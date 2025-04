Când bursele s-au prăbușit vineri, 4 aprilie, Donald Trump a părăsit Washington, DC. El nu a mers la New York pentru a se consulta cu Wall Street. Nu a mers la Dover, Delaware, pentru a fi prezent la repatrierea trupurilor neînsuflețite a patru militari americani, uciși într-un accident în timp ce slujeau în Lituania. În schimb, a mers în Florida, unde și-a vizitat stațiunea de golf Doral, care găzduia turneul LIV Golf susținut de Arabia Saudită, și a rămas la clubul său din Mar-a-Lago, unde stăteau și mulți fani și sponsori ai turneului. Afacerile sale private au avut prioritate asupra afacerilor națiunii, scrie Anne Applebaum într-o analiză pentru The Atlantic.

Interesele personale ale lui Donald Trump

Mulți dintre invitații săi au fost, de asemenea, interesați să stimuleze interesele personale ale lui Trump, precum și să câștige favoarea președintelui american. Unul dintre ei a fost Yasir al-Rumayyan, care conduce fondul suveran saudit de 925 de miliarde de dolari și este, de asemenea, președintele turneului LIV. Alți sponsori ai turneului au inclus Riyadh Air, o companie aeriană saudită; Aramco, compania petrolieră de stat saudită; și, în mod surprinzător, TikTok, platforma socială deținută de China a cărei soartă o va decide Trump personal, chiar dacă profită de sponsorizarea și sprijinul ei.

Pe vremuri (nu cu mult timp în urmă), conflictele flagrante de interese, în special cu implicarea entităților străine, erau ceva ce președinții căutau să evite. Niciun locatar anterior al Casei Albe nu și-ar fi dorit să fie văzut făcând afaceri personale cu companii din țări care încearcă să influențeze politica externă americană. Astfel de tranzacții riscă să încalce Constituția, care interzice oficialilor guvernamentali să accepte „cadouri, titluri sau remunerații de la guverne străine”. Dar, în timpul primului mandat al lui Trump, sistemul judiciar i-a eliminat în mare măsură încurcăturile comerciale. Acum, nu numai că face afaceri cu companii străine, precum și naționale, care au un interes direct în politicile sale, ci le și face reclamă și le celebrează, notează Anne Applebaum.

Atât site-ul, cât și panoul publicitar ar fi fost scandaluri în orice administrație anterioară. Dacă nu se remarcă acum, asta e pentru că comportamentul lui Trump este un simptom al unui lucru mult mai mare. Trăim printr-o schimbare revoluționară, o schimbare amplă de la transparența și responsabilitatea impuse de majoritatea democrațiilor moderne la obiceiurile opace și practicile corupte ale lumii autocratice. În ultimul deceniu, guvernul american și afacerile deopotrivă au început încet să adopte modelul cleptocratic inițiat de țări precum Rusia și China, unde conflictele de interese ale conducătorilor sunt pur și simplu o parte din structura sistemului.

Schimbarea a început în timpul primului mandat al lui Trump – vicepreședintele Mike Pence a făcut odată un ocol de 300 de kilometri într-o călătorie în Irlanda, pentru a se caza la un hotel Trump – dar Trump a fost constrâns de consilierii săi și poate de ceea ce atunci era încă frica lui de consecințe legale. De data aceasta, el știe că a scăpat cu o serie de infracțiuni, inclusiv o încercare de a răsturna alegerile. Consilierii lui nu mai simt constrângeri. Noi standarde au fost deja stabilite în decembrie, când Organizația Trump a anunțat construirea unui Trump Tower în Arabia Saudită, investiție care a reprezentat un conflict clar de interese pentru președintele ales.

Familia lui Trump a creat și o afacere cu criptomonede, World Liberty Financial, care ar putea, în practică, să servească drept vehicul pentru ca oricine să-i plătească mită indirectă. Nimeni din jurul lui nu a obiectat. După revenirea lui Trump în funcție, administrația sa, nederanjată de aparențe de improprietate, a suspendat într-adevăr rapid o anchetă civilă asupra lui Justin Sun, un antreprenor chinez și consilier al World Liberty Financial, care investise și el cel puțin 75 de milioane de dolari în companie. Mai recent, The Wall Street Journal a descoperit că directori de la Binance, bursa de criptomonede, s-au întâlnit cu oficiali ai Trezoreriei pentru a cere o supraveghere mai lejeră, chiar dacă în același timp negociau un acord de afaceri privat cu World Liberty Financial. În trecut, Binance a fost amendată cu 4,3 miliarde de dolari, un record, pentru că a lăsat teroriştii, traficanţii de droguri şi persoanele sancţionate să-i folosească serviciul de schimb, astfel încât interesul companiei pentru o supraveghere mai laxă nu este doar teoretic.

