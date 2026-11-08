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Cine este favoritul democraților pentru alegerile prezidențiale în SUA din 2028. Rezultatele unui sondaj intern

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Foto: Profimedia Images
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Recent realesul senator american Jon Ossoff, din statul Georgia, s-a impus în fruntea unui sondaj privind preferinţele pentru candidatura prezidenţială a Partidului Democrat pentru alegerile din 2028, sondaj realizat în cadrul convenţiei progresiste Crooked Con, care a avut loc în acest weekend la Washington, relatează EFE.

Ossoff a obţinut în sondaj 38,4% din preferinţe, urmat la distanţă de Alexandria Ocasio-Cortez, o reprezentantă din New York, de asemenea din aripa radical progresistă a partidului, cu 16,6%, şi de fostul secretar al transporturilor, Pete Buttigieg, cu 13,9%, scrie Agerpres. La şi mai mare distanţă s-au clasat guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, cu 4,4%, şi guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, cu 3,8%.

Convenţia Crooked Con reuneşte politicieni democraţi şi activişti cu orientare pronunţat progresistă, dar nu este o convenţie oficială a Partidului Democrat.

Jon Ossoff, în vârstă de 39 de ani, senator al statului Georgia din ianuarie 2021, a câştigat lejer un al doilea mandat la alegerile intermediare desfăşurate marţi şi în urma cărora democraţii au preluat controlul Congresului, lăsând în minoritate republicanii în ambele camere legislative, pe fondul nemulţumirii larg răspândite în rândul americanilor în principal faţă de creşterea costului vieţii în cei doi ani din al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.

Tinereţea sa, abilităţile de comunicare şi succesul electoral într-un stat puternic disputat l-au plasat pe Jon Ossoff printre vedetele în ascensiune ale Partidului Democrat, deşi nu şi-a anunţat intenţia de a candida la preşedinţie.

În această săptămână electorală el s-a plasat de asemenea în fruntea predicţiilor platformelor de pariuri Kalshi şi Polymarket pentru nominalizarea prezidenţială democrată din 2028, devansându-i pe Alexandria Ocasio-Cortez şi pe guvernatorul în exerciţiu al Californiei, Gavin Newsom.

Editor : A.P.

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