Consilierii președintelui american Donald Trump se tem că războiul din Iran s-ar putea transforma într-o situație de lungă durată, „asemănătoare Războiului Rece”, fără perspective imediate de încheiere. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a intrat în a opta săptămână și, deși ambele părți se află în negocieri, iar bombardamentele asupra Iranului au încetat pentru moment, este puțin probabil ca președintele să accepte ultima propunere a Teheranului de a-l încheia. Oficialii au declarat pentru Axios că se tem că SUA ar putea fi antrenate într-un „conflict înghețat, fără război și fără acord”, anunță The Independent.

La începutul războiului, Trump a promis că SUA nu vor fi târâte într-un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu. Dar, având în vedere cea mai mare prezență a forțelor militare americane în regiune de la invazia Irakului din 2003, criticii au avertizat că probabil nu va exista o rezolvare rapidă.

Președintele și secretarul apărării, Pete Hegseth, stabiliseră un calendar inițial de „patru până la cinci săptămâni” când au anunțat începerea operațiunii Epic Fury pe 28 februarie. În timp ce Trump a adăugat că SUA au „capacitatea de a merge mult mai departe de atât”, Hegseth a asigurat publicul că conflictul „nu este Irak”, care a durat aproape nouă ani.

Cu doar șase luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului și având în vedere că războiul cu Iranul se dovedește extrem de nepopular în rândul opiniei publice americane, mai mulți oficiali americani sunt îngrijorați, potrivit Axios.

„Un conflict înghețat este cel mai rău lucru pentru Trump din punct de vedere politic și economic”, a declarat pentru publicație o sursă apropiată lui Trump.

Acest scenariu ar însemna că forțele americane ar rămâne în Orientul Mijlociu cu câteva luni mai mult, iar Strâmtoarea Hormuz ar rămâne închisă, cu un blocaj american în vigoare până când una dintre părți ar ceda prima.

Trump ezită între a lansa noi atacuri asupra Iranului sau a aștepta să vadă cum se vor desfășura sancțiunile financiare impuse, în speranța că acestea vor exercita presiune asupra Teheranului pentru a-și încheia programul de arme nucleare, potrivit publicației, care citează cinci consilieri apropiați președintelui.

Președintele ar fi spus unui consilier că ceea ce liderii iranieni „înțeleg sunt bombele”.

„L-aș descrie ca fiind frustrat, dar realist”, a adăugat consilierul prezidențial. „Nu dorește să recurgă la forță. Dar nu cedează.”

Trump s-a întâlnit luni cu echipa sa de securitate națională pentru a analiza cea mai recentă propunere a Iranului de a pune capăt conflictului, care, potrivit unor surse, includea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar amânarea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.

Cererea principală a lui Trump, ca Iranul să nu obțină niciodată arme nucleare, rămâne neschimbată.

„Ceea ce voi reitera este că liniile roșii ale președintelui în ceea ce privește Iranul au fost făcute foarte, foarte clare, nu doar pentru publicul american, ci și pentru ei”, a declarat luni secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Nu aș spune că o iau în considerare”, a spus ea despre propunere. „Aș spune doar că a avut loc o discuție în această dimineață pe care nu vreau să o anticipez, și sunt sigură că veți auzi direct de la președinte despre acest subiect.”

