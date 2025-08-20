Live TV

Compararea regiunii Donețk cu Florida a lasat o impresie puternică asupra lui Trump (FT)

Data publicării:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Președintele american, Donald Trump, alături de liderii europeni. Sursa Profimedia

Volodimir Zelenski și liderii europeni au comparat transferul unei părți din regiunea Donețk către Rusia cu renunțarea SUA la o parte din Florida. Această analogie a lăsat o impresie puternică asupra președintelui american Trump în timpul discuțiilor de la Casa Albă, luni, 18 august, scrie The Financial Times.

Una dintre piedicile în negocierile de pace este cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul din regiunile Donețk și Luhansk în schimbul înghețării liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijia. Cu toate acestea, Kievul insistă că nu va ceda niciun teritoriu.

După cum au declarat două surse familiarizate cu această chestiune, la o întâlnire la Casa Albă, luni, Zelenski și liderii europeni au comparat cedarea restului regiunii Donețk cu renunțarea lui Trump la estul Floridei, statul în care se află proprietatea Mar-a-Lago a liderului american.

Sursele au adăugat că această analogie a lăsat o impresie puternică asupra președintelui SUA.

 

Editor : Sebastian Eduard

