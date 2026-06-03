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Foto Cocaină la capătul tunelului: Un pasaj subteran folosit pentru traficul de droguri, descoperit între California şi Mexic

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droguri capturate de politisti americani
Droguri capturate de polițiști americani. Foto: Profimedia

Lung de şase sute de metri, dotat cu electricitate, ventilaţie şi un sistem de şine pentru transportul drogurilor: un vast tunel utilizat pentru a trece peste 45 de milioane de dolari în cocaină a fost descoperit la graniţa dintre California şi Mexic, au anunţat autorităţile americane, scrie AFP.

Săpat la aproape 17 metri sub pământ, acest pasaj subteran avea pereţi întăriţi şi dispunea de un lift hidraulic pentru acces, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiţie publicat luni.

Acesta făcea legătura între oraşul mexican Tijuana şi un depozit din cartierul Otay Mesa din San Diego, care se învecinează cu zidul de frontieră ce separă Statele Unite de Mexic.

Desfăşurată între lunile decembrie şi mai, ancheta a dus la confiscarea a peste o tonă de cocaină care ar fi tranzitat prin acest tunel şi la arestarea a patru traficanţi.

„Pentru aceşti inculpaţi, la capătul tunelului nu a fost lumina. Au fost girofaruri şi sirene”, a comentat procurorul federal american Adam Gordon, citat în comunicat.

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Imagine din tunelul folosit de traficanții de droguri. Foto: Profimedia

„Această anchetă şi această captură dau o lovitură semnificativă cartelului Jalisco Nueva Generacion”, a adăugat Justin De La Torre, şeful patrulei poliţiei de frontieră pentru sectorul San Diego.

Autorităţile au insistat asupra caracterului sofisticat al acestui tunel deosebit de bine construit. Înregistrări video publicate de Departamentul de Justiţie arată scările pasajului subteran, dotate cu trepte bine definite între pereţii de piatră.

Traficul de droguri pe cale subterană între Statele Unite şi Mexic este o practică veche, utilizată de mult timp de către carteluri.

Din 1993, în sudul Californiei au fost descoperite 99 de tuneluri subterane, potrivit Departamentului de Justiţie. Cea mai recentă dezmembrare a unei astfel de reţele a avut loc în 2022, reaminteşte AFP, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

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