Parteneri de afaceri ai lui Donald Trump, cei mai importanți invitați la învestirea sa

În conformitate cu noua atmosferă, inaugurarea în sine a devenit o etapă ostentativă a valorilor cleptocratice ale noii administrații. Directorii americani din domeniul tehnologiei au fost cei mai proeminenți invitați și au primit cea mai mare atenție, dar mai mulți parteneri de afaceri străini ai Organizației Trump au participat și la alte evenimente legate de inaugurare, au pozat pentru fotografii cu Trump și au făcut referire la legăturile lor cu președinția sa în materiale promoționale. Mai multe companii mai puțin cunoscute implicate în negocieri de reglementare și de altă natură cu guvernul SUA au donat în liniște sute de mii de dolari pentru inaugurarea lui Trump. Curând după aceea, într-o epurare noaptea târziu, Trump a concediat 17 inspectori generali, toți oameni responsabili de monitorizarea corupției și a încălcărilor etice în interiorul guvernului.

Trump nu ignoră vechile norme doar de dragul său. De la începutul carierei sale, Trump a participat cu entuziasm în lumea opacă, offshore, a companiilor fictive și a conturilor bancare anonime, un mediu care a atras întotdeauna autocrați, criminali și oricine altcineva care vrea să-și ascundă banii. Începând cu 2018, mai mult de unul din cinci apartamente din clădirile cu marca Trump fusese achiziționat de companii fictive al căror proprietar adevărat nu era cunoscut, iar proprietarii anonimi au continuat să investească în afacerile sale în timpul primului său mandat ca președinte. Acum, administrația sa ajută alte afaceri care funcționează în umbră să rămână acolo. Departamentul de Trezorerie al lui Trump a anunțat luna trecută că nu va mai aplica Legea privind transparența corporativă, împiedicând eforturile recente ale Congresului de a pune capăt spălării banilor, eschivării fiscale și alte încălcări ale legii de către investitori anonimi. Într-un ordin executiv, Trump a suspendat aplicarea Legii privind practicile de corupție în străinătate, care interzice companiilor americane și străine să plătească mită pentru a face afaceri. De asemenea, Departamentul de Justiție desființează un grup operativ înființat pentru a administra sancțiuni împotriva oligarhilor ruși apropiați de Vladimir Putin.

Supravegherea va fi eliminată și de la multe instituții financiare și guvernamentale interne. Trump a ordonat oprirea completă a lucrului la Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului, care a fost creat pentru a proteja consumatorii de manipularea băncilor și a altor instituții financiare. El a concediat oficiali de rang înalt care supravegheau etica, protecția avertizorilor și drepturile muncii, inclusiv șefii Oficiului pentru Etică Guvernamentală, Biroul Consilierului Special. Între timp, oficialii Departamentului de Justiție elaborează planuri de reducere a anchetelor de fraudă și corupție publică, ceea ce înseamnă că urmărirea penală a funcționarilor dubioși va fi mai dificilă. Reducerile aduse IRS înseamnă că frauda fiscală va fi, de asemenea, mai greu de identificat și urmărit penal. Chiar săptămâna trecută, Departamentul de Justiție a anunțat că va reduce investigațiile privind frauda în domeniul criptomonedelor și va desființa Echipa Națională de Aplicare a Criptomonedelor.

