Cine este Kamala Harris, senatoarea aleasă de Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte al SUA

Senatoarea Kamala Harris - aleasă de Joe Biden ca vicepreședinte, în cazul în care el va ieși învingător în cursa pentru Casa Albă - este cunoscută ca un proeminent politician de culoare, dar în egală măsură ea este mândră și de rădăcinile ei indiene.

„Numele meu se pronunță comma-la, ca în cazul semnului de punctuație ( n.r. - comma, în engleză înseamnă virgulă)”, scria Kamala Harris în autobiografia ei din 2018, The Truth We Hold (Adevărul pe care îl deținem - n.r.). Senatoarea din California, fiica unei mame născute în India și a unui tată născut în Jamaica, a explicat apoi ce înseamnă numele ei indian: „floare de lotus”, un simbol puternic în cultura indiană. „Un lotus crește sub apă, florile lui se ridică la suprafață, în timp ce rădăciunile lui sunt bine ancorate pe fundul râului”, explica senatoarea.

În copilărie, tânăra Kamala și sora ei, Maya, au crescut într-o casă unde se asculta mult muzica artiștilor americani de culoare. Mama ei, cercetătoare în domeniul cancerului, cânta gospelurile Arethei Franklin, în timp ce tatăl ei era un iubitor de jazz care preda economie la Universitatea Stanford.

O mamă de origini indiene, cu o inteligență ieșită din comun

Shyamala Gopalan și Donald Harris s-au despărțit când Kamala avea cinci ani. Crescute de mama lor, care nu s-a mai recăsătorit, Kamala, Maya și Shymala erau cunoscute ca „Shymala și fetele”, iar mama s-a asigurat că fiicele sale sunt conștiente de rădăcinile lor, scrie BBC.

Kamala Harris și sora ei, Maya Lakshmi Harris, sunt foarte apropiate. „Mama a înțeles foarte bine că are de crescut două fete de culoare. Știa că țara ei de adopție ne va vedea pe Maya și pe mine ca fete de culoare și a fost hotărâtă să crească două femei de culoare foarte încrezătoare”, a scris cea care ar putea deveni primul vicepreședinte femeie din istoria SUA.

„Harris a crescut adoptând cultura ei indiană, dar trăind cu mândrie viața de afro-american”, scria anul trecut The Washington Post.

Mama sa a fost o tânără prodigioasă: a terminat Universitatea din Delhi la vârsta de 19 ani și a plecat din India în 1958 pentru a face un doctorat în nutriție și endocrinologie, ulterior devenind cercetător specializat în cancerul de sân. Și-a luat doctoratul la vârsta de 25 de ani, în 1964, în același an în care a născut-o pe Kamala. A mers la serviciu până în ultima clipă. Când i s-a rupt apa, era în laborator.

Shymala Gopalan promisese că se întoarce în India, după terminarea studiilor, și chiar fusese de acord cu o căsătorie aranjată. Dar soarta i-a schimbat planurile. L-a întâlnit pe Harris, de care s-a îndrăgostit, la Berkeley, în timp ce participau la mișcarea pentru drepturi civile.

Kamala Harris a însoțit-o însă de multe ori pe mama ei în vizitele la buncii din India și păstrează legăturile cu familia mamei sale.

Shyamala Gopalan a murit în 2009, când avea 70 de ani.

Maya Harris, sora senatoarei Kamala Harris, participă la un eveniment în 2019, într-un scaun cu rotile, din cauza unei fracturi Foto: Profimedia

Kamala Harris a făcut carieră în justiție înainte de a deveni politician

La câteva luni după ce Kamala Harris renunțase la visul ei prezidențial, a primit acum șansa de a ajunge la Casa Albă făcând echipă cu fostul vicepreședinte Joe Biden.

În urmă cu un an, senatoarea din California se făcea remarcată în rândul candidaților Partidului Democrat și îl criticase deschis pe Joe Biden la o dezbatere, dar spre sfârșitul anului 2019 a anunțat că renunță la campanie, din lipsă de fonduri.

Kamala Harris s-a născut în Oakland, în California. Are 55 de ani.

