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Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida: cele nouă victime au fost identificate

Data publicării:
accident aviatic florida sua Learjet 60
Foto: Profimedia Images
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Nouă persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit „ca o rachetă” și a explodat duminică în Florida. Aeronava Learjet 60 se îndrepta spre Bahamas din Austin când a intrat în picaj și s-a prăbușit pe o autostradă cu mai multe benzi. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează dacă gheața și turbulențele au contribuit la producerea accidentului și dacă a existat o eroare umană, notează BBC.

Iată ce se știe până acum despre victime.

Adam Robinson și Helen Sharp

Antreprenorul din domeniul tehnologiei din Texas, soția sa, Helen Sharp, și cei doi copii ai lor, Emma, în vârstă de 4 ani, și Charlie, în vârstă de 2 ani, au murit cu toții în accident, potrivit unei declarații comune a unor membri ai familiilor celor decedați.

Familia lor i-a descris drept „părinți devotați” și a spus că cei doi copii ai lor erau „lumina vieții lor”.

„Helen și Adam au trăit o poveste de dragoste care va dăinui pentru totdeauna. Căldura lor, generozitatea și darul de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți au atins viețile atâtor oameni”, se arată în comunicat.

Pe pagina sa de LinkedIn, Robinson s-a prezentat ca fondator și CEO al RB2B și Retention.com, precum și ca CEO al Moltsets. Anterior, a lucrat la Lehman Brothers, o companie globală de servicii financiare, și la grupul bancar Barclays.

BBC a contactat companiile pentru a obține o declarație.

Jesse Ouellette, un alt antreprenor din domeniul tehnologiei, a publicat pe LinkedIn un mesaj cu privire la moartea lui Robinson, menționând că acesta l-a ajutat în perioada în care își înființa compania.

„A devenit un prieten și o persoană cu care eram pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește modul de a construi companii de software”, a scris Ouellette. „Ar putea să nu fie de acord cu tine în aproape orice privință, și totuși, cumva, ai pleca de acolo simțind că îl apreciezi și mai mult”.

Ultima postare a lui Robinson pe rețeaua de socializare a fost duminică și se referea la o dezbatere pe care el și Ouellette o programaseră pentru săptămâna următoare.

Helen Sharp, pe de altă parte, era artistă, potrivit relatărilor din presă. Tatăl ei, Dudley Sharp, a declarat pentru site-ul de știri din Florida The Palm Beach Post că vestea că familia sa se afla în avion a fost „o lovitură grea”.

„În avion se aflau fiica noastră, soțul ei și doi nepoți”, a spus el.

Rachel Reed, Charmi Fehr și Anita Maria Cetina

Reed, Fehr și Cetina se aflau, de asemenea, la bordul avionului, împreună cu Robinson Sharp și copiii lor. Reed și Fehr au fost descriși în declarația comună a familiei ca fiind „plini de bucurie și spirit de aventură”.

„Își iubeau oamenii cu o pasiune nebună, din toată inima și fără ezitare. Încă din momentul în care s-au cunoscut, s-au dedicat unul altuia și vieții pe care o construiau împreună”, se mai precizează în text.

Nu a fost clar de la început care era relația lor cu Robinson și Sharp.

În comunicat se menționează că Cetina „a avut grijă de Emma și Charlie cu tandrețe și devotament și că făcea cu adevărat parte din familie”. „Ea ne-a lăsat moștenire dragostea și devotamentul necondiționate”.

Jeff Gregory

Gregory, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat ca fiind pilotul avionului, potrivit East Coast Jets, o companie privată de zboruri charter la care Gregory a lucrat în trecut.

„Suntem profund îndurerați să aflăm că printre cei care și-au pierdut viața în tragicul accident aviatic de ieri din Palm Beach se numără și căpitanul Jeff Gregory”, a declarat luni un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat.

Jeff a lucrat pentru East Coast Jets „pentru o scurtă perioadă” în 2016 și 2017, a declarat purtătorul de cuvânt.

Nathalia Filgueiras

Presa americană a identificat-o pe Nathalia Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, ca fiind copilotul avionului. Ea și-a obținut licența de pilot la vârsta de 17 ani. Mama lui Filgueiras, Camila Corteleti, a confirmat presei americane că fiica sa a murit în urma exploziei.

Corteleti a declarat pentru New York Times: „Îi plăcea libertatea. Era cu totul altfel să vezi lumea de sus”.

Într-un interviu acordat în 2023 unei filiale locale a CBS News, Filgueiras a povestit cu mândrie că și-a obținut licența de pilot încă din ultimul an de liceu.

„Îmi place să fiu diferită de ceilalți”, a spus ea. „Unii oameni consideră ciudat faptul că pot pilota avioane, dar nu pot conduce o mașină; adică pot, dar mulți oameni găsesc asta amuzant”.

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Editor : A.M.G.

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