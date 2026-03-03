CNN are temeri privind independența sa editorială față de Trump, după ce va fi cumpărat de Paramount Skydance. Precedentul CBS

CBS, un jucător cheie în peisajul audiovizual american, este zdruncinat de schimbări editoriale legate de presiunile intereselor economice care vizează satisfacerea lui Donald Trump, ilustrând erodarea independenţei mass-media de la revenirea republicanului la putere. Acesta este un motiv de îngrijorare pentru redacţia CNN, care urmează să fie achiziţionată de Paramount Skydance, proprietarul CBS din vara anului 2025, prin viitoarea achiziţie a Warner Bros. Discovery, scrie News.ro.

Achiziţia CBS de către Skydance, aprobată în 2025 cu binecuvântarea lui Donald Trump, a coincis într-adevăr cu o serie de decizii favorabile preşedintelui.

Cel mai recent exemplu: blocarea difuzării unui interviu cu un candidat democrat realizat de vedeta Stephen Colbert, care se află în vizorul noii sale conduceri şi un ghimpe în coasta lui Trump.

Acesta este „un alt exemplu tulburător de capitulare a corporaţiilor în faţa campaniei ample a acestei administraţii de cenzură şi control a ceea ce se spune”, a denunţat Anna Gomez, singurul dintre cei trei comisari ai autorităţii de reglementare în telecomunicaţii (FCC) care nu a fost numit de Donald Trump.

La sfârşitul anului 2025, noua conducere a CBS a numit-o pe Bari Weiss, o jurnalistă cunoscută pentru opoziţia sa faţă de ceea ce consideră „woke” sau excesiv de progresist, în funcţia de redactor-şef de ştiri.

Deciziile sale iniţiale au atras critici, cum ar fi decizia blocarea, în decembrie, a difuzării unui reportaj despre consecinţele deportărilor brutale ale migranţilor de către administraţia Trump.

Autorul reportajului a denunţat-o ca fiind o „decizie politică”, înainte ca acesta să fie difuzat în cele din urmă.

Respingând noua direcţie editorială, mulţi au ales să părăsească redacţia CBS, una dintre cele trei mari reţele de televiziune din Statele Unite, alături de NBC şi ABC.

Şi, ca dovadă a unui anumit climat de frică, mai mulţi jurnalişti CBS actuali şi foşti, contactaţi de AFP, au refuzat să comenteze, chiar şi anonim.

Aceste intervenţii editoriale „au ca scop în primul rând câştigarea favorurilor administraţiei Trump în aşteptarea unei potenţiale achiziţii a Warner Bros. Discovery”, a declarat pentru AFP Victor Pickard, economist media la Universitatea din Pennsylvania.

În 2025, compania de producţie Skydance - fondată de fiul miliardarului Larry Ellison, un susţinător fervent al lui Donald Trump - a aprobat achiziţia Paramount, compania-mamă a CBS, de către FCC, condusă de Brendan Carr, un susţinător loial al preşedintelui.

Acordul include promisiunea fără precedent că CBS va aborda prejudecăţile din relatările sale editoriale. Chiar înainte, Paramount a fost de acord să plătească 16 milioane de dolari în urma unui proces intentat de Donald Trump cu privire la reportajele CBS. O „mită mare”, potrivit lui Stephen Colbert.

Dar pentru preşedintele SUA, această achiziţie este „cel mai bun lucru care s-a întâmplat de mult timp pentru o presă liberă şi de calitate”.

Acum CNN are motive de teamă.

Dacă va fi confirmată de FCC, vânzarea Warner Bros. Discovery către Paramount Skydance, care a apărut la sfârşitul săptămânii trecute în urma retragerii Netflix, va oferi proprietarului CBS controlul asupra canalului de ştiri.

De mult timp vizat de Donald Trump pentru poziţiile sale percepute ca progresiste, CNN este bine cunoscut la nivel internaţional, deşi audienţa sa în SUA este mult în urma celei a Fox News.

Acum trebuie „să ne aşteptăm ca familia Ellison să facă cu CNN exact ceea ce a făcut cu CBS: să atace jurnalismul real, să acorde mai mult timp de antenă comentatorilor conservatori şi să alinieze reţeaua mai strâns cu punctele de discuţie ale administraţiei Trump”, afirmă Victor Pickard.

Christopher Terry, de la Universitatea din Minnesota, anticipează o posibilă fuziune între CNN şi CBS, reducând diversitatea editorială a peisajului media american.

Şi mai presus de toate, a declarat el pentru AFP, aprobarea fuziunii dintre grupuri puternice precum Warner Bros. Discovery şi Paramount Skydance va duce la alte manevre similare în sector, necesare „pentru a face faţă” acestui nou gigant.

Profesorul critică concentrarea tot mai mare a grupurilor media din Statele Unite, „acesta este adevăratul pericol”.