Kamala a făcut cinci ani de școală în Canada, la Montreal, acolo unde ea și sora sa au însoțit-o pe mamă, care primise o slujbă de profesor la McGill University. Apoi a mers la colegiu în Statele Unite, făcând patru ani la Howard University, una dintre cele mai proeminente instituții de învățământ din istoria comunității de culoare din SUA, o experiență pe care viitoarea senatoare mărturisește că a marcat-o și a format-o.

Mândră de moștenirea ei multiculturală și de identitatea ei, Kamala Harris se descrie simplu ca fiind „americancă”. În 2019, declara cotidianului The Washington Post că politicienii nu ar trebui să-și adapteze comportamentul în funcție de culoarea sau de originea lor. „Punctul meu de vedere este: Sunt cine sunt. Sunt bună, așa cum sunt. Poate că trebuie să-ți dai seama, dar nu mă deranjează”, a explicat ea.

După patru ani la Howard, Kamala Harris a absolvit facultatea de drept la Universitatea California și și-a început cariera la Biroul Procurorului districtual din Almeda. A devenit apoi procuror-șef la San Francisco, în 2003, apoi a fost aleasă procuror-general al statului California, fiind prima femeie și prima persoană de culoare care a ocupat această funcție importantă în cel mai populat stat al Americii.

În timpul celor aproape două mandate pe care le-a exercitat ca procuror general, Kamala Harris și-a făcut și intrarea în politică, devenind unul dintre politicienii în ascensiune ai Partidului Democrat, ceea ce a făcut ca în 2017 să fie aleasă senator de California în Congresul SUA.

Țintește la Casa Albă, după numai doi ani în Senatul american

După alegerea ei în Senatul SUA, fostul procuror s-a făcut remarcată mai ales la audierile lui Brett Kavanaugh, propus judecător la Curtea Supremă, și a lui William Barr, actualul procuror general al SUA, cărora le-a pus întrebări incomode și insistente.

Apoi, la începutul anului trecut, și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale din 2020, în fața unei mulțimi de peste 20.000 de oameni. A făcut-o la Oakland, California, acolo unde s-a născut.

La început, a stârnit entuziasm, dar senatoarea nu a reușit să dea o consistență campaniei ei și a dat răspunsuri evazive la întrebări-cheie din domeniul politic, cum ar fi asigurările de sănătate. La dezbateri însă s-a dovedit a fi foarte bună vorbitoare, arătându-și abilitățile căpătate ca procuror și adesea săgețile sale țintindu-l pe Joe Biden.

Harris a încercat să meargă undeva la mijloc, pe linia fină care desparte aripile progresiștilor și moderaților din Partidul Democrat, dar până la urmă nu a reușit să-și atragă de partea sa niciuna dintre părți, iar în decembrie și-a anunțat retragerea din cursă, chiar înainte de alegerile primare din Iowa.

Apoi, în martie, Harris și-a anunțat susținerea pentru fostul vicepreședinte Biden, spunând că va face tot ce îi va sta în putere pentru a fi ales viitor președinte al Statelor Unite.

În ciuda orientării de stânga în chestiuni precum căsătoriile gay și pedeapsa cu moartea, Kamala a fost atacată de progresiști că nu a fost suficient de deschisă în special în chestiuni precum reforma poliției, reforma drogurilor și condamnările greșite, scrie BBC.

În familie i se spune „Momala”

Când Kamala Harris s-a căsătorit cu avocatul Douglas Emhoff, în 2014, i-a pus acestuia la gât o ghirlandă de flori și a călcat pe un pahar, „ca să păstrăm moștenirea indiană, respectiv evreiască”, a motivat ea.

Cuplul nu are copii împreună, dar Kamala Harris este mamă vitregă pentru cei doi copii pe care avocatul îi are dintr-o căsătorie precedentă. I se spune „Momala”.

Averea celor doi soți este estimată la 5,8 milioane de dolari.

În ceea ce o privește pe Maya, sora senatoarei, ea a fost analist politic la MNSBC, iar soțul acesteia, Tony West, lucrează acum la Uber, dar a fost oficial în Departamentul Justiției.

Redactor: Luana Păvălucă