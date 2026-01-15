Congresman republican despre invadarea Groenlandei: „Unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată”

O invazie americană a Groenlandei ar fi „una dintre cele mai grave greșeli” pe care le-a făcut vreun președinte american în ultimii ani, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pentru Kyiv Independent pe 14 ianuarie, în contextul în care Casa Albă intensifică retorica față de teritoriul autonom al Danemarcei.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut în repetate rânduri că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională a SUA, afirmând că Washingtonul va achiziționa insula „într-un fel sau altul” și că toate opțiunile, inclusiv forța militară, rămân pe masă, scrie Kyiv Independent.

Groenlanda și Danemarca au respins ferm orice sugestie că insula ar putea fi vândută sau confiscată, avertizând că amenințările cu forța sunt imprudente și că problemele de securitate ar trebui abordate între aliați, nu prin coerciune.

Comentariile lui Trump au alarmat aliații SUA și au stârnit reacții negative din partea propriului partid.

Declarațiile lui Trump l-au determinat pe Bacon, alături de democrații din Camera Reprezentanților, să prezinte Legea privind interzicerea fondurilor pentru invazia NATO, o legislație menită să blocheze orice acțiune militară a SUA împotriva teritoriului NATO.

„Acum o lună sau două luni v-aș fi spus că este ridicol”, a declarat Bacon. „Dar (Trump) și echipa sa continuă să spună că opțiunea militară este pe masă.”

„Este unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată. Nu-mi place să spun asta”, a adăugat el.

Bacon a spus că abordarea Casei Albe a fost șocantă, nu numai din cauza conținutului său, ci și pentru că tratează aliații ca pe niște adversari. El a susținut că Danemarca și Groenlanda ar fi fost probabil deschise unei cooperări mai profunde dacă Washingtonul ar fi abordat problema pe cale diplomatică.

Oportunitate ratată

Potrivit lui Bacon, Groenlanda și Danemarca și-au arătat anterior disponibilitatea de a discuta o prezență militară americană extinsă, inclusiv baze suplimentare, dacă ar fi abordate ca parteneri și nu ca ținte.

El a menționat că Groenlanda a salutat, de asemenea, investițiile pe o bază reciproc avantajoasă, inclusiv în proiecte miniere, având în vedere provocările logistice ale operării în Arctica.

„Președintele Trump ar fi putut face toate acestea ca prieten, nu ca dușman.”

Bacon a spus că se simte obligat să ia atitudine.

„Voi lua atitudine împotriva acestui lucru. Aș fi preferat să nu fie nevoie. Cred că este o prostie”, a spus el.

