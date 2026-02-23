Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine. Trump, care se află în prezent la Washington, nu era la faţa locului în acel moment. Bărbatul implicat în incidentul de duminică a fost identificat ca fiind Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, din Carolina de Nord. El fusese dat dispărut, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc într-un moment în care Statele Unite se confruntă cu o creştere a violenţei politice. În 2024, glonţul unui trăgător l-a atins pe Trump la ureche în timpul unui miting electoral în Pennsylvania, iar un bărbat condamnat ulterior la închisoare pe viață pentru tentativă de asasinat a fost văzut ascunzându-se în tufişurile unui teren de golf din Florida cu o puşcă semiautomată în timp ce Trump se afla pe teren, notează News.ro.

Melissa Hortman, o congresmenă democrată din Minnesota, a fost împuşcată mortal în iunie 2025, împreună cu soţul ei. Câteva luni mai târziu, activistul conservator Charlie Kirk a fost şi el asasinat.

Bărbatul ucis duminică avea asupra sa o puşcă şi o canistră cu combustibil, a declarat Secret Service într-un comunicat, adăugând că a fost suspectul fusese observat la poarta nordică a staţiunii în jurul orei locale 1:30 (08:30, ora României).

Doi agenţi ai Secret Service - care se ocupă de protecţia preşedintelui SUA - şi un adjunct al şerifului din comitatul Palm Beach l-au somat pe bărbat şi i-au ordonat să arunce cele două obiecte, a declarat şeriful comitatului Palm Beach, Ric Bradshaw, într-o conferinţă de presă ţinută duminică dimineaţa.

Bărbatul a pus jos canistra de benzină şi a ridicat puşca „în poziţie de tragere”, determinând forţele de ordine să deschidă focul, a precizat Bradshaw.

Bărbatul a fost declarat mort la faţa locului şi niciun agent de poliţie nu a fost rănit.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Secret Service „a acţionat rapid şi decisiv pentru a neutraliza o persoană nebună, înarmată cu o armă şi o canistră cu benzină, care a pătruns în casa preşedintelui Trump”.

FBI conduce ancheta

Oficialii din cadrul forţelor de ordine nu au dezvăluit nicio informaţie despre motivul incidentului. FBI a preluat ancheta şi colectează probe de la faţa locului, au declarat oficialii.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat într-o postare pe reţelele sociale că agenţia „dedică toate resursele necesare” anchetei.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că a vorbit cu Trump după incident. Bessent a mulţumit Secret Service pentru protejarea preşedintelui şi a familiei sale. „Nu ştim dacă această persoană era în toate minţile, un nebun sau altceva”, a declarat Bessent în emisiunea Fox News „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo”.

Vărul său spune că tânărul nu era interesat de arme

Bărbatul care, potrivit autorităţilor, a încălcat perimetrul de securitate al Mar-a-Lago înarmat cu o puşcă şi o canistră cu benzină, duminică dimineaţa, nu a dat niciodată dovadă de pasiune pentru arme letale şi nici nu a manifestat vreun interes deosebit pentru politică – dimpotrivă, a declarat vărul său, relatează ABC News.

Austin Tucker Martin era „foarte tăcut” şi nu avea experienţă cu armele, a spus vărul său, Braeden Fields. Lui Martin îi plăceau însă terenurile de golf şi lucra la unul, a adăugat vărul său.

„Nici măcar nu ştie să folosească o armă. Nu a folosit niciodată o armă”, a declarat Fields pentru postul ABC WTVD la câteva ore după ce Martin a fost împuşcat şi ucis, în timp ce autorităţile susţin că tânărul a încercat să intre în resortul Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.

„Sunt un vânător pasionat şi l-am avut mereu în preajma armelor, dar el nu a folosit niciodată una. Nu o va face, nu-i plac. Nu-i plac, îl dor urechile”, a spus Fields despre vărul său.

Deşi Martin are un frate mai mare în armată, el era interesat de cu totul alte domenii, a spus Fields. „L-am dus să tragă cu arme, dar nu s-a atins de ele”, a spus Fields. „Singura armă pe care a folosit-o este o puşcă cu aer comprimat”, susţine vărul său.

În timp ce agenţii federali au făcut o razie pe proprietatea împădurită a familiei suspectului, în Carolina de Nord, Fields a spus că nu exista niciun indiciu că Martin s-ar fi aventurat vreodată la peste 1.000 de km mai la sud într-o cruciadă politică de orice fel. Mai mult, familia este „o mare susţinătoare a lui Trump”, a spus Fields. „Toţi. Toată lumea”, susţine vărul său.

Martin „nu a vorbit niciodată despre asta – nu voia să se implice în politică”, a precizat Fields. „Practic, am crescut împreună”, a spus Fields. „Niciodată nu aş fi crezut că ar face aşa ceva. E uluitor”, a comentat el.

Pasionat de golf, a fost dat dispărut exact când poliția îl împușca

Martin lucra la un teren de golf, pregătindu-l pentru sezon, a mai spus Fields, şi îi plăcea să-şi trimită salariile la organizaţii caritabile.

Un site web înregistrat pe numele lui Martin arată o înclinaţie incipientă pentru acuarele şi desenele în tuş ale terenurilor de golf. Compania descrie obiectivul său ca fiind „de a da viaţă sentimentului plin de speranţă de a te afla pe un teren de golf”.

Familia lui Martin a anunţat dispariţia lui duminică dimineaţa, potrivit autorităţilor. Era aproape exact intervalul de timp în care poliţia spune că Martin a încălcat perimetrul de la Mar-a-Lago.

„Pe 22 februarie 2026, la 1:38 dimineaţa, o rudă a lui Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, s-a adresat unui adjunct al şerifului de la o unitate locală şi a raportat dispariţia lui”, potrivit Biroului şerifului din comitatul Moore.

Poliţia din Florida a declarat, la rândul său, că incidentul a început la ora 1:30 dimineaţa, când securitatea de la Mar-a-Lago „a detectat că o persoană a pătruns în perimetrul interior”. Când s-au dus să investigheze, „s-au confruntat cu un bărbat alb care avea la el o canistră cu benzină şi o puşcă”.

Martin a fost introdus în baza de date naţională a persoanelor dispărute când familia lui a raportat dispariţia lui, potrivit biroului şerifului. Autorităţile federale le-au spus apoi că „desfăşoară o anchetă activă în Florida care îl implică pe Martin. La cererea lor, informaţiile despre cazul persoanei dispărute au fost predate anchetatorilor federali”.

Fields a mai declarat că mama lui Martin este „distrusă” de ceea ce s-a întâmplat şi că a văzut deja oameni „criticându-l” pe vărul său pe toate reţelele sociale. „Dacă l-aţi cunoaşte cu adevărat, aţi înţelege”, a spus Fields. „Este un băiat bun”, a punctat el.

