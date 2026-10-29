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Congresmeni republicani îl ameninţă pe Trump că vor bloca bugetul Pentagonului din cauza concesiilor făcute lui Putin. „Să ţină cont”

Data publicării:
Trump 2026 State of the Union Address
Președintele SUA, Donald Trump, discurs în Congres. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Diferenţa între cei buni şi cei răi” Pariu riscant

Cei care cer mai mulţi bani pentru armată ameninţă că vor bloca bugetul militar al lui Donald Trump. Cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, mai mulţi congresmeni republicani ameninţă că vor bloca suma de 1.500 de miliarde de dolari pe care preşedintele american o solicită pentru Pentagon, relatează Politico, potrivit News.ro.

Aceşti „şoimi”, susţinători ai unei apărări puternice, îi reproşează în special preşedintelui concesiile făcute faţă de Moscova. Printre acestea se numără autorizarea vânzării de motorină rusă, suspendarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi încetinirea, încă neexplicată, a programului de sateliţi de apărare pentru Ucraina.

Reprezentantul statului Nebraska, Don Bacon, duce ruptura la extrem.

„Administraţia spune că vrea o suplimentare bugetară, o lege de reconciliere, fonduri pentru sala de bal; şi, sincer, nu văd de ce am face asta”, a declarat republicanul pentru Politico.

Congresmanul, care nu mai candidează pentru un nou mandat, s-a opus deja Casei Albe în chestiuni de securitate naţională.

„Nici măcar nu este capabil să vadă Rusia ca pe un adversar al nostru… De ce aş vrea să-i finanţez programul? Şi cred că şi alţii simt la fel”.

„Diferenţa între cei buni şi cei răi”

Această acuzaţie face, în orice caz, ecou unui avertisment al republicanului Mitch McConnell, fost lider al republicanilor din Senat şi considerat multă vreme unul dintre cei mai puternici oameni din Washington.

Într-un articol de opinie publicat săptămâna aceasta în Wall Street Journal, senatorul din Kentucky şi-a condiţionat sprijinul pentru buget de o înăsprire a politicii americane faţă de Vladimir Putin.

„Pentru ca acest program să fie adoptat, va fi necesar să colaborăm cu republicani care ştiu să facă diferenţa între cei buni şi cei răi”, a scris el.

„A pune capăt supunerii faţă de Putin ar putea fi o condiţie prealabilă pentru adoptarea legilor de sfârşit de an. Preşedintele ar trebui să ţină cont de acest lucru.”

Pariu riscant

În septembrie, Congresul SUA a adoptat cu o largă majoritate o lege privind sancţiunile împotriva Rusiei.

La mai puţin de o lună după promulgarea acesteia, Donald Trump a suspendat măsurile. Casa Albă asigură că preşedintele doreşte doar să pună capăt unui război care durează de ani de zile.

Pentru a-şi face bugetul să fie adoptat, Donald Trump mizează aici pe „reconcilierea bugetară”. Creată în 1974, această procedură permite votarea anumitor măsuri fiscale şi de cheltuieli în Senat cu majoritate simplă, în loc de cele 60 de voturi din 100 necesare de obicei pentru a evita obstrucţia parlamentară („filibuster”).

Astfel, republicanii ar putea supune la vot această suplimentare bugetară fără sprijinul democraţilor. Ei au folosit deja această procedură în 2025 pentru a adopta ampla lege fiscală şi bugetară a lui Donald Trump, supranumită „One Big Beautiful Bill”.

De data aceasta, pariul este riscant. Preşedintele va avea nevoie de sprijinul aproape unanim al republicanilor din Senat şi din Camera Reprezentanţilor.

Editor : B.P.

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