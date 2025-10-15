Live TV

„Condamnare la moarte financiară”. Conspiraționistul Alex Jones trebuie să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari în cazul Sandy Hook

Data publicării:
Alex Jones
Alex Jones. Foto: Reuters
Din articol
Călin Georgescu, printre invitații controversați ai lui Alex Jones

Complotistul american Alex Jones este obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la școala Sandy Hook, pe care el l-a negat, după ce a pierdut, marți, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA. Conspiraționistul, care are un public numeros în SUA, l-a avut ca invitat în una dintre emisiunile sale și pe Călin Georgescu, în luna ianuarie.

Instanța supremă nu și-a motivat decizia de a respinge recursul lui Jones, care a denunțat o „condamnare la moarte financiară” și a afirmat că această sumă nu va putea fi plătită niciodată, notează Agerpres.

Alex Jones, proprietarul site-ului de internet Infowars și promotor al unei teorii a conspirației, a susținut că uciderea celor 26 de elevi din clasele mici și membri ai personalului școlii a fost o înscenare cu actori, pusă la cale de cei care doresc interzicerea armelor de foc în Statele Unite.

Teoria conspirației promovată de el a câștigat mulți adepți pe internet, iar ulterior, prin firma sa Free Speech Systems, Jones a atacat timp de aproape un deceniu familiile îndoliate.

În 2022, Jones s-a declarat în faliment personal și a cerut lichidarea Free Speech Systems, cu sediul în sudul Texasului. În iunie 2024, un judecător din Texas a aprobat lichidarea activelor sale personale, estimate la circa 9 milioane de dolari, pentru a-i permite să înceapă să despăgubească familiile.

Călin Georgescu, printre invitații controversați ai lui Alex Jones

Printre figurile controversate intervievate de Alex Jones se numără și Călin Georgescu, care a declarat, în cadrul unui talk-show, că Uniunea Europeană reprezintă „brațul politic al globalismului”, în vreme ce NATO este „brațul militar” al globalismului.

În aceeași emisiune, Georgescu a adăugat că ONU este o instituție „aproape de colaps”, controlată de „oligarhi”, care face „ce zice FMI” (Fondul Monetar Internațional).

Georgescu i-a spus lui conspiraționistului american că alegerile din România au fost anulate după ce „ei” (termen des folosit pentru „globaliști” și „oligarhi” în cadrul dialogului cu Alex Jones) s-au temut că el va putea aduce „pacea în Ucraina”.

Reamintim că Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Unul dintre acestea este construit în jurul acuzațiilor de propagandă legionară, iar celălalt vizează acuzații legate de tentativă la lovitură de stat.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
Elicopter
Black Hawk a fost reinventat. Pe structura sa s-a construit o dronă...
Poliția Română
Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi...
Ultimele știri
Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc”
Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European
Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institut de stat
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil”
ludovic orban si klaus iohannis
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă decizie” luată de Klaus Iohannis
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A executat din nou, public, salutul legionar”
calin georgescu la tribunal
Traian Băsescu: Anularea alegerilor a fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...