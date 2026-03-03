Live TV

CNN are temeri privind independența sa editorială față de Trump, după ce va fi cumpărat de Paramount Skydance. Precedentul CBS

Data actualizării: Data publicării:
Atlanta,,Ga,,Usa,-,June,14,,2022:,Giant,Cnn,Sign
Sediul CNN. Foto: Shutterstock

CBS, un jucător cheie în peisajul audiovizual american, este zdruncinat de schimbări editoriale legate de presiunile intereselor economice care vizează satisfacerea lui Donald Trump, ilustrând erodarea independenţei mass-media de la revenirea republicanului la putere. Acesta este un motiv de îngrijorare pentru redacţia CNN, care urmează să fie achiziţionată de Paramount Skydance, proprietarul CBS din vara anului 2025, prin viitoarea achiziţie a Warner Bros. Discovery, scrie News.ro.

Achiziţia CBS de către Skydance, aprobată în 2025 cu binecuvântarea lui Donald Trump, a coincis într-adevăr cu o serie de decizii favorabile preşedintelui.

Cel mai recent exemplu: blocarea difuzării unui interviu cu un candidat democrat realizat de vedeta Stephen Colbert, care se află în vizorul noii sale conduceri şi un ghimpe în coasta lui Trump.

Acesta este „un alt exemplu tulburător de capitulare a corporaţiilor în faţa campaniei ample a acestei administraţii de cenzură şi control a ceea ce se spune”, a denunţat Anna Gomez, singurul dintre cei trei comisari ai autorităţii de reglementare în telecomunicaţii (FCC) care nu a fost numit de Donald Trump.

La sfârşitul anului 2025, noua conducere a CBS a numit-o pe Bari Weiss, o jurnalistă cunoscută pentru opoziţia sa faţă de ceea ce consideră „woke” sau excesiv de progresist, în funcţia de redactor-şef de ştiri.

Deciziile sale iniţiale au atras critici, cum ar fi decizia blocarea, în decembrie, a difuzării unui reportaj despre consecinţele deportărilor brutale ale migranţilor de către administraţia Trump.

Autorul reportajului a denunţat-o ca fiind o „decizie politică”, înainte ca acesta să fie difuzat în cele din urmă.

Respingând noua direcţie editorială, mulţi au ales să părăsească redacţia CBS, una dintre cele trei mari reţele de televiziune din Statele Unite, alături de NBC şi ABC.

Şi, ca dovadă a unui anumit climat de frică, mai mulţi jurnalişti CBS actuali şi foşti, contactaţi de AFP, au refuzat să comenteze, chiar şi anonim.

Aceste intervenţii editoriale „au ca scop în primul rând câştigarea favorurilor administraţiei Trump în aşteptarea unei potenţiale achiziţii a Warner Bros. Discovery”, a declarat pentru AFP Victor Pickard, economist media la Universitatea din Pennsylvania.

CNN. News concept photo.
Foto: Profimedia

În 2025, compania de producţie Skydance - fondată de fiul miliardarului Larry Ellison, un susţinător fervent al lui Donald Trump - a aprobat achiziţia Paramount, compania-mamă a CBS, de către FCC, condusă de Brendan Carr, un susţinător loial al preşedintelui.

Acordul include promisiunea fără precedent că CBS va aborda prejudecăţile din relatările sale editoriale. Chiar înainte, Paramount a fost de acord să plătească 16 milioane de dolari în urma unui proces intentat de Donald Trump cu privire la reportajele CBS. O „mită mare”, potrivit lui Stephen Colbert.

Dar pentru preşedintele SUA, această achiziţie este „cel mai bun lucru care s-a întâmplat de mult timp pentru o presă liberă şi de calitate”.

Acum CNN are motive de teamă.

Dacă va fi confirmată de FCC, vânzarea Warner Bros. Discovery către Paramount Skydance, care a apărut la sfârşitul săptămânii trecute în urma retragerii Netflix, va oferi proprietarului CBS controlul asupra canalului de ştiri.

De mult timp vizat de Donald Trump pentru poziţiile sale percepute ca progresiste, CNN este bine cunoscut la nivel internaţional, deşi audienţa sa în SUA este mult în urma celei a Fox News.

Acum trebuie „să ne aşteptăm ca familia Ellison să facă cu CNN exact ceea ce a făcut cu CBS: să atace jurnalismul real, să acorde mai mult timp de antenă comentatorilor conservatori şi să alinieze reţeaua mai strâns cu punctele de discuţie ale administraţiei Trump”, afirmă Victor Pickard.

Christopher Terry, de la Universitatea din Minnesota, anticipează o posibilă fuziune între CNN şi CBS, reducând diversitatea editorială a peisajului media american.

Şi mai presus de toate, a declarat el pentru AFP, aprobarea fuziunii dintre grupuri puternice precum Warner Bros. Discovery şi Paramount Skydance va duce la alte manevre similare în sector, necesare „pentru a face faţă” acestui nou gigant.

Profesorul critică concentrarea tot mai mare a grupurilor media din Statele Unite, „acesta este adevăratul pericol”.

Citește și:

ANALIZĂ „Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană

Citește mai mult la: Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump susține că Statele Unite au suficiente arme pentru a lupta „la nesfârșit”: „Rezervă practic nelimitată”
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baqaei. Foto Profimedia
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război”
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear iranian de la Natanz. Iranul amenință statele europene
Dmitri Medvedev
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer.
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Războiul în Orientul Mijlociu escaladează: Qatarul, a treia țară care...
pompa de benzina
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul...
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă...
Ultimele știri
România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei
Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile...
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...