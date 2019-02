CNN: Jeff Bezos, trădat de apropiați. Cine a dezvăluit în presă relația extraconjugală cu Lauren Sanchez

Fratele fostei prezentatoare Fox News Laura Sanchez a fost cel care a vorbit cu National Enquirer și a dezvăluit relația extraconjugală pe care sora lui o avea cu cel mai bogat om din lume, miliardarul Jeff Bezos, scrie CNN, care citează două surse.

Jeff Bezos și soția lui, MacKenzie, au anunțat că divorțează | Foto: Guliver/Getty Images

Misterioasa sursă a tabloidului National Enquirer a făcut subiectul mai multor materiale, săptămâna trecută, în presa de peste Ocean. Bezos a comandat o anchetă în acest scandal și cum au ajuns detalii din viața lui intimă în presă. Persoana care se ocupă de această anchetă a declarat că tabloidul, apropiat de președintele american Donald Trump, ar fi avut motivații politice în a-l ataca pe Jeff Bezos. CEO-ul Amazon a fost, de altfel, ținta mai multor atacuri ale președintelui Trump și este patronul prestigioasei publicații The Washington Post, cotidian critic la adresa politicilor de la Casa Albă.

Jeff Bezos a scris și o postare pe blogul Medium, săptămâna trecută, în care a acuzat tentative de șantaj din partea companiei-mama National Enquirer și a sugerat că fie Trump, fie Arabia Saudită s-ar afla în spatele scandalului. Sau, spune miliardarul, tabloidul a acționat din proprie inițiativă, pentru a le face o favoare.

De atunci, alte două organizații de presă au scris că Michael Sanchez, fratele lui Lauren Sanchez, a fost sursa inițială a National Enquirer. Una dintre acestea este The Daily Beast, care cita, duminică, surse din American Media Inc. (AMI), compania care deține tabloidul. Marți, The Associated Press scria că și ancheta lui Bezos a ajuns la aceeași concluzie: Michael Sanchez a „scăpat” în presă mesaje pe care miliardarul și Lauren Sanchez le-au schimbat.

Miercuri, CNN l-a contactat pe Sanchez, pentru un comentariu oficial pe această temă, dar bărbatul a refuzat să ofere declarații. Pentru The Washington Post, acesta a negat că ar fi avut vreo legătură cu articolul publicat de National Enquirer, în timp ce, pentru The New York Post, a spus că este sub demnitatea lui să răspundă unei astfel de acuzații.

CNN a contactat, miercuri, și un reprezentant AMI, însă compania a refuzat să facă vreun comentariu despre sursele materialului apărut în tabloidul pe care îl deține.

Cât despre implicarea lui Donald Trump sau a Arabiei Saudite în această poveste - acuzațiile lui Jeff Bezos nu au putut fi, cel puțin până acum, dovedite.

