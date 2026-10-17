Congresmeni republicani critică suspendarea noilor sancţiuni împotriva Rusiei de către Trump: „Este complet iresponsabil, o eroare”

Personalităţi republicane, şi nu doar democrate, au criticat sâmbătă decizia lui Donald Trump de a scuti Rusia de noile sancţiuni adoptate de Congres în septembrie pentru a susţine Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres.



„Este complet iresponsabil”, a denunţat pe X senatorul republican Thom Tillis, critic frecvent al preşedintelui american în probleme diplomatice.

„Dacă preşedintele doreşte cu adevărat să facă să scadă preţurile la energie, el poate să o facă rezolvând problema iraniană, nu făcând favoruri lui Vladimir Putin”, a adăugat el.

Acestă scutire este o „eroare”, a apreciat Ted Cruz, alt senator republican, într-o intervenţie la Fox News.

Vineri seara târziu, preşedintele american a emis un ordin executiv pentru a „scuti” aplicarea de diverse sancţiuni prevăzute de acest text şi care trebuia să vizeze în special sectorul rusesc al energiei.

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Această decizie, denunţată vehement de Kiev sâmbătă, intervine la câteva zile după un acord între Washington şi Moscova pentru ridicarea sancţiunilor pentru a permite SUA să importe mari cantităţi de motorină rusească, în timp ce creşterea preţurilor la pompă îngrijorează tabăra Trump înaintea alegerilor legislative de la începutul lunii noiembrie.

„Cer preşedintelui să dea înapoi”

„Cer preşedintelui să dea înapoi”, a invitat la rândul său deputatul republican Michael McCaul, care apără textul adoptat în septembrie la iniţiativa senatorului Lindsey Graham, decedat în vară.

„Lindsey ar fi întristat”, a scris pe X senatorul republican John Cornyn.

Opoziţia democrată, în plină campanie pentru recâştiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire.

„Trump tocmai i-a dat lui Putin cel mai frumos cadou de aniversare”, a spus liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat.

Graham Act, promulgat la jumătatea lunii septembrie, constituie prima acţiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea miliardarului american la putere. Casa Albă îşi dăduse avizul pentru text la începutul verii.

Editor : Liviu Cojan