Cine sunt miliardarii implicați în tranzacția TikTok din SUA. Donald Trump îi consideră „patrioți americani”

Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell au fost numiți de președintele Donald Trump ca trei lideri de afaceri implicați într-o propunere de a menține TikTok în funcțiune în Statele Unite, informează The Times.

Președintele a declarat că SUA și China au făcut progrese în ceea ce privește un acord care prevede transferul activelor americane ale TikTok de la ByteDance din China către proprietari americani.

Tatăl lui Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch, ar putea fi, de asemenea, implicat în înțelegere, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Lachlan Murdoch este președintele News Corp, care deține The Times și Wall Street Journal, și președinte executiv al Fox News. Rupert Murdoch este președintele emerit al News Corp.

Se înțelege că orice investiție nu va fi făcută personal de Murdoch, ci se va face prin intermediul Fox, nu al News Corp.

Ellison este cofondatorul Oracle Corporation, grupul de software și cloud computing, în timp ce Dell este directorul executiv al Dell Technologies, grupul de hardware și software.

Trump a spus că grupul era format din persoane proeminente și „patrioți americani”.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a adăugat el, acordând meritul TikTok pentru că i-a sporit sprijinul în rândul tinerilor alegători la alegerile prezidențiale din 2024.

Administrația Biden a adoptat o lege care impune cesionarea filialei americane a TikTok, pe motiv că datele a 170 de milioane de utilizatori americani ar putea fi accesate de Beijing. Aplicarea acestei legi a fost amânată în așteptarea unui acord.

Un oficial al Casei Albe a declarat sâmbătă că ByteDance va avea voie să nominalizeze unul dintre cei șapte directori ai operațiunii americane divizate, ca parte a unui acord cu Beijingul.

TikTok, lansată în 2017, este o platformă socială care permite utilizatorilor să distribuie videoclipuri scurte.

