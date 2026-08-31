„Clasamentul personal” al lui Donald Trump: se autodesemnează drept „cel mai mare” președinte al SUA, după Lincoln sau Washington

O nouă postare a lui Donald Trump pe Truth Social. Ea a venit ca răspuns la un sondaj recent, potrivit căruia 53% dintre republicani îl consideră pe Trump președintele republican pe care îl admiră cel mai mult.

Președintele Donald Trump a publicat propriul său clasament al președinților SUA, plasându-se singur în categoria „celor mai mari”, relatează TVPWorld.

Trump a distribuit infografia într-o postare pe platforma sa, Truth Social, care prezintă portretele a 34 dintre cei 45 de președinți ai SUA, clasificându-i în șase categorii, precum „cei mai mari, mari, aproape mari, medii, sub medie și eșecuri”.

Trump a fost singurul președinte plasat în categoria de vârf, în timp ce președinții democrați recenți, Joe Biden, Barack Obama și Jimmy Carter, au fost clasificați drept „eșecuri”.

Bill Clinton, un alt președinte democrat și soțul fostei adversare electorale a lui Trump, Hillary Clinton, a fost clasificat ca „mediu”.

Postarea a fost un răspuns la un clip difuzat de CNN, al cărui sondaj recent a arătat că 53% dintre republicani îl consideră pe Trump președintele republican pe care îl admiră cel mai mult, înaintea unor personalități precum Abraham Lincoln și Ronald Reagan.

Donald Trump/Truth Social

Nu toți președinții au fost incluși

Totuși, unii au subliniat că clasamentul lui Trump omite mai mulți dintre predecesorii săi republicani, printre care George W. Bush, Ronald Reagan și Richard Nixon.

Potrivit jurnalistului și comentatorului american Mike Rothschild, acest lucru se datorează faptului că postarea lui Trump s-a bazat pe un clasament al președinților publicat de revista LIFE în 1948.

Infograficul folosește aceleași fotografii ca și originalul, cu doar cinci portrete suplimentare ale unor președinți mai recenți.

Deși Trump rămâne popular în rândul republicanilor, cota sa generală de popularitate a scăzut recent la un minim istoric de 33%, pe fondul războiului în curs din Iran și al turbulențelor de pe piețele mondiale de petrol, potrivit unui sondaj recent realizat de Reuters/Ipsos.

În 2024, un sondaj realizat în rândul a 154 de istorici l-a clasat pe Trump drept cel mai slab președinte din istoria Statelor Unite.

Editor : Sebastian Eduard