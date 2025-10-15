„Condamnare la moarte financiară”. Conspiraționistul Alex Jones trebuie să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari în cazul Sandy Hook

Complotistul american Alex Jones este obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la școala Sandy Hook, pe care el l-a negat, după ce a pierdut, marți, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA. Conspiraționistul, care are un public numeros în SUA, l-a avut ca invitat în una dintre emisiunile sale și pe Călin Georgescu, în luna ianuarie.

Instanța supremă nu și-a motivat decizia de a respinge recursul lui Jones, care a denunțat o „condamnare la moarte financiară” și a afirmat că această sumă nu va putea fi plătită niciodată, notează Agerpres.

Alex Jones, proprietarul site-ului de internet Infowars și promotor al unei teorii a conspirației, a susținut că uciderea celor 26 de elevi din clasele mici și membri ai personalului școlii a fost o înscenare cu actori, pusă la cale de cei care doresc interzicerea armelor de foc în Statele Unite.

Teoria conspirației promovată de el a câștigat mulți adepți pe internet, iar ulterior, prin firma sa Free Speech Systems, Jones a atacat timp de aproape un deceniu familiile îndoliate.

În 2022, Jones s-a declarat în faliment personal și a cerut lichidarea Free Speech Systems, cu sediul în sudul Texasului. În iunie 2024, un judecător din Texas a aprobat lichidarea activelor sale personale, estimate la circa 9 milioane de dolari, pentru a-i permite să înceapă să despăgubească familiile.

Călin Georgescu, printre invitații controversați ai lui Alex Jones

Printre figurile controversate intervievate de Alex Jones se numără și Călin Georgescu, care a declarat, în cadrul unui talk-show, că Uniunea Europeană reprezintă „brațul politic al globalismului”, în vreme ce NATO este „brațul militar” al globalismului.

În aceeași emisiune, Georgescu a adăugat că ONU este o instituție „aproape de colaps”, controlată de „oligarhi”, care face „ce zice FMI” (Fondul Monetar Internațional).

Georgescu i-a spus lui conspiraționistului american că alegerile din România au fost anulate după ce „ei” (termen des folosit pentru „globaliști” și „oligarhi” în cadrul dialogului cu Alex Jones) s-au temut că el va putea aduce „pacea în Ucraina”.

Reamintim că Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Unul dintre acestea este construit în jurul acuzațiilor de propagandă legionară, iar celălalt vizează acuzații legate de tentativă la lovitură de stat.

Editor : Ș.R.