care vor decide bătălia pentru putere: popularitatea președintelui, cele mai disputate curse electorale, temele care îi preocupă pe alegători și resursele financiare ale celor două partide.

Alegerile de la jumătatea mandatului vin într-un moment dificil pentru Trump

Unul dintre motivele pentru care opoziția democrată speră să recâștige controlul asupra Congresului este scăderea popularității președintelui. Ratingul de aprobare al liderului de la Casa Albă este considerat un indicator important al performanței electorale a partidului său.

Donald Trump și-a început al doilea mandat cu un nivel de aprobare de puțin peste 50%, potrivit agregatorului de sondaje Silver Bulletin. Ulterior, procentul a scăzut rapid, ajungând în jurul valorii de 40%.

La sfârșitul lunii februarie, când Trump a decis să lanseze atacuri aeriene împreună cu Israelul împotriva Iranului, rata sa de aprobare se situa în jurul valorii de 42%. Aceasta a coborât sub 40% la scurt timp după aceea și a ajuns în prezent la aproximativ 37%.

În urmă cu opt ani, în aceeași etapă a primului său mandat, popularitatea lui Trump era considerabil mai mare, situându-se la aproximativ 43%. În cazul lui Joe Biden, procentul era de 40% în perioada corespunzătoare a mandatului său.

În ambele situații, partidul președintelui în exercițiu a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului, dar și-a păstrat majoritatea în Senat.

Ratingul scăzut al lui Trump explică de ce democrații speră să câștige controlul ambelor camere ale Congresului și își concentrează eforturile inclusiv asupra unor state și circumscripții în care republicanii au obținut în mod tradițional rezultate bune.

Bătălia pentru Camera Reprezentanților

Majoritatea republicană din Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului, este extrem de fragilă. Republicanii au 218 de mandate, în timp ce democrații dețin 214. Un independent votează alături de republicani.

Membrii Camerei Reprezentanților au mandate de doi ani, astfel că toate cele 435 de locuri sunt supuse alegerilor în noiembrie.

Majoritatea circumscripțiilor nu sunt considerate competitive, deoarece partidul care le deține beneficiază de un avantaj electoral considerabil. Potrivit analizei realizate de Cook Political Report, doar 18 circumscripții sunt considerate echilibrate, rezultatul putând fi câștigat de oricare dintre cele două partide.

Dintre acestea, 14 sunt reprezentate în prezent de republicani și patru de democrați. Chiar dacă democrații nu ar câștiga niciuna dintre cele 18 circumscripții considerate incerte, ar putea obține majoritatea dacă ar câștiga cele 36 de locuri clasificate drept „probabil democrate” sau „înclinate spre democrați”.

Din punct de vedere istoric, alegerile de la jumătatea mandatului sunt marcate de pierderi pentru partidul președintelui, scrutinul fiind adesea un prilej pentru alegători de a sancționa administrația de la Casa Albă.

Din 1934, partidul președintelui a pierdut, în medie, 27 de locuri în Camera Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului. Din cele 23 de scrutinuri desfășurate în această perioadă, partidul președintelui a obținut câștiguri în doar trei.

Lupta pentru Senat

Republicanii au o poziție ceva mai solidă în Senat. Aceștia dețin 53 dintre cele 100 de mandate, în timp ce democrații au 45. Alți doi senatori sunt independenți, dar votează de regulă alături de democrați.

Senatorii au mandate de șase ani, iar aproximativ o treime dintre locuri sunt supuse alegerilor la fiecare doi ani.

În noiembrie sunt în joc 35 de mandate. Analiza Cook Political Report indică doar șapte curse electorale echilibrate, în care rezultatul este dificil de anticipat.

Dintre acestea, șase mandate sunt deținute în prezent de republicani și unul de democrați. Pentru a ajunge la o majoritate de 51 de locuri, democrații trebuie să câștige patru dintre aceste mandate republicane, să își păstreze locul considerat vulnerabil și să obțină și cele patru mandate clasificate drept „probabil democrate” sau „înclinate spre democrați”.

