Producătorul chinez de echipamente de telecomunicaţii Huawei a fost condamnat marţi de un juriu din New York, în cadrul unui proces penal de mare vizibilitate în SUA, sub acuzaţia că a indus în eroare băncile cu privire la activitatea sa din Iran şi că a furat secrete comerciale de la companii americane, relatează Reuters.

Verdictul a fost pronunţat într-un dosar penal care a început în 2018, iar în anul următor guvernul SUA a inclus Huawei pe o listă neagră comercială care îi restricţiona accesul la tehnologia americană, pe fondul îngrijorărilor americane că Huawei ar reprezenta un risc pentru securitatea naţională.

Juraţii de la tribunalul federal din Brooklyn au găsit compania Huawei vinovată pentru 10 dintre cele 12 capete de acuzare cu care se confrunta, inclusiv fraudă bancară, fraudă electronică, încălcarea sancţiunilor şi conspiraţie în vederea furtului de secrete comerciale. Juriul a achitat, în schimb, compania Huawei de acuzaţiile de conspiraţie în vederea obstrucţionării justiţiei şi de conspiraţie în scopul extorcării, acuzaţie care susţinea că Huawei ar fi acţionat ca o organizaţie criminală.

Procesul a durat mai mult de două luni, procurorii chemând peste 60 de martori, iar apărarea ⁠15.

Nu a fost clar de la început ce sancţiuni va primi Huawei atunci când judecătoarea federală Ann Donnelly va pronunţa sentinţa, pe 14 septembrie 2027.

Articole Reuters din 2012 şi 2013 au contribuit la dezvăluirea activităţilor Huawei în Iran şi au fost discutate în timpul procesului. „După ce mass-media a început să pună la îndoială operaţiunile Huawei în Iran, la fel au făcut şi băncile cu care colabora Huawei”, le-a spus procurorul Meredith Arfa juraţilor în timpul pledoariilor finale din acest caz, care au avut loc săptămâna trecută.

Brian Heberlig, avocat al Huawei, a declarat că firma este dezamăgită de condamnările primite, dar a afirmat că achitarea în ceea ce priveşte acuzaţia de conspiraţie în scopul extorcării a confirmat „cultura sa de conformitate de bună-credinţă”.

„Ne aşteptăm cu siguranţă să facem apel”, a declarat Heberlig reporterilor.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Brooklyn, care a instrumentat cazul, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Nici Casa Albă, nici Ambasada Chinei la Washington nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii privind verdictul.

Întrebat cât ar putea fi nevoită să plătească compania sub formă de amenzi, Heberlig a spus că este prematur să comenteze, dar a adăugat că achitarea de acuzaţia de conspiraţie în scopul comiterii de acte de extorcare ar putea face o diferenţă semnificativă.

Experţii au estimat că acest caz nu a afectat activitatea Huawei, întrucât compania s-a diversificat şi a devenit un actor-cheie în eforturile Chinei de a promova inteligenţa artificială.

Fiica fondatorului, reţinută

În decembrie 2018, Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei şi fiica fondatorului companiei, a fost reţinută în Canada în baza unui mandat emis de SUA, ceea ce a declanşat o criză diplomatică între Statele Unite, China şi Canada.

Meng fusese pusă sub acuzare în secret în SUA pentru că ar fi indus în eroare un bancher de la HSBC cu privire la activitatea Huawei în Iran, astfel încât compania să poată transfera dolari în şi din Iran, încălcând sancţiunile americane. Meng s-a opus extrădării în SUA timp de aproape trei ani, înainte de a încheia un acord de urmărire penală amânată şi de a se întoarce acasă, în China, unde a fost întâmpinată ca o eroină. Acuzaţiile împotriva ei au fost retrase.

Meng nu a depus mărturie la proces, deşi un bancher de la HSBC cu care s-a întâlnit în 2013 a depus mărturie.

Rechizitoriul din 2018 susţinea că Huawei a indus în eroare băncile HSBC, Standard Chartered şi BNP Paribas cu privire la tranzacţiile sale comerciale din Iran. Procurorii au adăugat noi acuzaţii în 2020, inclusiv faptul că Huawei ar fi conspirat pentru a fura secrete comerciale de la companii tehnologice americane pe parcursul a două decenii.

Secrete tehnologice furate

În timpul procesului, procurorii au încercat să demonstreze că Huawei a furat codul sursă de la Cisco Systems pentru routerele sale, a furat tehnologia de antene a companiei de telecomunicaţii fără fir Quintel şi a angajat un profesor pentru a obţine acces la o placă de circuit dezvoltată de compania de semiconductori CNEX.

Juraţii au vizionat un videoclip care, potrivit procurorilor, arăta un angajat al Huawei strecurând o piesă dintr-un robot de testare al T-Mobile în rucsacul său şi au aflat despre un inginer al Huawei care s-a furişat într-un stand Fujitsu la un târg comercial pentru a fotografia un dispozitiv.

Procurorii au prezentat juraţilor o declaraţie ataşată acordului de urmărire penală amânată al lui Meng, în care aceasta recunoştea că firma a desfăşurat activităţi comerciale ilegale în Iran.

Apărarea a susţinut că HSBC şi celelalte bănci ştiau despre activitatea Huawei în Iran şi se aflau în competiţie pentru a obţine contracte cu Huawei.

În pledoaria sa finală, Heberlig i-a acuzat pe procurori că au „ales cu grijă” câteva incidente disparate pentru a-şi susţine afirmaţia referitoare la o conspiraţie de 20 de ani. Heberlig a afirmat că Huawei a reuşit datorită „muncii asidue, inovaţiei şi investiţiilor în cercetare şi dezvoltare”.

Compania are peste 200.000 de angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în aproximativ 170 de ţări.

Editor : A.C.