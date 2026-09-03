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Comentariile lui JD Vance despre sfârșitul lumii și Anticrist sunt „convingeri larg raspândite”, spune un amic al vicepreședintelui SUA

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Vicepreședintele SUA, J D Vance Foto: Profimedia
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Declarațiile recente ale vicepreședintelui SUA, JD Vance, despre Anticrist și „sfârșitul lumii” reprezintă o „convingere foarte, foarte răspândită”, afirmă unul dintre prietenii săi, potrivit BBC. Vance a vorbit recent despre convingerile sale religioase în timp ce răspundea la o întrebare adresată într-un podcast creștin. El a spus că „nu ar fi șocat dacă Anticristul ar fi printre noi” și a speculat dacă sfârșitul lumii ar fi aproape.

Prietenul său, Rod Dreher, un scriitor conservator, a respins orice sugestie că aceste comentarii i-ar putea aduce prejudicii vicepreședintelui. El a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC: „Majoritatea americanilor care sunt înclinați să voteze cu republicanii cred deja aceste lucruri.”

În comentariile sale din cadrul podcastului, Vance a precizat, de asemenea, că astfel de gânduri nu îl preocupă.

În creștinism, expresia „sfârșitul timpurilor” se referă la teoriile despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lumii. Multe biserici cred că Dumnezeu are un plan divin pentru sfârșitul tuturor lucrurilor.

În același timp, Anticristul este considerat dușmanul lui Dumnezeu, care apare în faza finală a existenței lumii și preia controlul asupra ei.

Vance, care s-a convertit la catolicism la maturitate, a reflectat asupra acestor subiecte în cadrul unei discuții recente din cadrul unui podcast cu Bryce Crawford, un podcaster creștin din SUA.

„Dacă cred că ne aflăm în vremurile de pe urmă? Nu știu”, a spus el ca răspuns la o întrebare a lui Crawford pe această temă. „Și cred că probabil nu îmi face bine din punct de vedere spiritual să mă concentrez prea mult asupra acestui lucru, pentru că sunt, să zicem, lucruri pe care trebuie să le fac.

„Trebuie să fiu bun cu soția mea. Trebuie să fiu bun cu copiii mei. Trebuie să fiu cel mai bun lider posibil pentru Statele Unite ale Americii.”

Vicepreședintele a continuat spunând: „Cred că există, să zicem, aspecte ale lumii care mă fac să mă simt, să zicem, deloc șocat dacă Anticristul ar umbla printre noi.”

Dar Vance a reiterat că este preocupat de funcția sa de vicepreședinte, explicând: „Ceea ce încerc să fac este să mă concentrez pe a îndeplini cât mai mult din lucrarea lui Dumnezeu în acest moment.”

Reacționând la comentariile lui Vance despre Anticrist, Dreher a spus: „Acest lucru ar putea părea o nebunie pentru cineva care nu aparține religiei creștine, dar este o credință foarte, foarte răspândită în cadrul creștinismului.”

El a spus că prietenul său reflecta pur și simplu faptul că lumea părea să o ia „razna” din cauza dezvoltării rapide a inteligenței artificiale și a conflictelor în curs.

Dreher, care a fost prezent când Vance a fost primit în Biserica Catolică, a spus că Ronald Reagan a făcut comentarii similare când era președinte al SUA și că acest lucru era considerat „perfect normal” de către alegătorii săi.

Vance s-a convertit la catolicism în 2019, pe atunci având în jur de 35 de ani, și a descris modul în care Biserica a rezoneat cu valorile sale familiale și sociale, precum și cu orientarea sa politică conservatoare.

De când a devenit vicepreședinte, el a avut ocazional divergențe cu papa Leon și cu predecesorul său, papa Francisc, pe teme precum politica de imigrație a administrației Trump.

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Editor : B.E.

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