Misiunea nu este însă ușoară. Democrații trebuie să își apere inclusiv mandatul din Michigan, unde cursa dintre candidatul Abdul El-Sayed și republicanul Mike Rogers este considerată competitivă.

În plus, partidul încearcă să câștige mandate în state în care Donald Trump a obținut un avantaj de două cifre la alegerile prezidențiale din 2024, printre care Alaska, Iowa și Ohio.

Democrații speră să obțină un rezultat favorabil chiar și în Texas. Fostul profesor James Talarico ar putea deveni primul democrat care câștigă un mandat de senator în acest stat din 1988, dacă îl învinge pe Ken Paxton, actualul procuror general al Texasului și un apropiat al lui Trump.

Care sunt problemele care îi preocupă pe alegători

Donald Trump a promis în campania electorală din 2024 că va combate inflația și va face viața mai accesibilă pentru americani. Însă costul vieții a devenit una dintre principalele preocupări ale alegătorilor.

În discursul său privind Starea Uniunii din 24 februarie, președintele s-a lăudat că prețul benzinei coborâse sub 2,30 dolari pe galon în majoritatea statelor americane. Patru zile mai târziu, a început războiul cu Iranul, care a perturbat aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu și a contribuit la creșterea prețurilor la carburanți, până la aproximativ patru dolari pe galon.

Conflictul a devenit tot mai nepopular pe măsură ce efectele sale economice s-au resimțit la nivel internațional și au afectat bugetele consumatorilor americani. Un sondaj realizat în august arăta că 63% dintre respondenți dezaprobau modul în care Trump a gestionat situația.

Printre celelalte teme importante pentru alegători se numără sistemul de sănătate și imigrația.

Trump și-a prezentat politicile în domeniul imigrației drept un succes major, invocând scăderea semnificativă a numărului de treceri ilegale ale frontierei în comparație cu anii precedenți.

În schimb, numeroși candidați democrați își concentrează campania asupra costurilor ridicate ale asigurărilor de sănătate din Statele Unite și asupra efectelor legislației promovate de administrația Trump asupra accesului la servicii medicale.

Poate Trump să sfideze tendințele electorale?

Majoritatea indicatorilor sugerează că democrații au șanse să obțină câștiguri importante la alegerile de la jumătatea mandatului. Totuși, Donald Trump și republicanii au mai reușit să depășească așteptările în trecut, obținând rezultate mai bune decât anticipau sondajele.

Unul dintre avantajele importante ale republicanilor este reprezentat de resursele financiare. La jumătatea lunii octombrie, Comitetul Național Republican și organizațiile afiliate dispuneau de aproximativ 320 de milioane de dolari în numerar, în timp ce democrații aveau puțin sub 230 de milioane de dolari.

La această sumă se adaugă peste 160 de milioane de dolari deținute de MAGA Inc., principala organizație de strângere de fonduri și finanțare a campaniilor asociate mișcării politice „Make America Great Again”, susținute de Trump.

Republicanii folosesc acest avantaj financiar inclusiv pentru a cumpăra spațiu publicitar. Potrivit firmei de cercetare AdImpact, în luna septembrie au fost difuzate reclame politice în valoare de peste un miliard de dolari. Republicanii au cheltuit cu aproximativ 200 de milioane de dolari mai mult decât democrații și au avut cheltuieli mai mari în aproape toate cursele pentru Senat considerate echilibrate.

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Trump speră că această campanie intensă de comunicare îi va mobiliza pe alegătorii republicani să participe la vot și va limita pierderile partidului său.

Indiferent de rezultatul scrutinului, atenția politică se va îndrepta ulterior către alegerile prezidențiale din 2028. Constituția Statelor Unite nu îi permite lui Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial. În acest context, competiția politică se va concentra tot mai mult asupra viitorilor candidați și asupra programelor pe care democrații și republicanii le vor propune alegătorilor.

Editor : C.A.