Conflict de interese: cum a beneficiat Elon Musk de rolul său administrativ

Un anume susținător al lui Trump a profitat deja de pe urma acestei noi lumi în care conflictele de interese pur și simplu nu contează. Elon Musk, care nu are alt mandat decât binecuvântarea personală a președintelui, are acum o influență enormă asupra acelorași instituții guvernamentale care au subvenționat și reglementat de mult timp companiile sale. Musk a redus locurile de muncă la National Highway Traffic Safety Administration, agenția federală care supraveghează siguranța auto și investigațiile accidentelor, inclusiv pe cele care implică propria sa companie de vehicule electrice, Tesla. Musk a supravegheat concedierile în masă ale altor agenții de reglementare care au lansat peste 30 de investigații asupra companiilor sale, printre care SpaceX și Neuralink.

În același timp, agențiile guvernamentale importante, inclusiv Administrația Serviciilor Generale și Administrația Federală a Aviației, folosesc sau au în vedere utilizarea Starlink, un produs al SpaceX. Departamentul de Stat plănuia să cumpere Tesla-uri blindate. Un oficial al Departamentului de Comerț, Evan Feinman, a demisionat luna trecută din cauza eforturilor administrației de a folosi Starlink pentru a furniza servicii de bandă largă în mediul rural. „Încălcarea întregii Americi rurale sau a unei părți din mediul rural cu un internet mai prost, astfel încât să-l putem face pe cel mai bogat om din lume și mai bogat este încă o altă parte dintr-un lung șir de trădări din partea Washingtonului”, a spus el. Musk nu încalcă legea și nu trebuie să spună sau să facă nimic pentru a încuraja aceste schimbări. Noul său rol de oligarh principal al Americii înseamnă că tot felul de oameni și agenții se vor închina oricum în fața lui.

Musk a avut, de asemenea, o influență reală asupra politicii externe americane. Dacă vor fi susținute de instanțe, reducerile DOGE către USAID, Institutul SUA pentru Pace și radiodifuzorii străini susținuți de SUA, inclusiv Vocea Americii, toate vor aduce lovituri profunde diplomației americane și soft power, în plus față de daunele pe care le vor face asistenței medicale internaționale și ajutorului umanitar. Sfârșitul difuzării finanțate de americani vor fi în mod particular în beneficiul Chinei, care concurează cu SUA în domeniul narațiunilor și ideilor, precum și al economiei. Este curios că Musk a fost în măsură să ia aceste decizii, toate atât de favorabile pentru soft power chinezesc, deși are relații de afaceri importante în curs de desfășurare în China. „Gigafabrica” sa din Shanghai, deschisă cu împrumuturi de sute de milioane de dolari, a devenit cel mai mare loc de producție al Tesla.

Problema controversată a tarifelor lui Donald Trump

Dar în administrația lui Trump, interesele externe nu sunt mare lucru. Pentru a prezenta unul dintre multele exemple, directorul FBI Kash Patel, în timpul audierilor sale la Senat, a dezvăluit că a acceptat 1 milion până la 5 milioane de dolari în stoc ca plată de la societatea-mamă a Shein, o companie chineză de comerț electronic care a fost acuzată că folosește muncă forțată în lanțul său de aprovizionare. Patel a fost consilier și pentru Grupul Cehoslovac, un conglomerat străin de arme despre care JD Vance, când era încă senator, a spus că are „legături cu cercul interior al președintelui rus Vladimir Putin”. Deși Patel, în noul său rol, va fi responsabil pentru contracararea influenței și operațiunilor de spionaj rusești și chineze, 51 de republicani din Senat l-au confirmat totuși.

Dar acestea sunt doar conflictele de interese despre care știm. Câți oameni au beneficiat săptămâna trecută de pe urma cunoștințelor anticipate că Trump își va schimba poziția cu privire la tarife? Câți alții fac alte pariuri pe bursă pe baza accesului lor la informații guvernamentale? Nu știm răspunsurile, iar Departamentul de Justiție al lui Trump este puțin probabil să vrea să afle. Trăim în întuneric, la fel ca oamenii din alte cleptocrații, iar asta schimbă totu

Într-o administrație care respectă legea, finanțele personale nu ar fi o parte importantă a dezbaterii publice. Dar liderii acestei administrații au decis că legile și normele de comportament care au ținut timp de un secol sau mai mult nu li se aplică. Congresul condus de republicani a decis până acum să nu le pună în aplicare. Acum depinde de mass-media, de organizațiile din exterior și de avertizori să continue să raporteze alunecarea către cleptocrație publicului și instanțelor, pentru a se asigura că legile rămase sunt aplicate.

