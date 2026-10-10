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„Cinismul patologic, ticăloșia, amoralismul radical, care bat palma cu un odios dictator”. Bănescu, despre relația Trump-Putin

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Vladimir Putin și Donald Trump
Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: REUTERS/Kevin Lamarque
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Profesorul Vasile Bănescu a făcut o radiografie dură a relației dintre președintele SUA, Donald Trump, și dictatorul rus, Vladimir Putin. Fostul purtător de cuvânt al BOR vorbește subtil despre faptul că liderul de la Casa Albă „poartă haina strâmtă a democrației pe care o dezbracă din când în când”. 

Bănescu, actual mebmru al CNA a scris pe rețele sociale: „Cinismul patologic, ticăloșia, amoralismul radical, care bat palma cu un odios dictator și criminal, aleg în mod reflex sacrificarea celor mulți, slabi și mărunți, așa cum îi vede posesorul lor încântat de „great dictators”, fascinante modele pentru el, epigonul obligat să poarte haina „strâmtă” a democrației, pe care, iritat, o mai dezbracă din când în când.

Dictatorul din orice ticălos privește totdeauna de sus spre cei de la care nu poate obține nimic, mai ales când personalitatea sa narcisică e forjată în lumea celor posedați de hybris-ul puterii și învățați că totul e permis.

Pentru el, amoralul absolut, nu are nicio semnificație faptul că un întreg continent din spatele unei țări agresate și însângerate se opune acum imperialismului barbariei cu mască „ortodoxă” și cu trecut-prezent demonic ideologic, scăldat în sânge și rupt de Dumnezeu, trecut în care a provocat abominabile hecatombe în Siberia și, colateral, în toate țările fostului bloc comunist, prezent în care bombardează și sfârtecă femei, bătrâni și copii cu rachete „Satan” și drone deopotrivă binecuvântate de o așa-zisă Biserică devenită obedient departament al ministerului de război.

It doesn’t matter — Putin is a great dictator!

P.S: Proocidentalismul obsesiv și oficial românesc are la destinație un scandalos MAGA-peisaj moral, prin comparație cu care proeuropenismul organic, deci firesc, este un port sigur al onoarei, securității și identității noastre europene”, și-a încheiat acesta mesajul.

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Mesajul profesorului Bănescu a devenit rapid viral pe rețelele sociale adunând sute de aprecieri în doar câteva minute.

Editor : Alexandru Rotaru

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