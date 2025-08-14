Live TV

Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei. Ce le-a spus președintele SUA liderilor europeni

Data publicării:
Donald Trump arată cu degetul
Capitalele europene vor ca Trump să promită continuarea sprijinului militar pentru Kiev, dar se tem că Trump își dorește un acord de pace care ar lăsa Ucraina și restul Europei vulnerabile în fața unor viitoare agresiuni militare din partea Rusiei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Problema delicată a furnizării armelor către Ucraina

Preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni şi ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina, dar cu anumite condiţii, au declarat pentru Politico trei persoane familiarizate cu discuţiile. Una dintre aceste persoane, un oficial britanic, a punctat faptul că Trump nu a specificat clar ce înţelege prin garanţii de securitate şi a discutat doar conceptul mai larg. Președintele american a ținut să sublinieze, în acest context, că SUA nu vor continua să furnizeze arme sau trupe direct Ucrainei, deşi va vinde arme Europei pentru a fi utilizate de către Kiev.

Discuţia a avut loc în cadrul reuniunii virtuale organizate miercuri de Germania, cu scopul de a coordona poziţiile americane şi europene înainte de summitul de vineri al lui Trump cu Vladimir Putin.

Cele trei persoane - un diplomat european, un oficial britanic şi o persoană informată despre discuţie - au afirmat că SUA sunt dispuse să joace un anumit rol în furnizarea către Kiev a mijloacelor necesare pentru a descuraja viitoare agresiuni ruseşti, în cazul în care se ajunge la un acord de încetare a focului.

Persoana informată despre convorbire a declarat că Trump a spus că îşi va asuma un astfel de angajament numai dacă efortul nu face parte din NATO.

Anterior acestor dezvăluiri, făcute de către presa americană, președintele francez, Emmanuel Macron, anunța că Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție.

Deschiderea lui Trump faţă de astfel de garanţii - o cerinţă cheie atât din partea Ucrainei, cât şi din partea Europei - ar ajuta la explicarea optimismului prudent exprimat de oficialii europeni după convorbirea de miercuri şi înainte de întâlnirea de vineri, arată Politico. Trump nu a specificat ce înţelege prin garanţii de securitate şi a discutat doar conceptul mai larg, a declarat persoana informată despre convorbire.

Președintele american recunoaşte că o garanţie de securitate americană trebuie să facă parte dintr-un acord final şi consideră că SUA au un rol în acest sens, a declarat oficialul britanic.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la deschiderea lui Trump faţă de un rol american în garanţiile de securitate, menţionează Politico.

Problema delicată a furnizării armelor către Ucraina

Indiferent care ar fi garanţiile de securitate, Trump a precizat că SUA nu vor continua să furnizeze arme sau trupe direct Ucrainei, deşi va vinde arme Europei pentru a fi utilizate de Kiev. De asemenea, este probabil ca aceste garanţii să fie limitate, ceea ce va dezamăgi cu siguranţă susţinătorii Ucrainei, care doresc asigurări mai solide din partea SUA pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou Ucraina odată ce luptele vor înceta, notează Politico.

Deşi oficialii europeni şi ucraineni consideră că Trump a ţinut cont de sfaturile lor şi caută un armistiţiu, sunt precauţi în privinţa a ceea ce se va întâmpla când Trump şi Putin vor rămâne singuri, față în față, vineri, în Alaska.

Europa a încercat să ia măsuri pentru garanţii de securitate fără SUA, cum ar fi formarea unei coaliţii de forţe terestre dispuse să ajute la apărarea unui eventual acord de pace, însă aceasta doreşte sprijinul american pentru aceste eforturi.

Trump s-a opus asistenţei militare letale pentru Kiev. Deşi SUA nu mai trimit direct arme, el a permis recent Europei să achiziţioneze armament american pentru a-l trimite în Ucraina - o măsură care, potrivit administraţiei sale, a exercitat presiuni suplimentare asupra Moscovei şi l-a convins pe Putin să se aşeze la masa negocierilor.

