Administraţia Trump a ameninţat că îl va pune sub acuzare pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în faţa Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcţie al Fed, o acţiune pe care Powell a numit-o „pretext” pentru a câştiga mai multă influenţă asupra băncii centrale şi a politicii monetare, relatează Reuters.

Eforturile îndelungate ale preşedintelui Donald Trump de a obţine un control mai mare asupra Fed au avut consecinţe imediate, senatorul republican Thom Tillis, membru al Comitetului bancar al Senatului care examinează candidaţii prezidenţiali pentru Fed, afirmând într-un comunicat pe X că ameninţarea cu punerea sub acuzare pune sub semnul întrebării „independenţa şi credibilitatea” Departamentului Justiţiei.

Tillis a declarat că se va opune oricăror candidaţi propuşi de Trump pentru Fed, inclusiv viitoarei alegeri a preşedintelui pentru un nou preşedinte, „până când această chestiune juridică va fi complet rezolvată”.

Powell a vorbit duminică seară despre citaţiile şi ameninţările primite.

„Vineri, Departamentul de Justiţie a înaintat Rezervei Federale citaţii din partea marelui juriu, ameninţând cu punerea sub acuzare penală în legătură cu mărturia mea din faţa Comitetului Senatului pentru Bănci din iunie anul trecut”, a declarat Powell. „Am un profund respect pentru statul de drept şi pentru responsabilitatea în democraţia noastră. Nimeni – şi cu siguranţă nu preşedintele Rezervei Federale – nu este mai presus de lege. Dar această acţiune fără precedent ar trebui privită în contextul mai larg al ameninţărilor administraţiei şi al presiunii continue” pentru scăderea ratelor dobânzilor şi, în sens mai larg, pentru un cuvânt mai greu de spus asupra Fed, a spus el.

„Această nouă ameninţare nu are legătură cu mărturia mea din iunie anul trecut sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale. Nu are legătură cu rolul de supraveghere al Congresului... Acestea sunt pretexte. Ameninţarea cu acuzaţii penale este o consecinţă a faptului că Rezerva Federală stabileşte ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a noastră a ceea ce va servi interesului public, mai degrabă decât să urmărească interesele președintelui”.

Declarații controversate

Trump a declarat duminică pentru NBC News că nu are cunoştinţă despre acţiunile Departamentului de Justiţie. „Nu ştiu nimic despre asta, dar cu siguranţă nu se pricepe prea bine la Fed şi nu se pricepe prea bine la construirea de clădiri”, a spus Trump.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie a refuzat să comenteze cazul, dar a adăugat: „Procurorul general le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să acorde prioritate investigării oricărui abuz al banilor contribuabililor.”

Trump a cerut Fed să reducă drastic ratele dobânzilor de la preluarea mandatului, acuzând politica acesteia că frânează economia şi luând în considerare concedierea lui Powell, în ciuda protecţiei legale care aparent îl protejează pe preşedintele Fed de demitere. De asemenea, el încearcă să o concedieze pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook, într-un caz care este în prezent în curs de judecare la Curtea Supremă.

Independenţa băncilor centrale, cel puţin în ceea ce priveşte stabilirea ratelor dobânzilor pentru a controla inflaţia, este considerată un principiu central al unei politici economice solide, izolând factorii de decizie monetară de considerentele politice pe termen scurt şi permiţându-le să se concentreze pe eforturile pe termen lung de menţinere a preţurilor relativ stabile.

Anchetarea lui Powell „este un moment negativ în preşedinţia lui Trump şi un moment negativ în istoria băncilor centrale din America”, a declarat Peter Conti-Brown, istoric al Fed la Universitatea din Pennsylvania. „Congresul nu a conceput Fed pentru a reflecta fluctuaţiile zilnice ale preşedintelui, iar deoarece Fed a respins eforturile preşedintelui Trump de a o demite, acesta lansează toată greutatea dreptului penal american împotriva preşedintelui său.”

Pieţele financiare au reflectat puţine schimbări în aşteptările pe termen scurt privind politica Fed, chiar şi după încheierea mandatului lui Powell în funcţia de preşedinte în luna mai, contractele futures pe rate continuând să preconizeze două reduceri ale ratei în acest an.

Dolarul a scăzut, iar contractele futures pe acţiuni americane au înregistrat o scădere în urma ultimelor ştiri, dar mişcările au fost relativ modeste până în prezent.

Ultimele acțiuni ale administrației Trump, punct de cotitură?

Citaţiile şi declaraţia lui Powell marchează o schimbare radicală în lupta de lungă durată dintre Trump şi Powell. Trump l-a promovat pe Powell în funcţia de preşedinte în timpul primului său mandat, dar s-a supărat repede pe el şi şi-a exprimat clar opiniile printr-o serie de mustrări şi ameninţări.

Powell, la rândul său, a evitat în mare măsură să comenteze acţiunile sau declaraţiile preşedintelui, recunoscând în schimb că directorii executivi îşi exprimă adesea opiniile cu privire la o varietate de probleme şi promiţând, aşa cum a făcut-o în declaraţia de duminică, să „continue să îndeplinească sarcinile pentru care a fost confirmat de Senat”.

Cu toate acestea, ultimele măsuri luate de administraţia Trump, la câteva luni de la sfârşitul mandatului lui Powell în funcţia de preşedinte, în luna mai, par să fi marcat un punct de cotitură, Powell acuzând direct administraţia că foloseşte sistemul juridic pentru a încerca să-şi atingă obiectivul de a determina Fed să scadă ratele dobânzilor mai mult şi mai repede decât consideră adecvat organismul central al băncii centrale, format din 19 decidenţi politici, anunță Reuters.

Deşi mandatul lui Powell în funcţia de preşedinte se încheie în mai, el are dreptul să continue în consiliul Fed până la 31 ianuarie 2028, privând preşedintele de o numire suplimentară în Fed – care ar fi a patra pentru Trump în consiliul format din şapte membri – până aproape de sfârşitul mandatului său.

La începutul anului trecut, Casa Albă a început să critice renovarea în valoare de 2,5 miliarde de dolari a două clădiri ale Fed din Washington, descriind-o ca fiind excesiv de costisitoare şi ostentativă.

Unii analişti au numit-o la momentul respectiv un pretext pentru campania de presiune a administraţiei Trump pentru scăderea ratelor dobânzilor, dar Powell nu a făcut acest lucru. În schimb, preşedintele Fed a publicat explicaţii detaliate despre lucrări pe site-ul băncii centrale şi a trimis scrisori membrilor administraţiei Trump, oferindu-le informaţii contextuale.

În iunie, când Powell a prezentat în faţa Congresului declaraţia sa semestrială obişnuită privind politica monetară, a fost întrebat în repetate rânduri despre lucrări, pe care le-a explicat ca fiind necesare pentru modernizarea infrastructurii învechite. În iulie, Trump a făcut o vizită prezidenţială rară la faţa locului, iar Powell i-a făcut un tur al clădirii.

