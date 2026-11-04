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Video Cine este Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA: „Am vorbit despre un Michigan mai luminos, mai plin de speranţă”

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Abdul El-Sayed
Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA. Foto: Profimedia
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Democratul Abdul El-Sayed, provenind din aripa de stânga a Partidului Democrat, şi-a revendicat miercuri victoria în alegerile senatoriale din statul Michigan (nord), afirmând că l-a devansat pe rivalul său republican Mike Rogers. 

„Michigan, am reuşit!”, a declarat el într-un discurs în faţa susţinătorilor.

De profesie medic, el ar urma să devină primul senator musulman din Statele Unite, în ciuda susţinerii de ultim moment a adversarei sale din alegerile primare democrate, Haley Stevens, acordate rivalului republican, conform News.ro.

„Sunt atât de mândru şi onorat să mă aflu aici în calitate de senator ales al vostru pentru marele stat Michigan”, le-a spus el susţinătorilor, deşi marile reţele media nu au anunţat încă un câştigător în cursa pentru Senat din Michigan.

El-Sayed s-a aflat aici în competiţie cu republicanul Mike Rogers.

În discursul său, El-Sayed nu a făcut gesturi de conciliere faţă de adversar, prezentându-şi campania ca una a speranţei, iar pe cea a lui Rogers ca fiind una condusă de interesele corporatiste.

„Noi am vorbit despre un Michigan mai luminos, mai mare şi mai plin de speranţă. A lor, o campanie publicitară falsă, finanţată de corporaţii, concepută pentru a înşela şi a distrage atenţia”, a spus el.

El-Sayed, un musulman egipteano-american născut în Michigan, a vorbit şi despre valul de atacuri rasiste şi islamofobe cu care s-a confruntat în timpul campaniei electorale împotriva lui Rogers. „La început, au scos în evidenţă numele meu şi credinţa mea, de parcă ar fi vrut să spună: «Ştiţi, el e puţin diferit». Iar când asta nu a funcţionat, au încercat să mă facă să mă simt vinovat prin asociere. Şi când nici asta nu a funcţionat, au mizat totul pe una dintre cele mai urâte campanii pe care le-am văzut în viaţa noastră”, a spus el.

„Poate că au pus accentul pe numele meu şi pe credinţa mea, dar ştim cu toţii că numele meu şi credinţa mea nu sunt motivul pentru care nu-ţi poţi permite benzina, nu sunt motivul pentru care nu-ţi poţi permite cumpărăturile şi nici motivul pentru care nu poţi merge la doctor”, a punctat democratul.

El-Sayed s-a concentrat pe reducerea costurilor pentru familiile de muncitori și pe diminuarea influenței corporațiilor în politică. Programul său electoral includea Medicare for All, un program universal de asistență medicală finanțat de stat, susținut de aripa progresistă a partidului său, precizează Reuters.

Adversarul său, Mike Rogers, în vârstă de 63 de ani, fost congresman și agent FBI, a intrat în cursă cu un sprijin puternic din partea lui Trump și a republicanilor de la nivel național și a încercat să-l prezinte pe El-Sayed drept un candidat radical, simpatizant al extremismului islamic, prin prisma unor presupuse legături cu Frăția Musulmană – acuzații pe care El-Sayed le neagă și care rămân neconfirmate de dovezi. Democrații au afirmat că atacurile la adresa lui El-Sayed se bazau pe stereotipuri islamofobe.

Rogers a depus, de asemenea, eforturi semnificative pentru a câștiga simpatia alegătorilor evrei care ar fi putut fi deranjați de opoziția lui El-Sayed față de ajutorul militar acordat de SUA Israelului și de faptul că acesta a calificat acțiunile Israelului în Gaza drept genocid.

Însă ⁠Rogers a avut dificultăți în a depăși îngrijorările alegătorilor legate de economie și de popularitatea scăzută a lui Trump. În ultimele săptămâni ale campaniei electorale, el s-a distanțat de ⁠președinte în ceea ce privește războiul din Iran și disputa comercială dintre SUA și Canada, susținând că încheierea ambelor era necesară pentru a contribui la reducerea costurilor pentru întreprinderi și consumatori.

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Editor : A.M.G.

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