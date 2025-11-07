Congresmenii din Comisia pentru Afaceri Externe ai Camerei Reprezentanților Statelor Unite i-au trimis o scrisoare șefului Pentagonului în care îi cer să nu reducă numărul trupelor americane din România, informează Digi24.

Aceștia au transmis „profunda îngrijorare cu privire la anunțul retragerii a 700 de militari, în contextul în care războiul face ravagii în Ucraina și restul Europei se confruntă cu amenințare rusă persistentă”.

Ei subliniază că România a demonstrat hotărâre în sprijinul apărării colective, a îndeplinit în mod constant cerințele NATO și a fost ca o gazdă robustă și pe deplin capabilă pentru soldații americani.

„Această decizie oferă muniție suplimentară Kremlinului, care încearcă să arate că Statele Unite se retrag din Europa exact în momentul în care Ucraina și Europa au cea mai mare nevoie de sprijinul continuu al Statelor Unite. Solicităm insistent o reconsiderare a acestei decizii”, încheie aleșii americani, atât din rândul Partidului Democrat, cât și al celui Republican.

06 NOV 2025

Opoziție

Coaliție bipartidică (rară în Congresul SUA) se opune astfel planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă.

Reacția negativă este formalizată într-o scrisoare adresată secretarului apărării Pete Hegseth, emisă joi și condusă de Bill Keating (D-MA), membru al Subcomitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, Brian Fitzpatrick (R-PA), copreședinte al Caucusului Ucrainei, și Tom Suozzi (D-NY) și Michael Turner (R-OH), copreședinți ai Caucusului României.

Alți șaisprezece parlamentari din ambele partide au semnat scrisoarea, subliniind profunda neliniște din ambele tabere cu privire la decizia administrației de a reduce prezența militară americană pe flancul estic al NATO.

Ce spune scrisoarea

Scrisoarea menționează în mod explicit principala preocupare: „Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea profundă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO”.

„Subminează angajamentele SUA”

Grupul a avertizat că retragerea, care survine în contextul în care Ucraina continuă să lupte împotriva forțelor ruse, riscă să submineze credibilitatea SUA în Europa și să slăbească puterea de descurajare a NATO.

„În contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, această mișcare subminează angajamentele americane față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu”, au scris ei, adăugând că aceasta contrazice și obiectivul declarat al președintelui american Donald Trump de a asigura o pace durabilă în Ucraina.

Provocările Rusiei

Scrisoarea menționează o serie de provocări recente din partea Rusiei – inclusiv incursiuni cu drone în Polonia, încălcări ale spațiului aerian al Estoniei și României și tactici de război hibrid îndreptate împotriva membrilor NATO – ca dovadă că amenințarea din partea Moscovei rămâne „persistentă și acută”.

Ei subliniază, de asemenea, rolul României ca partener cheie: găzduirea unei baze de apărare antirachetă Aegis Ashore a SUA și funcționarea ca centru logistic pentru operațiunile legate de Ucraina de-a lungul Mării Negre.

„ Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO”, au scris ei.

Divizare în rândul republicanilor

Critica marchează o divizare notabilă în rândul republicanilor, unde disensiunile publice împotriva Casei Albe au fost rare în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Participarea lui Turner – alături de Fitzpatrick – semnalează un disconfort tot mai mare în rândul republicanilor preocupați de securitatea națională față de poziția militară „America First” a Casei Albe.

Administrația insistă că reducerea efectivelor face parte dintr-un „proces deliberat de asigurare a unei poziții echilibrate a forțelor militare americane”, indicând contribuțiile sporite la apărarea europeană și capacitățile îmbunătățite ale aliaților precum România.

Dar legislatorii susțin că retragerea în acest moment joacă direct în favoarea Kremlinului. „Această decizie oferă Moscovei un argument în plus, sugerând că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și aliații săi se confruntă cu o presiune crescândă”, avertizează scrisoarea.

Interpretare

Măsura vine în contextul în care se profilează o luptă legislativă mai amplă, iar legislatorii pregătesc o lege pentru a bloca retragerea trupelor – o acțiune care ar pune Congresul în conflict direct cu Pentagonul și Casa Albă.

Scrisoarea se încheie cu o cerere fermă: „Solicităm insistent reconsiderarea acestei decizii și o explicație către Congres și comisiile relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO”.

Cu această coaliție rară aliniată, administrația se confruntă acum cu un test legislativ și politic cu privire la măsura în care va schimba poziția Washingtonului față de Europa – și dacă reducerile simbolice se vor transforma într-un retragere substanțială.

Textul integral al scrisorii

Onorabilul Pete Hegseth Secretar al Apărării Departamentul Apărării al Statelor Unite

Stimate domnule secretar Hegseth,

Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea profundă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO. În contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, această măsură subminează angajamentele SUA față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu. De asemenea, subminează angajamentul președintelui Trump de a realiza o pace durabilă în Ucraina.

Din februarie 2022, Vladimir Putin a declanșat un război brutal de agresiune în Ucraina. Ca răspuns, Statele Unite au condus o coaliție globală de aliați pentru a consolida apărarea Ucrainei, întărind în același timp hotărârea și capacitatea NATO de a se apăra împotriva unei varietăți de atacuri hibride și cinetice din partea Kremlinului. Recent, incursiunea dronelor rusești în Polonia, survolarea teritoriului estonian și românesc și utilizarea războiului hibrid împotriva NATO demonstrează că această amenințare este persistentă.

Pe măsură ce NATO și-a consolidat capacitatea de descurajare, inclusiv prin acordul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, România a îndeplinit în mod constant cerințele NATO și a servit ca gazdă robustă și pe deplin capabilă pentru membrii serviciilor militare americane. Pe lângă contribuțiile la apărarea Mării Negre și găzduirea unui detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, Bucureștiul a demonstrat o hotărâre continuă în sprijinul apărării colective a NATO.

În contextul în care administrația încearcă să asigure o pace durabilă în Ucraina, considerăm că este esențial ca Statele Unite să dea dovadă de fermitate în fața agresiunii ruse. Retragerea a sute de soldați americani din flancul estic al NATO în timp ce războiul din Ucraina face ravagii subminează speranța noastră bipartizană de a vedea sfârșitul războiului din Ucraina în condițiile impuse de Ucraina. Această decizie oferă un argument în plus Kremlinului, care încearcă să demonstreze că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și Europa au cea mai mare nevoie de sprijinul continuu al SUA.

Solicităm insistent reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului și comisiilor relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni.

Editor : Sebastian Eduard