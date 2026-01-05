Conform voinței președintelui american Trump, liderul venezuelean capturat Nicolás Maduro va fi în curând judecat de justiția americană. Pregătirile pentru un astfel de proces sunt în curs de desfășurare de ani de zile: încă din 2020, tribunalul competent din New York a formulat acuzații împotriva lui Maduro.

Conform mai multor rapoarte concordante ale mass-media americane, se pare că s-a stabilit deja cine va fi judecătorul în acest proces. Este vorba de judecătorul federal Alvin Hellerstein, un jurist în vârstă de 92 de ani, scrie spiegel.

Maduro a fost arestat în urma unei acțiuni militare americane în Caracas și apoi transferat de SUA la New York. Autoritățile americane îl acuză în special de un rol de frunte în traficul de droguri. Ministrul justiției american Pam Bondi a anunțat că Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor simți „în curând toată furia justiției americane”. Guvernul american îl acuză de mult timp pe Maduro că este liderul unei organizații de trafic de droguri. Este vorba despre „Cartel de los Soles”.

Inițial, termenul era folosit în mod ironic pentru a descrie ofițerii superiori ai lui Maduro, care poartă insigne cu soare pe epoleți. Unii experți se îndoiesc însă că un astfel de cartel există cu adevărat. Potrivit „New York Times”, acuzația împotriva lui Maduro a fost pregătită în timpul primului mandat al lui Donald Trump de unul dintre apropiații săi, Emil Bove. În timpul președinției lui Joe Biden, Bove a lucrat ca avocat, reprezentându-l, printre alții, pe Donald Trump. După revenirea lui Trump la Casa Albă, Bove a fost numit judecător federal.

Hellerstein a analizat dosare legate de Trump

Judecătorul Hellerstein este considerat un jurist respectat. El a fost numit judecător federal în New York încă din 1998, de către președintele american de atunci, Bill Clinton, un democrat. În trecut, pe masa sa au ajuns în repetate rânduri dosare cu caracter politic exploziv. El s-a ocupat de despăgubiri în valoare de milioane de dolari după atentatele din 11 septembrie 2001. În 2025, el s-a opus argumentației administrației Trump, care a justificat deportările prin Alien Enemies Act, o lege controversată din 1798. Hellerstein a considerat că aplicarea acesteia este neconstituțională, deoarece legea era destinată războaielor sau invaziilor, dar nu și cazurilor de refugiați sau criminalitate organizată.

Hellerstein s-a întâlnit deja și cu Donald Trump. Cu câțiva ani în urmă, în așa-numitul proces „Schweigegeld” (banii tăcerii), Hellerstein a respins încercările lui Trump de a transfera cazul de la New York la o instanță federală. Plățile către vedeta porno Stormy Daniels erau „o chestiune pur personală a președintelui – acoperirea unui incident jenant”, a scris Hellerstein. Procesul „nu are nicio legătură cu actele oficiale ale președintelui. Acestea nu reflectă în niciun fel atribuțiile oficiale ale președintelui”.

