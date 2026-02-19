Live TV

Video Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile

A U.S. Marine Corps AH-1Z Viper with Marine Light Attack Helicopter Squadron 169, Marine Aircraft Group 39, 3rd Marine Aircraft Wing (MAW), flies near the USS Michael Monsoor (DDG 1001), a Zumwalt-class destroyer, prior to conducting a flight deck landing
SUA dețin deja două distrugătoare stealth din clasa Zumwalt. În total au fost construite trei astfel de nave de război. Foto: Profimedia Images
Statele Unite au trimis 13 nave de război și o flotă numeroasă de avioane în Orientul Mijlociu, iar un al doilea portavion se află în drum spre această regiune, pregătind terenul pentru o potențială confruntare militară cu Iranul, la mai puțin de un an după ce președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra instalațiilor nucleare ale acestei țări, arată France24.

Consolidarea masivă a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, inclusiv nave de război, avioane de vânătoare și avioane de realimentare, pune bazele unei campanii potențial susținute împotriva Iranului – în cazul în care președintele Donald Trump va da ordinul.

Trump – care a ordonat atacuri asupra Iranului anul trecut – a amenințat în repetate rânduri Teheranul cu noi acțiuni militare dacă negocierile în curs nu vor duce la înlocuirea acordului nuclear pe care președintele american l-a rupt în 2018, în timpul primului său mandat.

CNN și CBS au raportat miercuri că armata americană va fi gata să lanseze atacuri împotriva Iranului încă din acest weekend, deși Trump nu ar fi luat încă o decizie finală.

Prezența „unei puteri de foc atât de mari în regiune creează un impuls propriu”, a declarat Susan Ziadeh, consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Uneori, acest impuls este puțin greu de frânat și de spus: gata, nu mai facem nimic”, a declarat Ziadeh în cadrul unei mese rotunde miercuri.

13 nave de război

Washingtonul are în prezent 13 nave de război în Orientul Mijlociu: un portavion – USS Abraham Lincoln – nouă distrugătoare și trei nave de luptă litorale, iar altele sunt pe drum, potrivit unui oficial american.

USS Gerald R. Ford – cel mai mare portavion din lume – se află în prezent în Oceanul Atlantic, în drum spre Orientul Mijlociu, după ce Trump a ordonat acest lucru la începutul lunii. Este însoțit de trei distrugătoare.

Este rar ca în Orientul Mijlociu să se afle două portavioane americane – care transportă zeci de avioane de luptă și au la bord mii de marinari.

Statele Unite aveau două dintre aceste nave de război uriașe în regiune în iunie anul trecut, când au vizat trei instalații nucleare iraniene în timpul campaniei de 12 zile de atacuri ale Israelului asupra Iranului.

Flotă puternică de avioane de luptă

Statele Unite au trimis, de asemenea, o flotă numeroasă de aeronave în Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor din surse deschise publicate pe X și pe site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Printre acestea se numără avioane de vânătoare stealth F-22 Raptor, avioane de luptă F-15 și F-16 și avioane de realimentare aeriană KC-135, necesare pentru susținerea operațiunilor.

Miercuri, Flightradar24 a arătat mai multe avioane KC-135 zburând în apropierea sau în Orientul Mijlociu, precum și avioane de avertizare și control aerian E3 Sentry și avioane de marfă care operau în regiune.

Proteste, amenințări, discuții

Trump a ordonat trimiterea navei Lincoln în Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul reprima protestele care au fost inițial motivate de nemulțumiri economice, dar care s-au transformat într-o mișcare de masă împotriva republicii islamice.

Conducerea clericală care a preluat puterea după revoluția islamică din 1979 a răspuns la demonstrații cu forță letală și s-a menținut la putere, mulți oponenți ai sistemului considerând intervenția externă ca fiind cel mai probabil motor al schimbării.

Trump a avertizat în repetate rânduri Iranul că, dacă va ucide protestatari, Statele Unite vor interveni militar și i-a încurajat pe iranieni să preia instituțiile statului, spunând că „ajutorul este pe drum”.

Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend: „Există motive pentru a justifica o astfel de operațiune”

El a renunțat la ordinul de atac în luna trecută, afirmând că Teheranul a suspendat peste 800 de execuții sub presiunea Washingtonului, dar de atunci a reînnoit amenințările împotriva Iranului.

Oficialii americani și iranieni au purtat marți discuții la Geneva cu scopul de a evita intervenția militară a SUA, Iranul afirmând ulterior că au convenit asupra „principiilor directoare” pentru un acord.

Însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că, deși s-au înregistrat „unele progrese”, cele două părți sunt „încă foarte departe una de alta în privința unor chestiuni”.

Leavitt a mai spus jurnaliștilor că există „multe motive și argumente care ar putea justifica un atac împotriva Iranului”, adăugând: „Iranul ar fi foarte înțelept să încheie un acord”.

